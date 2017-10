Bhutan og Norge: to lykkens land? | Nina Witoszek

I 1976 ble kongen av Bhutan spurt av en utenlandsk journalist om bruttonasjonalproduktet i det lille kongedømmet i Himalaya.

«Vel,» svarte kongen, «hos oss er brutto nasjonal lykke viktigere enn bruttonasjonalprodukt.»

Han sa ingenting originalt; han formidlet bare et standard stykke buddhistisk visdom – men begrepet tok verden med storm.

I løpet av de siste 40 årene er Bhutan blitt til et internasjonalt «lykkelaboratorium» som viser forførende alternativer til økonomisk vekst.

Landet har målt menneskelig lykke ved å fokusere på ni domener: innbyggernes psykologiske velvære, helse, levestandard, god styring, utdanning, vitalt fellesskap, meningsfull tidsbruk og kulturelt og økologisk mangfold.

Økonomiske superstjerner som Joseph Stiglitz, Amartya Sen og Jeffrey Sachs er blitt inspirert av Bhutans bruttonasjonallykke (BNL).

Verdens mest lykkelige samfunn

I 2011 vedtok FNs generalforsamling en resolusjon som inviterte medlemslandene til å ta hensyn til menneskelig velvære som mål for utvikling.

Verdens første lykkerapport ble utgitt i 2012, og i år ble Norge – som er best på alt, bortsett fra kvaliteten på øl og sex (ifølge danskene) – kåret til «verdens mest lykkelige samfunn».

Hvor seriøst kan vi ta dette?

Noen mener at lykke er en kombinasjon av god helse, dårlig hukommelse og overfladisk intellekt.

Ibsen ville ha sagt at lykken er en evne til å bli godt lurt. Andre hevder at det er umulig å si hva det er som bringer lykke.

Kort sagt er den flyktige BNL – i motsetning til det muskulære BNP – et tomt slagord.

Paal Audestad

Vår vestlige fascinasjon for det «edle» Bhutan, et land som fikk fjernsyn først i 1999, er i beste fall et tåkete uttrykk for en nostalgi etter et Shangri-La som aldri har eksistert.

Vekst, derimot, eksisterer: Den bringer folk ut av fattigdom (se på Kina), og den kan måles.

Hvor ekte er det?

Julia Kim, direktør for Gross National Happiness Research Center i Bhutan, kommer til å snakke om det gode livet som «mission possible» under det kommende Arne Næss-symposiet.

Jeg spør henne hvor ekte det bhutanske gode livet er – og er det ikke slik at det er lettere å fange lykken når man stopper å jage den?

«Du misser poenget,» svarer hun. «BNL er en aspirasjon, et sett styrende prinsipper som hjelper oss å navigere på vår vei mot et mer bærekraftig og rettferdig samfunn. Vi tror at verden må gjøre det samme før det er for sent.»

Flott, men fungerer det i Bhutan?

Ifølge Julia Kim gjør det det. «De siste 20 årene har det lutfattige landet doblet forventet levealder, registrert 100 prosent av sine barn i grunnskolen, blitt nesten karbonnøytralt og innlemmet miljøvern i konstitusjonen,» sier hun. «Ved siden av vanlige fag blir våre barn undervist i økologiske landbruksteknikker og hvordan man tar vare på miljøet. Dessuten lærer de meditasjon på skolen. Og når du kommer til Bhutan, ser du ikke aggressive reklamer, men mantraer som: ‘La naturen være din guide!’»

Fakta: Arne Næss Symposium Arrangeres 18. oktober 2017. Årets symposium er det tiende i rekken. Årets tema: «Good life on earth: Mission impossible?»

Et orwelliansk trekk

Dette høres besnærende ut. Men bestemt på å forstyrre hennes buddhistiske sinnsro, presser jeg på: OK, på overflaten er Bhutan et vennlig og åndelig fellesskap som lever i pakt med naturen. Men finnes det ikke et orwelliansk trekk ved det lykke-besatte regimet (litt demokrati, litt monarki, litt autokrati)? Er det ikke slik at turisme er tett kontrollert og at det utlendinger ser, er godt skriptet og programmert?

Regjeringen forbeholder seg retten til å blokkere nettsteder som ser ut til å være «anti-bhutanske». De fleste av de 900.000 innbyggerne er fattige som kirkerotter, og 70 prosent lever uten strøm. Og verst av alt: Regjeringen har vedtatt en diskriminerende statsborgerskapslov, rettet mot etniske nepalere, som grenser til etnisk utrenskning.

Men Julia er uberørt. «Hør nå, Bhutan er ingen idyll. Men landet har gjort prisverdige fremskritt mot tusenårsmålene. Ja, det finnes kontroll av turisme og innvandring, men vi tror vi må beskytte oss selv fra tankeløs vekst og vestlige forbrukersamfunn. Prøv å forestille deg en million kinesiske eller indiske turister som bare venter på å komme til Bhutan og oversvømme landet med raske biler, plastsøppel og høy musikk. Og vi ser at land som har hatt en fenomenal økonomisk vekst, har ødelagt naturmiljø og sosialomsorg og tapt sin kulturelle egenart!»

Provoserende

Julia Kims kommentarer er tankevekkende.

Det er to provoserende sider ved den bhutanske lykkefilosofien. For det første utfordrer den våre oppfatninger om at kulturelt mangfold skal være bra for samfunnet; at det stimulerer innovasjon og forhindrer stagnasjon.

Bhutanerne er uenige: Om den store verden slippes inn, vil den erstatte medlidenhet med egoisme, åndelighet med materialisme og samarbeid med aggressiv konkurranseånd.

Jeg spør Julia hvorfor ingen av de ni domenene som måler menneskelig velvære, inkluderer individuell frihet og autonomi. «Det finnes grenser for våre friheter,» sier hun. «Bhutanere har bestemt seg for å gi avkall på friheten til ubegrenset forbruk og utnyttelse av naturressurser, samt ukontrollert turisme.»

Men må vi leve i kulturelle kapsler for å bevare nasjonal lykke og bremse katastrofekapitalisme?

«Nei,» ler hun. «Men bhutanere har valgt å gjøre det – og håper at verden kan lære noe av deres lykkefilosofi. Det finnes ingen filosofi bak ubegrenset vekst. Det finnes bare mer grådighet.»

Næssianske idealer

Det slående ved bhutanske ideer er at de ikke høres helt nye ut, iallfall ikke i Norge.

De som er kjent med Arne Næss’ dypøkologi, husker at han foreslo et liv «rich in ends and simple in means».

Livet i pakt med naturen, selvrealisering i harmoni med alt levende vesen – dette var de næssianske idealer.

Det finnes andre likheter, som utdanningsformål som ikke dreier seg om mestring, men om å bli et godt menneske. Har vi ikke hørt det før, på folkehøyskoler i Norge og Danmark? Bare les Grundtvig på nytt!

Til og med ideen om det essensielle i balanse er ikke bare buddhistisk; det er faktisk en av kildene til den skandinaviske suksessen.

Grave i vår egen kulturarv

I dag leter hundrevis av internasjonale politikere og økonomer febrilsk etter et nytt paradigme som kan redde mennesker og planeten.

Min fornemmelse er at Bhutan kanskje er en heroisk forløper, men at ideen om BNL kan testes og materialiseres bedre i velstående og åpne samfunn som Norge eller Sverige.

Disse landene har allerede en kulturarv som overlapper med noen buddhistiske verdier. De scorer høyt på tillit, helse, god styring og trivsel, men også på innovasjon. Sverige har dessuten vist at det er mulig å være en fremragende industrinasjon med små CO2-utslipp.

Så her er spørsmålene til norske lærere, økonomer og politikere: Hvordan ville en BNL-skole se ut? Hva vil BNL innebære for bedrifter, organisasjoner, og familieliv?

Kanskje bør vi ikke drømme om Bhutan, men heller grave i vår egen kulturarv, gripe ideer om kilder til ekte menneskelig lykke og få dem til å blomstre i Norden?

