Da Jamal Khashoggi gikk inn i det saudiarabiske konsulatet i Istanbul og aldri kom ut igjen, responderte verden på relevant måte – med sjokk og sinne. For menneskerettsforkjempere fra de arabiske gulfstatene, som meg selv, er det dette sinnet og ikke forbrytelsen som er sjokkerende ved drapet på Jamal Khashoggi.

Ikke misforstå – selvfølgelig var forbrytelsen opprørende, men hvordan kan den være sjokkerende i et land som fortsatt hugger hodet av folk eller korsfester dem? Et land som legaliserer slaveri i dagens samfunn?

Fakta: Khashoggi-drapet: Den saudiarabiske Jamal Khashoggi (59) gikk den 2. oktober inn i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul. Han hadde da vært bosatt i USA i et år og skrev kritiske artikler om hjemlandet i Washington Post. Hensikten med å besøke konsulatet var å få skilsmissepapirer som ville gjøre det mulig for ham å gifte seg med sin tyrkiske forlovede. Khashoggi kom ikke ut igjen. Tyrkiske myndigheter lekket snart til pressen at de mente Khashoggi var blitt drept. Saudi-Arabia nektet i to uker før de innrømmet at han var blitt drept der inne. 15 saudiarabiske agenter som kom til Istanbul med privatfly, skal ha gjennomført drapet. Saudi-Arabia hevder disse agentene opererte uten klarering fra landets ledelse, noe mange stiller seg tvilende til.

Hvorfor er folk så sjokkert over at dette landet kidnapper en saudiarabisk journalist, dette landet som har kidnappet kvinner, noen ganger bundet dem og med makt returnert dem til Saudi-Arabia fra utlandet når de har forsøkt å unnslippe mishandlingen hjemme?

Privat

Saudi-Arabias allierte er medsammensvorne

Å si at Saudi-Arabias allierte har sett gjennom fingrene med landets forbrytelser, er upresist. Riktigere er det å si at Saudi-Arabias allierte gjør landet i stand til å begå disse forbrytelsene og sørger for at det ikke blir holdt ansvarlig, altså er de medsammensvorne.

Da Saudi-Arabia bestemte seg for å sende tropper inn i Bahrain for å hjelpe et eneveldig kongedømme til med makt å slå ned et fredelig pro-demokratiopprør, gjorde verden ingenting. Så tok Mohammed bin Salman over og begynte å konsolidere makten.

Den «progressive» agendaen som bin Salman ble applaudert for, var mer rettet mot å bli kvitt grupper som var lojale overfor andre medlemmer av kongefamilien, for eksempel religionspolitiet, enn virkelig å ville arbeide for rettigheter og frihet.

Fakta: Maryam Al-Khawaja Menneskerettighetsforkjemper fra Bahrain som tidligere er blitt utsatt for tiltaler, overfall, fengsling og ærekrenkelse. Al-Khawaja jobber i dag som seniorrådgiver for menneskerettigheter og sitter i styret til ISHR og UAF.

Ironisk straffereaksjon

Hvis du vil vite hvordan det står til med menneskerettighetene i et hvilket som helst land, bør du spørre: «Hvor er menneskerettsforkjemperne deres?» I Saudi-Arabia var mange allerede i fengsel, for eksempel Waleed Abulkhair, Ashraf Fayadh og Raif Badawi, for bare å nevne noen få. Så kom straffereaksjonene i 2018, særlig ironisk fordi de var rettet mot de mest kjente kvinnerettsforkjemperne i Saudi-Arabia, inklusiv Eman AlNafjan, Samar Badawi og Loujain AlHathloul.

Ironisk fordi bare én måned senere ble bin Salman internasjonalt feiret for å gi kvinner retten til å kjøre bil, samme rett som disse kvinnene som var fengslet uten tiltale, sloss for. Likevel reagerte hverken det internasjonale diplomatiet eller næringslivet slik vi burde kunne forvente. Det føres nå rettssak mot aktivisten Isra’a AlGhomgham, og påtalemyndigheten har bedt om dødsstraff i en tiltalebeslutning på grunnlag av fredelig protest.

Det internasjonale samfunnet unnlot å reagere da Saudi-Arabia halshugde 45 mennesker på en dag, blant dem Sheikh Nimr AlNimr som ble henrettet fordi han praktiserte retten til fri ytring. Høres det kjent ut?

Forskjellen er at raseriet i tilfellet Khashoggi ikke ble Sheikh Nimr AlNimr forunt, som ble arrestert først og fremst fordi han krevde respekt for menneskerettigheter og frihet, og fordi han argumenterte for at sunni- og sjiamuslimer bør slå seg sammen mot undertrykkende regimer.

Og ennå har vi ikke begynt å snakke om regionens fattigste land, Jemen, der bin Salman har startet en krig som dreper tusener av sivile og bruker skolebusser, begravelser og bryllup som målskiver. Denne krigen er mulig først og fremst ved hjelp av våpen som mange vestlige land har solgt til Saudi-Arabia.

REUTERS/Denis Balibouse

Sender delegasjoner, selger våpen og gjør forretninger

Det eneveldige monarkiet i Saudi-Arabia har overlevd og blitt sterkere på grunn av støtte fra landets allierte og fordi det internasjonale næringslivet er villig til å gjøre forretninger uansett hva Saudi-Arabia foretar seg.

Selv de landene som betraktes som de mest progressive, de skandinaviske landene, som med rette er stolte av sin fremskrittsvennlighet på området likestilling og kvinners rettigheter, sender delegasjoner, selger våpen og gjør forretninger som vanlig med regimet. Danmark tillot også salg av masseovervåkningsteknologi til Saudi-Arabia, som kan ha vært redskapet som ble brukt til å overvåke forkjemperne for kvinners rettigheter.

Norge fortsetter å selge militært utstyr til saudiaraberne til tross for at salget til De forente arabiske emirater er stoppet. Selv Trudeaus Canada, som hadde en skikkelig diplomatisk kontrovers med Saudi-Arabia i år, har nektet å stanse våpensalget til landet.

Etter drapet på Khashoggi var det mange toppledere i forretningsverdenen som annonserte at de ikke ville delta på «Davos in the Desert» – et enormt investeringsforum i Saudi-Arabia. Det som ikke er blitt kjent, er at mange i stedet sendte ansatte på lavere nivåer, og det ble kunngjorde at det var gjort avtaler tilsvarende 50 milliarder dollar den første dagen av forumet.

Gir andre undertrykkende regimer grønt lys

Khashoggi-saken vil bli et vendepunkt den ene eller den andre veien for Saudi-Arabia hvis det blir startet uavhengig internasjonal etterforskning av drapet med assistanse fra organisasjoner som Leger for menneskerettigheter (PHR), som har tilbudt sin ekspertise i rettsmedisinsk analyse.

Slik etterforskning må føre til faktiske konsekvenser og ansvarstilskrivelse selv for de høyeste myndighetspersoner, inklusiv bin Salman. Det mest sannsynlige scenarioet er at saudiaraberne benytter de latterlige forklaringene de har gitt om drapet og fortsetter å simulere sjokk og sinne slik at forretningsverdenen og diplomatiet blir gitt akkurat nok handlingsrom til å gå tilbake til «business as usual».

Dette vil ikke bare gjenta og bekrefte at Saudi-Arabia, og de arabiske gulfstatene generelt, nyter internasjonal rettslig immunitet på grunn av de enorme ressursene sine. Det som er enda mer farlig, er at det vil gi beskjed til andre undertrykkende regimer at de har grønt lys for å overvåke og drepe sine kritikere når de befinner seg i utlandet, og det vil særlig gjøre utslag for dem som ikke har turt å gjøre dette tidligere.

Oversatt fra engelsk av Bjørg Hellum.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter