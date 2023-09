Du må skille mellom snørr og barter, Gundersen!

Biologiprofessor Kristian Gundersen har mange gode poenger, men blander snørr og bart, kart og terreng, tilslørende og avslørende språk.

Helene Uri er fast språkspaltist i Aftenposten. Vis mer

Publisert: 04.09.2023 22:27

I sitt innlegg «Ut og stjele språket» i Aftenposten skriver Kristian Gundersen: «En del postmoderne tenkere er merkelig opptatt av språk.

De synes nærmest å mene at det er språket som skaper virkeligheten, og at styring av språket da blir en ypperlig politisk strategi.» Et av eksemplene hans er kvalitetsreformen ved universitetene. Et annet er nærpolitireformen, som ikke førte til mer politi i nærmiljøet.

Ordene hjalp ikke. Så langt er det lett å være enig med ham. Og det er ikke vanskelig å finne flere eksempler. For tøvete og forsøksvis manipulerende ordbruk er det ikke mangel på. Ord er ikke magiske. Selv om en eiendomsmegler kaller en leilighet for «en unik perle med nærhet til bymessige fasiliteter», så er og blir det den samme falleferdige leiligheten med trafikkstøy. Og selv om Vegårshei har slagordet «levende og inkluderende», er det ingen garanti for at alle innbyggerne kjenner seg inkludert. (Her kunne jeg ha brukt Åsnes, Hyllestad eller Skien, som alle pynter seg med ordet inkluderende, eller Arendal, som markedsfører seg som «varm, stolt og utadvendt».)

Hatprat skaper hat

Jeg tror ingen «postmoderne tenkere» tror at diskriminering forsvinner ved å bytte ut et ord med et annet. Hvis de tror det, tar de feil. Her er Gundersen og jeg helt på linje. Men så skilles våre veier, for Gundersen skriver: «Selv mener jeg nok at kartet ikke endrer terrenget. For eksempel er det ikke hatprat som skaper hat, men hat som skaper hatprat.»

Ja, hat skaper hatprat. Men hatprat skaper også hat. At hatefulle ord skaper og forsterker hat, er nokså opplagt for de fleste. Alle «lærer» av det språket de er omgitt av. Når skoleelever stadig hører hore, jøde, homo brukt som skjellsord, er det lett å overta holdningene bak ordene. Det går nemlig begge veier; det er ikke bare holdninger som fører med seg en viss ordbruk: Ordbruk påvirker også holdninger.

Å bytte ut ord kan føre til endringer

NTNU slet med rekrutteringen, særlig av jenter, til en del av sine siv.ing.-linjer. Så ble bygglinjen til bygg- og miljøteknikk, og elektronikklinjen ble til elektronisk systemdesign og innovasjon. Det hjalp.

Og da helsesøster i 2018 skiftet navn til helsesykepleier, steg antallet mannlige søkere. Det virker som om menn heller vil ha yrkestittelen helsesykepleier enn helsesøster.

Verbal drahjelp

Gundersen avviser at språket «skaper virkeligheten», og han angriper flere som gjennom nye ord forsøker å skape en litt annen virkelighet. For selv om Gundersen ikke tror på ordenes makt, er det åpenbart viktig for ham at språket bevares på nøyaktig den måten han er vant til.

Han synes det var en dårlig idé å skifte ut ordet jomfruhinne med skjedekrans. Jo da, skjedekrans er et ord det er lett å smile litt i barten av (jeg får assosiasjoner til julebakst), men det er ramme alvor for noen. Til tross for hardnakkede myter forholder det seg på denne måten: «En inspeksjon av skjedekransen vil ikke kunne avgjøre om kvinnen har hatt et tidligere samleie, noe man trodde tidligere og derfor kalte skjedekransen for jomfruhinne» (Norsk medisinsk leksikon).

Det er altså ingen grunn til å koble skjedekransen til begrepet jomfru. Det er også dumt å kalle det en hinne når det ikke er det, men «en ringformet slimhinnefold med elastisk bindevev». Skjedekrans passer bedre med terrenget. Det er best med et oppdatert kart. For vi vet at også i Norge ønsker noen kontroll over kvinners seksualitet. Rett ord her kan være verbal drahjelp for å unngå det.

Snørr og barter

Det er stor forskjell på ord som skjedekrans og helsesykepleier og tøvete ord som blir innført for å få noe til å høres mindre negativt ut. Folk mister jobben selv om arbeidsgiver kaller det en omstrukturering. Det kartet (les: det ordet) forandrer ikke terrenget eller gjør situasjonen bedre for dem som blir arbeidsledige. Men noen ord bidrar faktisk til å forandre terrenget. Og slik får vi for eksempel flere mannlige helsesykepleiere. Det er et vakkert terreng.

Nærpolitireform, omstrukturering og «unik perle» er tilslørende språk som ikke endrer realitetene. Det betyr ikke at å bytte ut et ord med et annet alltid er tøv. Det er som å hevde at fordi Paracet ikke kurerer blindtarmbetennelse, er all medisin tøv.