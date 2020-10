Hvor er alle fedrene?

Bjørn Gabrielsen Journalist og forfatter

Det finnes flere måter å demontere patriarkatet på, men dette må være den aller verste.

Populariteten til tjenester der unge kvinner kan selge nakenbilder av seg selv, antyder noe ubehagelig om vår tids fedre.

Norske aviser har i de siste ukene hatt flere saker om unge kvinner som har fått en hyggelig inntekt av å selge bilder av seg selv på tjenesten «OnlyFans». «Valgte porno over Nav», lyder overskriften på en sak i Dagbladet. «Norske kvinner selger nakenbilder på OnlyFans», skrev VG.

Det har vært mange nok av disse sakene til å se et tydelig, gjentagende mønster. De har typisk intervju med noen som er ganske komfortable med å selge nakenbilder av seg selv, men disse poengterer samtidig at det ikke er så lett som man skulle tro. Deretter kommer gjerne replikker fra noen som har prøvd å gå samme vei, men er mindre fornøyde. Og så en forbeholden advarsel fra psykolog om at hvem vet, kanskje man kommer til å angre på dette en dag.

Avissaker om unge kvinner som kapitaliserer på sin tiltrekningskraft, lages nesten alltid etter denne malen: Avisen vil gjerne vise noen bilder av lettkledde, unge kvinner. Samtidig må man passe på å inkludere en syrlig dash med fagkompetanse for at ikke saken skal fremstå som ren tekstreklame for en bestemt type livsstil.

Bjørn Gabrielsen er aktuell med boken «Skjermslaver – Hva skjermene har gjort med oss og hva vi kan gjøre med dem». Foto: Jan T. Espedal

Groteske virkemidler

De fleste kulturer har hatt sterke, til tider groteske virkemidler for å hindre unge kvinner fra selv å kontrollere gevinsten av sin tiltrekningskraft. Man har prøvd å hindre dem fra å ferdes offentlig og alene. Man har svøpt dem inn i lange tøystykker. Man har brukt skam og vold for å kunne kontrollere dem.

Markedsøkonomi, sekularisering og storfamiliens dalende relevans har alle bidratt til at unge kvinner, det tradisjonelle stammesamfunnets aller mest dyrebare ressurs, etter hvert selv har kunnet forhandle om sin verdi som objekter for menns begjær. Og denne muligheten er, i takt med den teknologiske utviklingen, blitt stadig demokratisert.

Utviklingen gikk fra stumfilmens divaer til det tidlige 2000-tallets «glamourmodeller» (uttrykket er gått helt ut av bruk etter en topp rundt 2008). Nå har den nådd sitt foreløpige, men neppe endelige sluttpunkt med OnlyFans.

Alle kan bli en stjerne

Løftet til dem som har hatt penger å tjene på internettets utbredelse, er altså blitt holdt: Alle kan bli en stjerne. Men oppfyllelsen av løftet har et forbehold. Det forutsetter at du er ung, kvinne og enten tar deg godt ut på bilder eller er åpen for å betjene nisjemarkeder med spesielle preferanser.

Ingenting av dette skyldes en moralsk svikt hos OnlyFans’ innholdsleverandører. Intervjuobjektet Lene Angelica Nilsen sier til VG i ovennevnte sak: «Jeg hadde ikke tid til å vente på at Nav skulle hjelpe meg, så jeg søkte jobb på Kiwi, men de svarte ikke raskt nok.»

Hadde responstiden på Kiwi vært kortere, er det ikke sikkert det ville gjort noen forskjell for Nilsen. DN kunne for kort tid siden melde at en av butikkens kjeder i Oslo fikk 1291 søkere på en deltidsstilling. Kan det tenkes at den kulturelle aksepten for at unge kvinner selger nakenbilder av seg selv ville vært lavere i et samfunn der det var lettere å betjene lån og utgifter ved å ta en tilgjengelig jobb?

Direkte middelaldersk

En demografisk gruppe som har vært ganske fraværende i avisenes dekning av OnlyFans-fenomenet, har vært modellenes fedre. Siden den rådende ideologien sier at enhver person har ukrenkelig rett til å bestemme over egen kropp, ville det virket direkte middelaldersk for journalistene å spørre fedre hvor fornøyde de er med at datteren selger bilder av seg selv.

Men slikt salg er ikke et randfenomen, forbeholdt den nederste samfunnsklassen som storsamfunnet generelt har ignorert uansett. Den kalde likegyldighet mot de mest sårbare kvinnene strekker seg nå til unge jenter generelt.

Utenfor OnlyFans finnes det et stort marked av mer uformelt kjøp og salg av bilder, skal man tro Medietilsynets undersøkelse Barn- og medier. Litt under halvparten av norsk ungdom mellom 13 og 16 ble bedt om nakenbilder av seg selv det siste året, ifølge rapporten «Seksuelle kommentarer og nakenbilder» fra 2020. Av dem som har sendt et slikt, har 13 prosent fått penger og/eller gaver.

Det demonterte patriarkatet

«Romantikk» er navnet vi har gitt forhandlingene og hinderløypene unge mennesker har måttet gå gjennom for å opprette stabile parforhold. Det skal ikke stikkes under stol at dette tradisjonelt har vært mer risikabelt for kvinner enn for menn, med uønskede graviditeter og statusfall som reelle farer. Men et samfunn som i stor utstrekning normaliserer direkte utveksling av penger mot seksuelle tjenester, er heller ikke til kvinners fordel, siden ungdommen er kortvarig.

Norske fedre sitter og betaler penger for bilder fra noens døtre, mens deres egne døtre er i etasjen under og kringkaster til andre jenters fedre. Det finnes flere måter å demontere patriarkatet på, men dette må være den aller verste.