OL er ved veis ende

28.02.2023 20:00

Når den olympiske komiteen ber Sverige om å komme til unnsetning, er det virkelig ikke noe å bli stolt over, skriver Lena Andersson. Bildet er fra OL i Tokyo.

De olympiske leker hører 1900-tallet til. De fortjener et fint museum.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her

Kreativ ødeleggelse er livets prinsipp, varighet er tankens prinsipp. Vi kan ikke bare fylle verden videre opp, noe må også ta slutt. Helst skjer det naturlig når et fenomen har fått noe så åpenbart tilårskomment over seg at det ikke lenger har samme tiltrekningskraft.

Det gjelder etter hvert for de olympiske leker. Deres epoke er forbi. Tegnene på at stråleglansen er blitt mattere, er mange. Det siste er at det mangler arrangør til vinter-OL i 2030.

Når da den olympiske komiteen ber Sverige om å komme til unnsetning, er det virkelig ikke noe å bli stolt over for landet.

Man burde heller forferdet spørre seg selv hva det er som gjør at man går til gamle Svea når det ikke finnes andre alternativer. Hva er hun for en skapning? Lettlurt, servil og altfor villig, en arbeidsløs skjøge som gleder seg over å få en loslitt kunde.

Fakta Lena Andersson Svensk forfatter, journalist og kritiker. Hennes skjønnlitterære gjennombrudd var romanen «Rettstridig forføyning» fra 2014. Er aktuell med boken «Koryfeene». Vis mer

Lukter engstelse og krisehåndtering

Et annet tegn er at Sveriges Television har fått senderettighetene til vinterlekene i 2026, noe som tyder på at de har sunket i pris.

Et tredje er at man før lekene i Tokyo for to år siden endret det olympiske mottoet. De tre klassiske ordene ble komplettert med et fjerde: citius, altius, fortius, communis.

Det er som å la tre smekre skulpturer bli fulgt av en potetsekk.

Skurringen merkes allerede i den urytmiske vekslingen vekk fra komparativformen: raskere, høyere, sterkere, sammen. Treenigheten blir brutt og får noe slapt over seg som slett ikke hører hjemme der.

Den stigende spensten i citius, altius, fortius kulminerer i en kvalmende appell.

Det lukter engstelse og krisehåndtering.

Den olympiske ideen

I deres glansperiode var det noe fullendt over de olympiske lekene. De utgjorde en ferdig form med en perfekt antikk mytologi.

En olympiade, fire år, skilte lekene fra hverandre, tilstrekkelig lenge til å skape eksklusivitet, tilstrekkelig ofte til å utgjøre et stadig fantasibilde.

Logoen var førsteklasses, mottoet slående og i pakt med en ånd av uhildet fremtidstro.

Det var knapt noen tilfeldighet at de moderne olympiske leker ble innstiftet av en fransk baron, Pierre de Coubertin, etter et århundre med adelig deklassering til fordel for kommers, marked og det borgerlige livets fravær av heltedåd.

Historisk knyttet den olympiske ideen sammen aristokratisk tankegods og datidens fremvoksende folkelige demokrati. Aristokratenes ære møtte arbeiderens vilje til fremskritt.

Stillstanden i adelen fikk fremdrift av energien hos den oppadstrebende arbeiderklassen, mens denne gjennom idretten kunne smake på aristokratiske idealer. Begge kunne da gjøre felles sak mot den kapitalistiske ordning der alt var til salgs.

For aristokraten var det vulgært å konkurrere for penger, for arbeideren usolidarisk. Borgeren ble presset fra to sider, som så ofte.

Plaget av kompromisser og kommers

OL-tanken fikk sin klarhet og kraft av å settes som motsats til to fiender, pengene og krigen.

Den renhårige kampen var den egentlige belønningen, langt finere enn den monetære. Samtidig ble den menneskelige stridslysten omdirigert fra grusomheten på slagmarken til frivillig konkurranse under rettferdige regler.

OL-tanken fikk sin klarhet og kraft av å settes som motsats til to fiender, pengene og krigen

At lekene tidlig ble politisert og et stadig gjentatt maktmiddel for stater og andre til å utnytte i krigerske hensikter, ga derfor en første forutanelse om at OL-eventyret ikke var en evigvarende fortelling.

Den olympiske essensen ble tydeligst utspedd i 1994 da man delte på sommer- og vinter-OL. Den tidligere så viktige mellomperioden, olympiaden, ble brutt, og det var ikke lenger like klart hva som var et OL-år.

Utydeligheten det innebar, speilet selvsagt bare at det olympiske hadde begynt å bli plaget av kompromisser og kommers. Arbeiderne ble nemlig ikke aristokrater, de ble middelklasse og fikk smak på penger.

Deres idrettslige seire var stadig ærefylte, men viktigere var det å kunne leve av sine fysiske innsatser og helst bli så formuende at man ikke behøvde å arbeide en dag etter 30. Dette hadde amatørismen ingenting å sette imot med.

Idealene om edel konkurranse og ærerik kamp

Olympiske leker er fra begynnelse til slutt tilegnet amatøridretten, og de dør med den.

Lenge fikk bare amatører konkurrere i OL. Det var det fineste man kunne gjøre, og den eneste gangen hele verdens amatøridrettsutøvere kunne møtes.

Den som begynte å selge sine prestasjoner for penger, var ikke lenger en olympier. Derfor ble det ikke tillatt med profesjonelle syklister i OL, heller ikke golfspillere, tennisspillere eller ishockeyproffer. Deres kommersielle virksomhet manglet helt den olympiske ideens rene møte mellom aristokrati og arbeid.

Olympiske leker er fra begynnelse til slutt tilegnet amatøridretten, og de dør med den

I betydningen idé hadde den franske baronen rett. Idrettens natur blir uklar av penger. Det som gjøres for sin egen skyld, står alltid høyere enn det som gjøres for å oppnå noe annet. Den som higer etter penger, kan alltid kjøpes, og dydene underslås. Den som kan bli kjøpt, blir et bytte for interesser.

Hvis æren ikke er hovedsak, får juksing og løgn en annen betydning. Man kan ikke fullt og helt stole på den som smugtitter på andre verdener enn idrettens egen.

Proffidrettens utøvere og tilskuere har imidlertid innsett alt dette, derfor er ikke idretten blitt nevneverdig forvansket av profesjonaliseringen. Dydene er beholdt, for uten dem er idretten ingenting.

Moderne eliteidrettsutøvere tar skikkelig betalt for sine tjenester, men bevarer like fullt idealene om edel konkurranse og ærerik kamp. Man tjener penger, men selger seg ikke, det er underforstått.

Motivet er at den aristokratiske amatørvirksomheten er idrettens sanne grunnlag. Seire som blir vunnet på andre måter, mangler all verdighet. Idrett uten sannhet forfaller til oppvisning, sirkus og show.

Fortjener et fint museum

Derfor belønner markedet prinsipielt bare den som vinner på ærerik måte, noe som har gjort overgangen fra aristokratisk amatøridrett til borgerlig proffidrett påfallende smidig.

I alt det vesentlige tilfører pengene bare slikt som er i samklang med idrettens vesen: raskere, høyere, sterkere. Dette burde borge for OL-tankens varighet, men endringen har ikke vært bra for den. Dens uunnværlighet er ikke lenger noe gitt, det har ikke vært mulig å opprettholde særpreget.

Siden profesjonaliseringen gjør at verdenseliten til stadighet konkurrerer mot hverandre, fyller lekene ikke engang en funksjon av internasjonalisering, de blir en global konkurranse blant mange andre.

I dag er det snarere proffidretten som best personifiserer motstanden mot krig og mot den nostalgiske tribalismen, innestengtheten og proteksjonismen som plager samtiden.

De olympiske leker kommer sikkert til å fortsette litt til, som omdømmesnylting og skyggeaktig imitasjon av det storslagne som en gang var, men OL hører 1900-tallet til. De fortjener et fint museum.

Oversatt av Bjørg Hellum. Kronikken ble først publisert i Svenska Dagbladet.