Bildet: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sammen med blant andre Storbritannias statsminister Rishi Sunak og USAs president Joe Biden under Nato-toppmøtet i Vilnius i juli.

Det finnes flere legitime hensyn å styre etter i nasjonal og internasjonal politikk, for eksempel å unngå tap av menneskeliv.

Publisert: 12.08.2023

Jeg må vende tilbake til det brysomme poenget om at verden er mer kompleks enn vi ønsker å fremstille den som. Dessuten: Våre forenklinger, ofte lansert for å hjelpe offeret, kommer ikke nødvendigvis til å fortone seg som den hjelpen vi skulle gitt, på lengre sikt.

Skal man kunne yte den gode bistanden, gjelder det å få øye på det større bildet, se nåtiden i et lengre tidsperspektiv, ett prinsipp i lys av andre. Vi må makte å se dilemmaene og alternativene i vår fortsatte støtte til Ukraina.

Flere legitime hensyn å styre etter

Russlands angrepskrig brøt prinsippet om territoriell suverenitet og selvbestemmelse på det groveste.

Dette er et grunnleggende prinsipp i internasjonal politikk som skaper orden og fred, og som de fleste anser som ukrenkelig, i hvert fall nå etter at krigen brøt ut i Europa.

Det har vært diskusjon og deretter enighet om å sette dette prinsippet over andre i bistanden til Ukraina. Men krigen drar ut. Lettvinte antagelser om at Ukraina kan vinne krigen slik de selv har definert seier (at hele territoriet inkludert Krym skal gjenerobres), ser ut som om de kan slå feil.

Da er vi nødt til å se flere prinsipper i sammenheng og kalibrere bistanden deretter. For det finnes flere legitime hensyn å styre etter i nasjonal og internasjonal politikk, for eksempel å unngå tap av menneskeliv.

Prisen Ukrainas folk og land betaler

Ukrainerne må få bestemme hva de vil ofre for å vinne. Men Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj selv står i økende grad overfor en prioritering mellom tap av territorium på den ene siden og tap av menneskeliv og jord man kan leve av, på den andre.

Og hva med de vestlige landene som bevæpner? All den tid deres våpenstøtte er helt avgjørende for Ukrainas motstandskamp, har de et ansvar for å ta i betraktning den økende prisen Ukrainas folk og land betaler, og tenke bistand på grunnlag av det.

Dette kommer på spissen når vestlige land er villige til å sende hva det skal være av våpen for å motstå Russland, men samtidig er uvillige til å la en eneste egen soldat falle og realisere innholdet i påstanden om at dette angrepet er et angrep på oss, demokratiene.

Sistnevnte ble bekreftet, enda en gang, under Nato-toppmøtet i juni.

Uetiske klasebomber

Vestlige lands rolle i denne krigen spilles stadig ned. Så lenge det er Russland som står for angrepet og de grusomste krigsforbrytelsene, finnes det tilsynelatende ingen prinsipielle dilemmaer på den andre siden.

Dette har ledet oss inn i en situasjon der målet etter hvert helliger ethvert middel, nå sist bistand i form av klasebomber levert fra USA.

Klasebomber rammer sivile hardt og er forbudt av 123 land, inkludert mange av de vestlige statene som støtter Ukraina.

Ifølge Washington Post er 70.000 kvadratkilometer av Ukraina alt ødelagt av ikke-eksplodert ammunisjon.

Leveranse av uetiske klasebomber innebærer også en implisitt nedprioritering av forhandling, på tross av argumenter om at de gjennomføres for å gi Ukraina en sterkere posisjon ved et eventuelt forhandlingsbord.

Det er sannsynlig at de bidrar til å hale ut den langdryge våroffensiven, som koster stadig flere ukrainske liv.

En besnærende forenkling

Det retoriske grunnlaget for den nye situasjonen vi befinner oss i, synes å være den besnærende forenklingen alt russerne gjør, er ulovlig, derfor er alt vi gjør, lov.

Men har vi for egen del råd til å la oss forlede av denne forenklingen i det videre?

Nupi-forskere har akkurat gjort en studie av endringer i Natos begrepsbruk siden 2014. Ett av funnene er at forsvaret av den regelbaserte verdensorden (the rules-based international order) har seilet opp som viktigste legitimering av forsvarsalliansens aktivitet.

Hvordan henger ord og handling sammen her?

Og spørsmålet er ikke bare om vi fremdeles er ansvarlige for å overholde egenerklærte prinsipper, men også om vi i fremtiden vil bli holdt ansvarlig der ute, på andre siden av det som nå er Vestens grense?

Vårt forhold til ukrainerne på sikt

Dette gjelder også ukrainerne og vårt forhold til dem på sikt. Zelenskyjs bønn om støtte og mer våpen har lenge utløst en spiral av løfter, leveranser og takknemlighet.

Men som vi fikk erfare ved Nato-toppmøtet i Vilnius, der Zelenskyj klaget over det «absurde» i at Ukraina stadig gis løfter om Nato-medlemskap samtidig som det ikke gis noe veikart mot dette målet, er det ikke selvsagt at denne positive interaksjonen vedvarer.

I fremtiden kan fortsatte ukrainske tap i form av menneskeliv og ødelagt jord kombinert med vestlig tap av troverdighet komme til å snus til anklage om svik i en alternativ fortelling.

Dersom tapene er enorme, vil en slik fortelling finne gehør i en desillusjonert ukrainsk befolkning.

Snudd til følelse av svik

Tsjetsjenernes skjebne er en annen en ukrainernes. Tsjetsjenia har aldri vært en selvstendig stat, og terrorismen fikk fotfeste i den krigsherjede muslimske befolkningen på 1990-tallet.

Det er likevel verdt å huske at det som var tillit og håp om vestlig støtte for å stille den russiske krigsmaskinen til ansvar for menneskerettighetsbrudd, ble snudd til en følelse av svik da den globale krigen mot terror virkelig kom i gang.

Natos mangeårige krigføring i Afghanistan for blant annet å realisere kvinner og barns rettigheter er et nyere eksempel.

I stedet for blindt å kjøre stadig nye, tilsynelatende ukrenkelige enkeltprinsipper foran seg i en snever form for bistand, som kan komme til å mislykkes fatalt, kunne man erkjenne og navigere ut fra kompleksiteten i verdenspolitikken.

Opprette et forhandlingsspor

Det vil ikke gagne Ukraina og ukrainerne om vi ikke diskuterer og lanserer alternative måter å yte bistand på som gir plass til prinsippet om å unngå tap av menneskeliv og jord å leve av.

Dette inkluderer rådet om å opprette et forhandlingsspor parallelt med etisk våpenbistand.

Jeg er enig i at Putin-regimet ikke er et som inngår kompromisser man kan stole på. Likevel, spørsmålet er om man kommer til et punkt der tapene er så voldsomme for Ukraina at de er villige til å ta risikoen ved kompromiss om territorium.

Internasjonal politikk er fundamentalt sett relasjoner, relasjoner i endring. Selv om Russland har gjort seg til fiende for Ukraina, er ikke Vestens posisjon som pålitelig og prinsippfast venn uforanderlig.

Å forbli ukrainernes støttespiller i fremtiden vil kreve åpen tenkning, kunnskapsutveksling og fleksibilitet på vestlig side.