Myten som dreper og ødelegger Ukraina

Natos utvidelse var ingen «ekspansjon». Det som skjedde, var at frie land søkte seg inn i en allianse som var åpen for nye medlemmer, skriver kronikkforfatteren. Bildet av Vladimir Putin er fra 18. mars i år.

Vladimir Putin sprer myten om at ekstrem russisk vold mot et broderfolk er et svar på Vestens og Natos «forræderi» mot Russland.

Russiske raketter og bomber regner over ukrainske byer.

I Moskva sitter president Vladimir Putin i trygghet bak sitt lange bord og sprer myten om at ekstrem russisk vold mot et broderfolk er et svar på Vestens og Natos «forræderi» mot Russland – utvidelsen av alliansen til tidligere sovjetrepublikker og østeuropeiske vasallstater.

Myten, og Putins forvrengte historieoppfatning om at Ukraina er en kunstig stat uten livets rett, og at ukrainerne egentlig er russere, er opphavet til den krigen som nå har jaget ti millioner mennesker på flukt og tatt tusenvis av liv.

Men myten blir ikke sannere av å gjentas og gjentas, selv om Kreml følger propagandaens første bud: Gjenta en løgn ofte nok, og den blir til sannhet.

Dessverre er det nok av forståsegpåere, også innen vestlige akademiske kretser, som er villige til å kjøpe påstanden og dermed forstå at Russland tyr til grov vold mot sivile og militære i et selvstendig naboland.

Penn og granat

Én av dem som ikke gjorde det, var Polens tidligere president Lech Walesa. Han sa følgende til USAs daværende president Bill Clinton i 1994, altså fem år før Polen, Tsjekkia og Ungarn ble medlemmer: «Når russerne undertegner en avtale, holder den ene hånden en penn, den andre en granat.»

Det kan være en verdifull vurdering å ta med seg når en fredsavtale mellom Russland og Ukraina forhåpentlig blir undertegnet.

Det kan også forklare hvorfor så mange land presset hardt på for å komme inn i Nato etter at Warszawa-pakten ble oppløst og Sovjetunionen brøt sammen i 1991. De stolte rett og slett ikke på Moskva.

Natos utvidelse var ingen «ekspansjon». Det er et russisk uttrykk som innebærer en villet og bevisst handling.

Det som skjedde, var at frie land søkte seg inn i en allianse som var åpen for nye medlemmer – på visse politiske, territorielle, samfunnsmessige og militære vilkår. Men det foregikk ikke uten strid, også innad i alliansen. Mange av medlemmene var skeptiske, av ulike årsaker.

At Putin aldri har likt Nato, og at han dermed faller godt inn i en gammel sovjetisk tradisjon, er ingen hemmelighet. Det har han sagt gjentatte ganger. Det fremgår også av offisielle russiske dokumenter, som den militære doktrine og prinsippene for Russlands utenrikspolitikk.

Spesielt USA, men også Vesten generelt og dermed Nato er Russlands hovedfiende. Nato er gjennom årtier med sovjetisk og russisk propaganda blitt et skjellsord som nærmest sitter i ryggmargen hos svært mange russere.

Forfalskning

Men en hovedpilar i Kremls fremstilling er og blir en forfalskning av det som skjedde 9. februar 1990 i et møte mellom USAs utenriksminister James Baker og den sovjetiske leder Mikhail Gorbatsjov.

Så sent som i desember, da store russiske troppestyrker ble samlet langs Ukrainas grenser, snakket Putin igjen om at Nato hadde «skamløst forrådt» Russland ved fem bølger av ekspansjon mot russiske interesser.

Hva er det Putin kaller forræderi?

Dette sa Baker: «Ville dere foretrekke å se et forent Tyskland utenfor Nato, selvstendig og uten amerikanske styrker, eller ville dere foretrekke at et forent Tyskland vil bli tilknyttet til Nato med forsikringer om at Natos jurisdiksjon ikke vil rykke en tomme østover fra sin nåværende posisjon?»

Det de snakket om, var gjenforeningen av Tyskland, hvilken status det daværende Øst-Tyskland (DDR) skulle ha, og hva som skulle skje med de 380.000 sovjetiske soldatene som sto i DDR.

Den amerikanske historikeren Mary Elise Sarotte er den akademikeren som trolig har mest omfattende kunnskap om hva som skjedde. Hun har gjort dypdykk i mange tidligere lukkede arkiver.

I boken «Not one inch» (Ikke én tomme) gjør hun det helt klart at det var Øst-Tyskland man snakket om, og at det i den endelige avtalen ikke var snakk om noen løfter eller andre garantier til Moskva.

Det var heller ikke snakk om de tre baltiske stater, den gang fortsatt en del av Sovjetunionen, eller de østeuropeiske landene i Warszawa-pakten.

Rettferdiggjør brutalisering

I et intervju med National Public Radio 17. mars utdyper Sarotte dette. Det hypotetiske spørsmålet var noe helt annet enn det som ble avtalt.

«Det Putin gjør, er å vise til dette øyeblikket som om det var et formelt traktatløfte, noe det ikke var. Han anvender i bunn og grunn denne historien for å rettferdiggjøre brutaliseringen av Ukraina, noe det selvsagt ikke gjør», sier Sarotte.

Både Gorbatsjov, utenriksminister Eduard Sjevardnadze og til og med marsjall Dmitrij Jazov, som deltok i kuppforsøket mot Gorbatsjov i august 1991, har bekreftet at Nato-utvidelse aldri ble diskutert, utenom det østlige Tysklands status.

Det burde egentlig være slutt på myten, men det er det altså ikke. Så nå brutaliseres og vandaliseres Ukraina.

Penger

Den tyske forbundskansleren Helmut Kohl var ekstremt oppsatt på å få gjenforeningen i havn. Dermed bladde han også opp et enormt beløp, 100 milliarder tyske mark, i lån, gaver og garantier. Dette var penger som blant annet gikk til å trekke de russiske styrkene fredelig ut av Tyskland.

Noen, spesielt Putin, kaller dette en enorm tysk bestikkelse. Putin vet litt av hvert om korrupsjon og bestikkelser.

Mikhail Gorbatsjov valgte en fredelig vei. Men i Dresden satt en oberstløytnant i KGB som het Vladimir Putin. Han ringte til den stedlige garnison for å få sovjetisk militær inngripen mot fredelige, tyske demonstranter.

Det fikk han ikke: «Moskva er taus», var svaret han fikk fra daghavende offiser.

Det har Putin aldri glemt. Nok en gang i sin tid som 1. person i Moskva siden nyttårsaften 1999 lar han våpnene tale, slik han gjorde det i Tsjetsjenia i 1999, i Georgia i 2008, i Syria, på Krim og i Donbas siden 2014 og nå i hele Ukraina i 2022.

Åpen allianse

På Natos toppmøte i Bucuresti i 2008 presset USA hardt på for at Ukraina og Georgia skulle få status som søkerland. Det fikk de ikke, mange medlemmer var mot.

De fikk en uttalelse om at de ville bli medlemmer, som er en henvisning til artikkel 10 i Atlanterhavstraktaten. Putin tolket dette på sin måte. Resultatet så vi i august 2008 i Georgia, og nå ser vi det også utspille seg i Ukraina.

Myten er ikke sann.