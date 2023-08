Det finnes monstre under sengen vår

Vulkaner kjøler som regel ned klimaet ved å sende reflekterende støv høyt opp i atmosfæren. Den undersjøiske vulkanen Hunga Tonga i Stillehavet sendte i motsetning hovedsakelig opp vanndamp som varmer, skriver Bjørn H. Samset.

Klimaendringene viste oss ansiktet sitt i 2023. I årene som kommer vil det bare bli tydeligere.

Sommeren 2023 har stått i ekstremværets tegn. Stekende hetebølger. Dødelig ekstremregn. Skogbranner verdige en Hollywood-film.

Og årsaken er enkel: De menneskeskapte klimaendringene.

Været er akkurat så vilt som ventet i en verden som er 1,2 grader varmere enn før – men likevel er forskere overrasket. For 2023 er ikke bare et rekordår. Noen av endringene vi måler, er så raske og sterke at det overgår selv hva global oppvarming burde medføre.

Disse endringene må vi følge nøye, og forsøke å forstå, for å bli sterkere rustet til å advare om hvor klimakrisen vil gjøre seg gjeldende neste gang.

Brå og foruroligende endringer

Hva skjer i klimaet i 2023? Den tryggeste forutsigelsen en klimaforsker kan komme med, er at hvert nytt år fremover vil gi oss rekordsettende ekstremvær – og at disse likevel vil overraske oss. Så også i år.

2023 begynte med rekordtidlige og rekordstore skogbranner i Canada, og fortsatte med en rekke hetebølger og stormer utover våren og forsommeren. Så, i juni og juli, fikk vi alt på én gang, på tvers av mye av den nordlige halvkule. Samtidig ble Jordens overflate målt å være så varm som den har vært på minst 100.000 år. Altså siden lenge før vår art vandret ut fra Afrika.

Og når overflaten er så varm, vet vi hva som følger.

Kronikkforfatter Bjørn H. Samset er forsker og har blant annet bidratt i FNs Klimapanel.

Varmen blir ekstra sterk der det allerede er varme forhold. Den fordamper ekstra mye vann, som blir til ekstra mye regn. Den etterlater ekstra tørr bakke, som brenner ekstra godt når det først kommer en gnist.

Flere av hetebølgene i juli 2023 ville ifølge World Weather Attribution ikke bare vært usannsynlige uten global oppvarming, men fullstendig umulige.

Men hvorfor er det ekstra varmt akkurat i år? Ser vi dypere på klimaet, finner vi flere brå endringer som er veldig foruroligende. Én av dem er nært oss i Norge.

Må se dypere

Vannet ved overflaten nord i Atlanterhavet er ekstremt varmt. Det har det vært siden mars, og utviklingen har bare tiltatt utover i året. 1. august var Nord-Atlanteren en hel grad varmere enn forrige rekord for samme dato. Tidligere rekorder har på det meste vært satt med 0,1 grader om gangen. Det vi måler nå, er fullstendig uten sidestykke.

En annen dramatisk endring er lenger unna oss, men ikke mindre viktig.

Isen rundt Antarktis har aldri vært så liten på denne tiden av året. Dette gjelder altså ikke de store ismassivene inne på kontinentet, som i snitt også krymper, men den isen som fryser til rundt kysten i det sørlige vinterhalvåret. Denne isen er kritisk blant annet for hvor mye sollys som tas opp i Sørishavet.

Også her har de uvanlige forholdene vart i månedsvis – og rekordene settes med en margin som er ti ganger større enn vi noen gang har målt.

Og så er det temperaturen ved overflaten rundt ekvator. Her finner vi samme historie en tredje gang. Rekordvarme til lands, men spesielt til vanns. Siden juni har vi også her sett marginer for rekordene helt uten sidestykke siden vi begynte å måle.

Hva skyldes disse dramatiske endringene? De er alle en del av mønsteret til global oppvarming, og ventede – men at forandringene er så raske, gjør at vi må se dypere.

Vulkanutbrudd og varme havområder

Temperaturen i tropene er enklest å forstå. Her trekker global oppvarming og naturlige svingninger i år i samme retning. Stillehavet har i flere år vært i en kjølig fase, en «la niña», men er nå på vei inn i de varmere «el niño»-forholdene.

Denne utviklingen satte fart rundt juni. Men selv med det i mente, er det vanskelig å forstå hvorfor hoppet i varme er så sterkt som det er. Tidligere «el niño»-hendelser har ikke satt så ekstreme rekorder. Og årets «el niño» er bare så vidt begynt.

Vi vet det finnes monstre under sengen vår: tippepunkter, hvor klimaendringene forsterker seg selv.

Tapet av is rundt Sydpolen har antagelig med varmt havvann å gjøre, men ut over det vet vi lite. Imidlertid var det et ganske uvanlig vulkanutbrudd rundt nyttår 2022 som må tas med i beregningen.

Vulkaner kjøler som regel klimaet ved å sende reflekterende støv høyt opp i atmosfæren. Den undersjøiske vulkanen Hunga Tonga sendte i motsetning hovedsakelig opp vanndamp – som varmer isteden. Og mesteparten av den effekten er i den sørlige halvkule. Men har det noen innvirkning på isen?

Og så var det Nord-Atlanteren og andre uvanlig varme havområder.

Her har flere påpekt at det siden 2020 har vært mye mindre svovel i eksosen til lasteskip verden over. Svovel blir til globalt avkjølende partikler og gjør i tillegg at skyer reflekterer mer solstråling. Kina har dessuten effektivt ryddet opp i luftforurensing de senere årene, som har hatt samme effekt.

Vi vet at denne typen utslipp til sammen fortsatt holder igjen rundt en halv grads global oppvarming. Den vil vi merke når vi renser luften. Er det dette vi nå ser?

Antagelig ikke. Ideen er god, men stemmer dårlig når vi dykker ned i detaljene.

Det samme gjelder Hunga Tonga og til dels «el niño». Hver for seg forklarer de ikke det dramatiske året 2023 – men kanskje de gjør det til sammen? Eller er det enda mer vi må ta hensyn til? Det vil forskning i de kommende månedene og årene forhåpentlig svare på.

Detaljene driver mønsteret

Og det er avgjørende at vi finner ut av det. Delvis fordi vi vet det finnes monstre under sengen vår: tippepunkter, hvor klimaendringene forsterker seg selv.

Senest i juli i år kom danske forskere med advarsler om et slikt tippepunkt, nettopp i Nord-Atlanteren. Akkurat den studien, og dekningen av den, har fått kritikk – men bakgrunnen er reell. Før eller siden kan vi se brå og irreversible klimaendringer. Og begynnelsen kan godt arte seg akkurat som det vi ser i år.

Nå antyder ingen at 2023 er starten på et tippepunkt. Heldigvis.

Men en annen grunn til at vi må forstå hvorfor Nord-Atlanteren, tropene og Antarktis oppfører seg som de gjør, og effekten av Hunga Tonga, mindre svovel og «el niño», er at også de påvirker ekstremværet. Hvor sterkt det blir, hvor det kommer, og hvor lenge det varer.

Global oppvarming er den underliggende årsaken, men alle detaljene er med på å drive mønsteret av konsekvenser. Og dermed også den klimadrevne risikoen for natur, samfunn, liv og helse. I 2023 og i stadig større grad fremover.

Klimaendringene viste oss ansiktet sitt i 2023. I årene som kommer vil det bare bli tydeligere. Vi har visst lenge at det blir varmere, våtere og villere. Nå må vi forstå detaljene, slik at vi best mulig kan ruste oss for det som kommer. Og vi må følge veldig nøye med på de dramatiske klimaendringene vi har satt i gang.