Slutten på Europas amerikanske drøm | Jeremy Shapiro

Jeremy Shapiro Ph.D, forskningsdirektør, European Council on Foreign Relations (ECFR)

Jeremy Shapiro er professor ved Georgetown University og forskningsdirektør ved European Council on Foreign Relations (ECFR). Her presenterer han ECFR sine nyeste funn om europeeres holdninger til USA, i lys av koronapandemien.

Europeeres tillit til USA er på et like lavt nivå som under invasjonen av Irak i 2003. Hva kan gjøres for å snu trenden?

Kronikk

Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

President Donald Trumps plutselige beskjed om å tilbakekalle nesten 10.000 amerikanske tropper fra Tyskland har forårsaket nok en minikrise i transatlantiske relasjoner. Tro mot det som nærmest er blitt et ritual i årene med Trump, har USAs europeiske allierte uttrykt sin sedvanlige misnøye over avgjørelsen, men også sin fortsatte forpliktelse til den transatlantiske alliansen.

Den tyske forsvarsminister Annegret Kramp Karrenbayer sa beroligende at «faktum er at tilstedeværelsen til amerikanske tropper i Tyskland tjener hele sikkerheten i NATO-alliansen – og dermed også amerikansk sikkerhet». Hun tilføyde at «det er grunnlaget for samarbeidet vårt».

Europeere mer skeptiske til USA

Men like under dette overfladiske snikksnakket opplever man at noe grunnleggende er ødelagt i den transatlantiske alliansen under Trumps ledelse. Som den tyske forsvarsministerens reaksjon vitner om, verdsetter europeiske ledere fremdeles alliansen. De lengter fortsatt etter den trøstende omfavnelsen fra det amerikanske landet som førte dem gjennom den vanskelige kalde krigen. Men befolkningene deres har ikke lenger lit til det.

Ifølge en ny ECFR-meningsmåling ligger det europeiske folket flere sorgstadier foran sine ledere. Målingen fant sted i ni land som representerer mer enn to tredjedeler av EUs befolkning. I kjølvannet av koronakrisen viser den en voldsom nedgang i den offentlige oppfatningen av USA hos over to tredjedeler av de spurte i Spania, Frankrike, Tyskland, Portugal og Danmark. Deres syn på USA er blitt forverret under krisen.

Meningsmåling fra ECFR

Det er ikke vanskelig å forstå disse synspunktene. Donald Trump har brukt de siste tre årene på å kritisere Europa ved nesten enhver anledning. Å skylde på EU (og Kina) for USAs problemer ser ut til å ha blitt en sentral del av budskapet hans til det amerikanske folket.

«Jeg kjemper så hardt som noen kan kjempe», sa han til en konservativ radiovert den 17. juni, «mot Kina, mot Den europeiske union, som bedrar oss høyt som lavt.» Hvis du forteller noen at du ikke liker dem lenge nok, og konsekvent hevder at de er den moralske ekvivalenten til et kommunistisk diktatur, vil de til slutt stille undre seg om du virkelig er vennen deres.

Bush ga avsmak, Trump er en karikatur

USA har selvsagt vært upopulær i Europa tidligere. Amerikas posisjon falt i Europa i kjølvannet av Irak-krigen i 2003 og nådde omtrent samme nivå av upopularitet som i dag. Europeerne uttrykte sjokk over George W. Bushs gjenvalg i 2004, hvor Storbritannias Daily Mirror berømmelig undret seg over «Hvordan kan 59 millioner mennesker være så DUMME?»

Saken gir nå bare avsmak på Trump eller republikanere. Europeerne har mistet troen på USA; de har mistet troen på landets makt og kompetanse til å lede verden. Bush var ideologisk motbydelig for mange europeere, men Trump er nærmest en karikatur. Den åpenbare inkompetansen hos hans administrasjon til å håndtere koronakrisen og bevegelsen «Black lives matter» vekker ikke tillit til at USA engang kan hjelpe seg selv, for ikke å nevne å bidra til å løse europeiske problemer.

Den økende motivasjonen til USAs allierte og fiender – fra Tyrkia til Russland til Nord-Korea – til å gå sine egne veier og snu ryggen til amerikansk styrke gir ikke følelsen av at USAs beskyttelse forblir effektiv. Knapt noen i Europa forventer at USA vil være en nyttig alliert i fremtiden. Bare i Polen (kun så vidt) forventet folket at USA ville gi mer støtte enn Kina i den neste fasen av koronakrisen.

Meningsmåling fra ECFR

En europeisk skilsmisse?

Selv i dypet av de mange transatlantiske krisene som har svekket alliansen gjennom årene, forble Amerika Europas klippe, en oase av frihet og beskyttelse i en verden full av fare og tyranni. Misfornøyde europeere fokuserte på hvordan man kunne peile Amerika tilbake på riktig spor og begrense de verste overskridelsene. Men nå, som den økende bevegelsen av europeisk suverenitet eller autonomi gir uttrykk for, leter de i stigende grad etter måter å komme seg videre på.

Europeerne forbereder seg, mer i sorg enn i sinne, på en fremtid uten det Amerika de en gang kjente. En andre Trump-periode ville absolutt fullføre denne overgangen. Hvis Trump mister presidentskapet sitt i november, vil USAs popularitet i Europa øyeblikkelig bedre seg, slik det gjorde ved Barack Obamas valg i 2008. Men under den gode følelsen i øyeblikket vil europeerne merke seg at maktene som valgte Donald Trump, forblir sterke og kan lett returnere om fire år.

Trumps uærlighet og virkelighetsfornektelse ser ut til å ha smittet hele det republikanske partiet og en stor andel av velgerne. Europeerne vil naturlig nok lure på om en president Joe Biden kan snu trendene i amerikansk politikk og kultur mot unilateralisme og selvopptatthet. De vil forberede seg, om ikke på en skilsmisse, så i det minste på en «bevisst frakobling», i kjent Gwyneth Paltrow-stil.

En ny allianse

En Biden-administrasjon kan forhindre dette utfallet. Men for å oppnå dette kan den ikke søke å gjenopplive den transatlantiske alliansen fra 2016. Den vil trenge å skape et nytt partnerskap som erkjenner at Trump-årene har endret Europas forhold til Amerika permanent.

De fleste europeere ønsker ikke lenger å stole så grunnleggende på USA, men de fortsetter å verdsette et samarbeid på like vilkår med et Amerika som anerkjenner Europas verdi. Det betyr at en Biden-administrasjon vil måtte søke og akseptere tøffe kompromisser i saker, for eksempel vedrørende handel og personvern, som skiller USA og Europa.

Mer bredt betyr det å skape en ny allianse basert på partnerskap og ikke lederskap.

