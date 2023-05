Når andre betaler regningen, oppstår overforbruk og sløsing

Bærekraftig kosthold? På tide å gravlegge selvforsyningsmålet i jordbruket.

Bøndene og Sandra Borch (bildet) fremstiller selvforsyning som en felles samfunnsinteresse, mener kronikkforfatteren. Her er landbruks- og matministeren (Sp) med klimaminister Espen Barth Eide (Ap).

Sannheten er at vi har mer enn nok ressurser til å forsyne befolkningen med kalorier og proteiner.

04.05.2023 20:00

Beredskapshensyn gir ingen grunn til å produsere mest mulig kjøtt og melk rundt omkring i hele landet.

Selv ved en avsperring fra utlandet har vi mer enn nok ressurser til å forsyne befolkningen med kalorier og proteiner.

Det er ikke kjøtt som vil berge oss, men fisk og planteføde.

Forurensning og subsidier går hånd i hånd

Det er godt dokumentert – nå nylig av en nordisk ekspertgruppe – at spesielt rødt kjøtt fra drøvtyggere er lite bærekraftig for klima, helse og ressursbruk. Ved revidering av nasjonale kostråd anbefales det derfor betydelige kutt i forbruket av rødt kjøtt og prosessert kjøtt til fordel for produkter som fisk, korn, bønner, frukt og grønt.

Norsk matpolitikk kolliderer kraftig med disse kostrådene.

Vi har som vane å subsidiere konsum av usunn og forurensende mat som det er svært kostbart å produsere. De totale jordbrukssubsidiene ligger for tiden på 25 milliarder kroner. Om lag 95 prosent av dem 95 prosent av demKilde: Samfunns- og næringslivsforskning-rapport 9/2020 (tabell 2 side 6) brukes til å skrive ned prisene på animalske produkter, mens lite gis til vegetabilske produkter.

Kjøtt fra drøvtyggere, som biff og lam, står alene for 45 prosent av klimagassutslippene fra norsk jordbruk. De belønnes med 47 prosent av subsidiene. Forurensning og subsidier går hånd i hånd.

Hvorfor ikke heller legge til rette for et mer bærekraftig kosthold?

Gresslandet Norge

Svaret fra bondelagene og deres støttespiller landbruks- og matminister Sandra Borch fra Senterpartiet bygger på en enkel logikk: Norge er et gressland, så vær så god, spis mye kjøtt fra drøvtyggere. Hvis ikke går selvforsyningsgraden ned, og da er vi ille ute hvis grensene stenges.

Selvforsyningsgraden må derfor trumfe helse og klima, koste hva det koste vil i subsidier. Når jordbrukslobbyen trekker frem selvforsyningskortet, kommer det sjelden motforestillinger. Selv garvede journalister kan unnlate å følge opp med de viktige spørsmålene:

Er høyest mulig selvforsyning av produkter som kjøtt og melk egentlig et godt mål på matvareberedskap?

Eller kanskje er dette et politisk mål som er skapt av jordbruket for jordbruket?

Enkelt sagt viser selvforsyningsgraden hvor mye av konsumet målt i kalorier eller proteiner som til enhver tid kommer fra innenlandsk produksjon.

Den betydelige eksporten av fisk ignoreres. Muligheter for omstilling av produksjon og kosthold til mer effektiv mat – som planteføde og fisk – undertrykkes. I den offentlige debatten forholder vi oss altså til en villedende ledestjerne for matvareberedskap.

Mer enn nok kalorier

Sannheten er at vi, selv ved en avsperring mot utlandet, har mer enn nok ressurser til å forsyne befolkningen med kalorier og proteiner.

Tilgangen til vill fisk – med båter spredt langs hele kysten – er alene stor nok til å dekke befolkningens daglige proteinbehov. Fisken er også næringsrik, spesielt sild og makrell er rik på kalorier og sunt fett.

Det viktige i beredskapssammenheng er at vi steller godt med fiskeressursene og kornarealet vårt

Ved å benytte det beste arealet til å dyrke matkorn og annen planteføde (2,7 milliarder dekar) er det fullt mulig å dekke kaloribehovet.

I dag benyttes bare en femtedel av dette arealet til vegetabilsk mat. Og i tillegg til matkornarealet finnes det også areal arealKilde: Tabell 5-2, s. 58: Agrianalyse Rapport 6- 201 (2,5 millioner dekar) som er egnet til produksjon av fôrkorn – som kombinert med fiskemel- og olje fra fiskerinæringen (og uten soya) – gjør det mulig å supplere med animalsk mat som oppdrettslaks, egg, kylling og melk.

Det er altså ingen grunn til at det løpende kostholdet vårt skal styres politisk av subsidier til lite bærekraftige matvarer. Det viktige i beredskapssammenheng er at vi steller godt med fiskeressursene og kornarealet vårt.

Løpende selvforsyning av jordbruksvarer – og spesielt kjøtt og melk – gir i seg selv ingen mening.

Skattebetalerne tar regningen

Forbrukerne ønsker valgfrihet. Når bøndene og Borch likevel fremstiller selvforsyning som en felles samfunnsinteresse, er dette en dekkoperasjon for å legitimere ulønnsom næringsvirksomhet i distriktene.

Mindre konsum av biff, lam og melk vil spesielt ramme distriktene hvor det stort sett er gress. I dag finansieres dette konsumet i stor grad av skattebetalerne. Om du for eksempel kjøper lam, plukker skattebetaleren opp tre fjerdeleder tre fjerdelederKilde: SNF-rapport 9/2020 (tabell 11 side 27) av regningen for ditt private måltid. Når andre betaler regningen, oppstår overforbruk og sløsing, som her bidrar til helse- og klimaproblemer.

Når andre betaler regningen, oppstår overforbruk og sløsing

Kanskje er det på tide å innse at naturen i distriktene – med kort vekstsesong, bratt terreng og spredte teiger – ikke egner seg til volumproduksjon av kjøtt og melk med innkjøpt fôr og melkerobot. Vakker natur egner seg bedre til småskala produksjon av særegne produkter som typisk gir en merpris i markedet.

Hvorfor ikke heller betale direkte inntektsstøtte til bønder i tungdrevne områder – uavhengig av produksjonsvolum – men knyttet til areal- og miljøkvaliteter?