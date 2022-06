Nasjonalmuseet er tilpasset sine omgivelser. Det er lov å la seg begeistre!

Thomas Thiis-Evensen Professor dr.philos.

Nasjonalmuseet er blitt kalt «grå bunkers», «avvisende» og «lukket og dominerende». Arkitekt Thomas Thiis-Evensen er derimot begeistret.

Skjellsordene har haglet underveis. Men både arkitekten og Statsbygg skal ha honnør.

Én ting er interiøret, der all omtale hittil, både av «sniktittere» og aviser, er av samme art. Kunstuttrykk fra alle tider innfattes av dype farger, høyloftede rom, brede dører og utsøkt detaljering.

Men hva med eksteriøret? Der har skjellsordene haglet underveis: «grå bunkers», «avvisende», «lukket og dominerende». Ja, alt det gale som strider mot kravet om at kunsten skal ha en åpen samtale med byen og sine omgivelser.

Det endelige resultatet viser det motsatte. Tilpasning har vært arkitekt Klaus Schuwerks styrende idé bak formgivningen.

Vi har glemt hva vi kunne ha fått

Med utgangspunkt i modernismens kubiske enkelhet har han tilpasset nybygget til alle sine omgivelser. Til sine næromgivelser, med de fredede bygningene Vestbanen og Stasjonsmesterboligen som ligger i forkant mot Rådhusplassen. Men også til sine fjernomgivelser, som er hele landskapsrommet rundt havnen som museet flankerer.

Landskapet er som et stort og favnende amfi med Rådhuset i midten og stiger symmetrisk opp til hver side mot høydekammene med Akershusmurene og Vika.

Men museet er også tilpasset Rådhuset selv.

Tilpasning er for øvrig en stikk motsatt ideologi i mange senmoderne byprosjekter. De har helst kontrast til omgivelsene som styrende trosholdning.

Heldigvis har vi glemt hva vi kunne ha fått blant de over 200 konkurranseforslagene som ble bedømt i 2010. Vi kunne fått dekonstruktive kollisjoner mellom utstikkende stålformer i kamp mot bøyde fragmenter av lykkehjul i glass. Eller svære høyhus i monoton betong som truet fredningen av gamlebyggene foran.

Men hvordan har tilpasningen artet seg? Tre stikkord kan kort illustrere svaret: støtteryggen, trappen og massiviteten.

Som en støttende rygg

Fra bakkeplan er det først og fremst de fredede bygningene Vestbanen og Stasjonsmesterboligen som dominerer inntrykket.

Nybygget i grå naturstein strekker seg beskjedent bak dem som en støttende rygg i samme vegghøyde som Vestbanen. Ryggen dukker bare frem på hjørnene som avsluttende volumer i en husrekke.

Nasjonalmuseet er som en støttende rygg i samme vegghøyde som Vestbanen, skriver kronikkforfatteren.

Bak Vestbanen trekker den seg enda lenger innover for å ytterligere å fristille gamlebygget og samtidig danne en rolig plass foran hovedinngangen til nybygget. En plass som venter på enda mer grønt enn det ensomme treet som allerede er plantet.

Slik sett kan hele grunnetasjen med sin kobling av gamle og nye bygg også oppleves som et forspill til møtet med de mange forskjellige tidsuttrykkene i kunstverkene innenfor.

Rekken av hus avspeiler svært ulike fortellinger om samfunn og livsforhold – kalt «stiler». Et ord som er avledet av det greske stilos, også forstått som en tidsepokes særpreg eller «håndskrift».

Derfor forteller Stasjonsbygningen om norske embetsmannsgårder på landet, med streng symmetri og ruvende valmtak.

Og Vestbanebygget fra 1872, med sine flankerende tårn, er formet som en byport og forteller om endelig å ha kommet frem til Oslo med tog.

De symmetriske portstolpene gjentar selve urbildet på en offentlig entré, brukt flittig gjennom historien både inn til befestede byer og høyreiste katedraler.

Hvor flott hadde det derfor ikke vært om Vestbanebygningen var hovedinngangen til Nasjonalmuseet? Men bygningen er foreløpig opptatt av Nobels Fredssenter – så da, så.

Slik er det nybygde museet nærmest usynlig for de gående sett fra Rådhusplassen.

Godt er da at det står skrevet «Nasjonalmuseet» med normalskrift på nyfasaden som dukker frem inntil Aker brygge. På resten av veggene rundt kunsten blir man henvist til en komplett uforståelig krusedull av en logo.

Hvorfor tripp-trapp-motiv?

Høyt over frontbyggene, og først synlig på avstand, svever den rektangulære lyshallen over hele tomten som en samlende hvit horisontal over kontrastene ved dens føtter.

Og bak den igjen avsluttes hele kunstmuseet mot Vika med et enda høyere sluttvolum, nå i stein. Det siste nok for ikke å ta luven fra den lysende marmorblokken foran.

Nasjonalmuseet sett ovenfra.

Men hvorfor et slikt tripp-trapp-motiv?

Én forklaring er å ville differensiere kunstverkenes alder og aktualitet. Mens den eldre kunsten er plassert i steinryggen under i samvirke med gamlebyggene foran, er den frie og abstrakte lyshallen over dem forbeholdt skiftende utstillinger av nyere kunstverk.

Viktigst er allikevel at både steinbygget, lyshallen og sluttvolumet til sammen føyer seg etter landskapets stigning mot Vika. Som en kjempetrapp følger den skråningen oppover i balanse med den tilsvarende skråningen på den andre siden av innseilingen. Dermed fokuseres også Rådhusets forrang mot omgivelsene ved at det åpne amfiet det ligger i sentrum av, respekteres og forsterkes.

Massiviteten er en tilpasning først og fremst til Rådhuset

Massive og kompakte vegger i granittstein og strenge geometriske volumer er altså nybyggets signatur. Steinveggene skulle sågar virke enda tykkere ved at dype og lange nisjer skjæres inn i massivet.

Hadde bunnveggen i dem også blitt malt i hver sin primærfarge, ville de nok virket enda dypere. Samtidig ville fargene bryte opp og fremheve steinveggenes gråtone. De ville også gi et hint om interiøret med alle de sprakende maleriene som veggene beskytter.

Men viktigst: Den betonte massiviteten er en tilpasning til de fremste monumentalbyggene i omgivelsene, slik som de massive langmurene under Akershus festning som topper skråningen på den andre siden av havnen. Men først og fremst Rådhuset, som både den lange Lyshallen og den sammenhengende steinryggen, peker mot.

Den betonte massiviteten er en tilpasning til de fremste monumentalbyggene i omgivelsene, skriver Thiis-Evensen.

Rådhuset fra 1950 er en enorm massiv bygning i tegl som rager over byen med sine to tårn. Men det legger seg også ned i byen, med et lavere forbygg ut mot den brede folkeplassen foran.

Arkitektene Arneberg og Poulsson hadde latt seg inspirere av Dogepalasset i Venezia, som også vender seg mot sjøen.

De symmetriske krafttårnene er igjen et bilde på byporten. Nå i maksiutgave, som den lille, skrå Vestbanen titter respektfullt opp mot. For Rådhuset er selve hovedstadens portmerke, som mot sjøen tar imot fjorden og hele verden, og fra innsiden åpner Oslo ut til havet.

For det er lavbyggets horisontal som museumsbygningen griper tak i, og de mektige tårnene som det underlegger seg. I tillegg kommer massiviteten i materialet og volumenes geometri, som det gjentar.

Til sammen er Nasjonalmuseet blitt en del av alle sine omgivelser. Grunnen er at tilpassing har gitt ideen til formgivningen, med bakveggen, landskapstrappen og massiviteten som ledetråder.

Både arkitekten og Statsbygg, som satset på en stille monumentalitet som ramme om kunsten den hegner om, skal derfor ha honnør.