Hvorfor bygge høyhus i Oslo?

Peter Butenschøn

6 minutter siden

Høyhusplanene står i kø rundt Oslo S. Et 108 meter høyt tårn på toppen av Oslo Spektrum kan bli det første som får grønt lys. Plan- og bygningsetaten sier ja til samme høyde som Oslo Plaza.

Voksende storbyer konkurrerer om å vise seg frem. Er det en konkurranse Oslo behøver å delta i?

Det planlegges høyhus i Oslo, nå sist på Sjølyst som nærmeste nabo til jordene på Kongsgården, i Storgata, oppå Oslo Spektrum og i Nydalen.

Byrådet har fått en omfattende utredning fra Plan- og bygningsetaten (PBE). Den gir anbefalinger om hvor i byen det kan bygges høyt, høyere enn 14 etasjer eller 42 meter. Utredningen sier mye om høyhusenes problemer og utfordringer.

Men den sier mindre om hvorfor vi fortsatt bør bygge dem, og hvem de bygges for.

Hva kan være høyhusets rolle i vår tids byutvikling i en mellomstor by som Oslo? Hva skal vi egentlig med dem? Dette gir en viktig bypolitisk utfordring, ikke minst i lys av de klimaambisjonene vi er forpliktet til å følge opp.

Skyskraperen og den moderne byen

Skyskraperen er blitt det viktigste symbolet på den ambisiøse og dynamiske verdensbyen.

Vi kjenner bildene av skinnende høye tårn, glatte, vridde og skjeve, speilende ut mot et nattstille havnebasseng. Alltid avbildet på god avstand, slik som Shanghai-distriktet Pudong, i reklamefoto fra Dubai og fra fotball-VM i Qatar, eller som en tett klynge tynne klosser mot et vidstrakt grønt landskap, som i Hongkong.

Skyskraperne er blitt kjennetegnet på den skarpe konkurransen mellom byer, mellom økonomiske eliter og politiske makthavere, internasjonale markeder og ambisiøse stater.

Byggenes overveldende visuelle effekt har gjort dem til ikoner for en global overklasse. Stadig høyere og tynnere, stadig mer ekstreme i formmanipulasjon, i stadig dristigere forakt for tyngdekraften. De spretter opp i stadig flere byer, ikke minst i Asia og Midtøsten.

I 2021 ble det bygget 176 hus høyere enn 300 meter (Oslo Plaza er 117 meter). Verdens (foreløpig) høyeste, Burj Khalifa i Dubai, er 830 meter.

Med voldsomme fundamenter, bygningsskjeletter i stål, utenpåhengte glasspaneler og hurtiggående heiser drevet av elektrisitet kunne ingeniørene i Chicago og New York i 1880–1890-årene bygge stadig høyere. De kunne overta den skylinen som inntil da hadde vært dominert av kirkespir og rådhustårn.

Empire State og Chrysler-bygningene i New York på 1930-tallet la samtidig premisser for en rettvinklet gatestruktur med ryddige, tette kvartaler. De ga et image av en dynamisk fremtid, samtidig med et bilde av en reservert, avstengt og sterkt kontrollert by.

Utsiden versus innsiden

Manhattans skyskrapere ble i mellomkrigstidens amerikanske filmer feiret som den nye tidens enestående og dramatiske uttrykk.

De var fryktinngytende, tiltrekkende, magnetiske. I filmer som «East Side – West Side», «The Shock Punch», «A Shriek in the Night» og «Skyscraper Souls» kunne filmkameraene dvele over de storlinjete fasadene som strakte seg uendelig oppover i futuristisk begjær, og arbeidere som balanserte heroisk på svevende stålbjelker høyt over de travle gatene.

«Vi står ikke bare overfor byenes nye arkitektur, men overfor den nye arkitekturen til en hel sivilisasjon», som skyskraperarkitekten Hugh Ferriss begeistret sa det.

Eksteriørene, de voldsomme himmelstrebende veggene, tilhører byens storslåtte visuelle landskap. Imens er skyskrapernes interiører stort sett innelukket og privatisert, uten adgang for allmennheten.

Nede fra fortauet blir skyskraperen vanligvis lukket og avvisende

En stor svingdør, noen messingskilt med firmalogoer. En vaktmann ved en disk, etter hvert supplert med flyplassens terrordetektorer. Synet av serier med glatte metalldører for alle heisene. Dette er så langt nysgjerrige fra gaten kan komme.

Det som ligger innenfor og oppover i etasjene, er avlukket fra den ytre verden for alle som ikke har invitasjon eller raus betalingsvilje.

Slik kan den økonomiske eliten og de store eiendomsselskapene få kontroll over byen og bylivet. Eller i hvert fall over deres del av byen, hevet opp fra det kaotiske og udisiplinerte livet på gateplanet. Nede fra fortauet blir skyskraperen vanligvis lukket og avvisende. Det tradisjonelle bykvartalets karakteristiske porøse fasader, med mange dører og vinduer, tilbud og salg og informasjon, blir borte.

Høyhusene har problemer

Det foreligger mye internasjonal forskning og dokumentert erfaring om det høye husets fordeler og ulemper. De har for det meste ganske samstemte konklusjoner. Plan- og bygningsetaten i Oslo har på oppdrag fra Byrådet gått grundig inn i dette, lest rapporter og snakket med byplansjefer.

Et første tema er tetthet.

Et motiv for å bygge høyt skal være at det gir høy tetthet, mange kvadratmeter gulvareal pr. dekar tomt. Ikke minst viktig for byenes knutepunktstrategier, med mye folk nær kollektivpunkter. Men utregninger og forsøk har gjennom flere tiår dokumentert at det bare er i spesielle situasjoner, med hele byplaner anlagt for skyskrapere, at dette er riktig. Det erkjenner også PBL i sin rapport.

Det er vanskelig å oppnå høyere tetthet i et byområde enn ved å bygge regulær kvartalsstruktur i seks-åtte etasjer. Grünerløkka har høyest tetthet i Oslo, med kvartaler på tre-fire etasjer. Det høye huset krever plass rundt seg, trafikkareal og avstand til naboer. Det må oppfylle norske krav til luft og lys, både internt og for naboskapet.

Et annet tema er høyhusets klimaregnskap.

Høyhus er utvilsomt vesentlig mer ødeleggende for klimaet enn lavere bebyggelse. Omfattende konstruksjoner og materialbruk gir stort fotavtrykk i et klimaregnskap, både under bygging og drift. Energibruk til heiser og til kjøling/oppvarming er høyere.

Skyskraperprosjekter markedsføres og grønnvaskes av og til som særlig bærekraftige

Forskere ved Edinburgh Napier University konkluderer med at høyhus har «drastisk høyere karbonpåvirkning enn tett-lav bebyggelse». Britiske Arup er trolig verdens mest erfarne høyhusingeniører. Firmaet beregner at hus over 14 etasjer har dobbelt så høyt karbonavtrykk pr. m² som lavere bebyggelse.

«Høyhusområder har et signifikant høyere teoretisk klimautslipp i livsløpsperspektiv, i snitt 154 prosent høyere enn tette og lave bystrukturer», konkluderer PBE litt forsiktig.

Skyskrapere i Hongkong over 100 meter forbruker 90 prosent av byens elektrisitet og bidrar med 60 prosent av byens drivhusgassutslipp.

Skyskraperprosjekter markedsføres og grønnvaskes av og til som særlig bærekraftige. De kan jo ha solcelleflater og vindmøller på taket, trær og busker plantet på terrasser, de samler opp regnvann og utnytter tomtearealet maksimalt. Men det monner ikke mye i klimaregnskapet.

Byggekostnadene er grensesprengende, med omfattende fundamentering blant annet for å unngå vibrasjon og stress ved sterk vind.

Materialbruken er omfattende og kostbar, driftskostnader for jordflekkene oppover på de små terrassene er store og værutsatt, og arealeffektiviteten og tilgjengeligheten er svært begrenset.

I verste fall er høyhusene også farlige

Høyhus er farlige ved brann eller terrorangrep, de har få rømningsveier.

Under brannen i høyhuset Grenfell Tower i London i 2017 brant 72 mennesker inne. Fasadene fungerte som brannbomber. Ved stadig voldsommere vintervær i 2022 rapporterte avisene i New York om isflak fra fasader som falt ned og skadet folk og biler.

Lokalklima, sol og vind ved høyhus kan være problematisk. Særlig så langt nord som i Norge. Et hus på 90 meter kaster en skygge på opptil 1,5 km nå i november. Vindforholdene ved basen av et høyhus kan bli opplevd som ekstreme.

Et problem som nå erfares i mange byer, er at høyhusene ikke er tilpasningsdyktige. De er stive og bundet i både form og innhold. De kan ikke bygges på eller bygges om, vanskelig nok rives. I Empire State Building i New York er nå mange kontoretasjer tomme, med folk som etter pandemien jobber hjemme. Men det er komplisert og kostbart å bygge om etasjene til boliger, med helt andre tekniske og miljømessige krav.

Kinesiske ministerier har nylig gitt strenge begrensninger for bygging av hus høyere enn 150 meter. De har gitt forbud mot hus høyere enn 250 meter i byer med mindre enn tre millioner innbyggere. Hus høyere enn 500 meter er absolutt forbudt, uansett byens størrelse og globale pretensjoner. (Shanghai Tower, verdens nest høyeste, er 632 meter høyt.)

Myndighetene vil sette en stopper for slike «forfengelighetsprosjekter». De er uøkonomiske og miljømessig skadelige, formgitt med en autistisk arkitektur, der begrunnelsen kan være noe så enkelt som konkurranse med nabobyene om såkalte ikonverdier, om den rareste og mest ekstreme arkitekturen.

London har sluttet å godkjenne utbyggingsplaner for skyskrapere over 100 meter. København har ikke godkjent noe høyhusprosjekt siden 2017.

Hvem er høyhusene egentlig for?

Voksende storbyer konkurrerer om å vise seg frem. Er det en konkurranse Oslo behøver å delta i?

Skyskrapere er ikke noe befolkningen ber om. Det er vanligvis store sultne utbyggere, firmaer som vil ha ikonets visuelle signaleffekt, eller ambisiøse byregjeringer som står bak.

Det kan diskuteres om boligbygg over 14 etasjer kan være sosialt vellykket og kan bidra til byens behov for flere rimelige boliger. Men å gi rom for hus opp mot 125 meter i sentrum handler om noe annet.

Sparebank 1 foreslår å bygge noen glatte bokser på 127,5 meter på Sjølyst. Det er fordi de «ønsker å trekke det grønne inn i byen og mener dette kan bli et landemerke som symboliserer starten og slutten på Oslo i vest», ifølge prosjektlederen. Ganske avslørende svada.

Kanskje byens politikere bør ha gangsyn nok, både av hensyn til byens og klodens vel, til å takke nei til den vertikale byen

Mange av oss sitter nå med en emmen smak i munnen etter at klimaadvarslene er gjentatt på Cop27. Da bør vi spørre om det er det slike hus Oslo skal bidra med?

PBE mener høyhus kan være mer akseptable forutsatt ekstraordinære krav til arkitektur, til fellesarealer, blandede funksjoner, takhager, sosial inkludering, med mer. Men slike krav har lav troverdighet og gjennomslagskraft når utbyggernes planer kommer på bordet. Røkke og Akers absurde «Det Store Blå» på 200 meter på Fornebu ble droppet i 2020 etter naboprotester.

Når Orka bygger høyhus for seg selv på Skøyen, eller Oslo Plaza dundrer rett i bakken på Vaterland, er det med lite omtanke for det bylivet de bygger seg inn i.

Den gode byen tilbyr uformelle møtesteder, kaffebarer for enslige byvandrere, spennende restauranter, nisjebutikker, et variert kulturliv, en variert og kravstor befolkning, bondens markeder, underholdning og et hektisk natteliv.

Den tilbyr vakre nabolag, gode skoler, effektiv transport, rimelige boliger, inspirerende friluftsliv og dynamiske universiteter. Dette tilbys først og fremst i byens nederste tre meter og på det aktive bygulvet.

Kanskje byens politikere bør ha gangsyn nok, både av hensyn til byens og klodens vel, til å takke nei til den vertikale byen. Den varierte og komplekse byen er ikke tjent med at det bygges stadig større, stadig høyere, stadig mer segregerende.