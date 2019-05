Ingen ord er ubrukt når det gjelder omtalen av Barcelona’s stjerne Lionel Messi. Men det spørs om ikke katalanerne, de som følger ham tettest fra uke til uke, har det mest dekkende uttrykket når de kaller ham «El fenómeno» – fenomenet.

For det er nettopp det Lionel Messi er, et fenomen. En tryllekunstner, en magiker, en som utøver fotballsporten på et slikt nivå at vi alle lar oss forbløffe og forføre over hvor god han er. Av og til på grensen til det surrealistiske er prestasjonene, og han har gjort det til sin vane å gjenskape mye av magien to ganger i uken i snart 15 år.

Bestemor tok grep

Talentet var helt åpenbart allerede da han var fem år gammel.

Ryktet om den bitte lille gutten med de kvikke, magiske beina begynte kjapt å bre om seg allerede da Lionel Messi var fem år gammel. Da tok hans bestemor med seg guttungen til den lokale klubben Grandoli, hvor hans eldre brødre allerede spilte. Selv om Messi var liten i forhold til alderen, viste han allerede da frem det samme som har ført ham dit han er i dag, driblekunstene og lekenheten.

Den unge utgaven av Lionel Messi fintet gjerne bort både fire og fem spillere, før han satte ballen i mål. Noe han fortsatt gjør drøyt 25 år senere.

Et utvalg av Messis beste mål:

Messi og FC Barcelona – en kjærlighetshistorie

FC Barcelona, klubben han kom til som 11-åring, og Lionel Messi er en av de vakreste kjærlighetshistoriene fotballen har gitt oss. Kanskje den aller vakreste når vi oppsummerer antall trofeer og prestasjoner. Kjærligheten ser også ut til å forbli livslang. Messi er noe så sjeldent som en «énklubbspiller» – en som spiller i én og samme klubb hele karrieren.

Det er som en ungdoms forelskelse som varer hele livet.

Sjelden har uttrykket som «hånd i hanske» fått en sterkere betydning enn når jeg ser Messi utfolde seg for klubben som har betydd så mye for ham.

De er som skapt for hverandre, denne mytiske klubben og ballgeniet med nummer ti på ryggen.

Klubben har alltid latt Messi fått lov til å være seg selv, ett hundre prosent. Han har fått spille på instinktene og intuisjonen sin og er aldri forsøkt endret på.

Tvert om, FC Barcelona har tilpasset sin måte å spille på for å få det beste ut av ham.

Fakta: Messis rekorder Lionel Andrés Messi Cuccittini er født i 1987 i Rosario, Argentina. Her er hans rekorder: Ble som 17-åring tidenes yngste til å score for Barcelona.

Tidenes målscorer i løpet av et kalenderår: 91 mål i løpet av 2012 (klubblag og landslag).

Barcelonas mestscorende: 600 mål og 240 assists på 683 kamper.

Er blitt toppscorer i Champions League fire sesonger på rad, fra 2009 til 2012.

Han har gjort åtte hat trick i Champions League.

La Ligas toppscorer gjennom tidene (417 mål), og han har også flest målgivende pasninger (167).

Har vunnet Gullskoen (European golden shoe) fem ganger, flest i verden.

Har vunnet Gullballen (Ballon d'Or) fem ganger (samme antall som Cristiano Ronaldo). Kilde: Store norske leksikon

Leken løkkefotball

Det vakreste med Lionel Messi er at han fortsatt, i en alder av 31 år, spiller fotball som han gjorde som ung gutt i Rosario.

På instinkt og med intuisjon spiller han med den samme begeistringen som unge gutter gjerne gjør med ballen i beina i parken, på løkka eller i skolegården.

Og det er her Messi treffer så mange av oss midt i fotballhjertet. Som et bindeledd mellom den uorganiserte lekne løkkefotballen og dagens prestisjetunge fotballindustri boltrer Messi seg og skaper magiske øyeblikk som får tiden til å stå stille.

REUTERS/Canal 13

Å sammenligne spillere fra ulike tidsaldere er umulig, og selv den tabloide konkurransen mellom ham og Cristiano Ronaldo er som å sammenligne epler og pærer.

Lionel Messi er med sin måte å spille fotball på helt unik.

Like unikt som det er at han fortsatt forbløffer oss med sin genialitet, 16 år etter at han debuterte på A-laget til FC Barcelona.

Barcelona trår knapt feil

Aldri før har Lionel Messi vist sin enorme betydning for FC Barcelona som nettopp denne sesongen. Klubbens manager Ernesto Valverde har designet et lag som skal være i god balanse, spille med mindre risiko, være solide defensivt, stå hele distansen, som en lang fotballsesong tross alt er.

Årets utgave av FC Barcelona er av det solide slaget. De trår knapt feil. Messi leverer på øverst hylle i kamp etter kamp, og det har aldri vært viktigere at han gjør det.

I skrivende stund har ballkunstneren skåret 48 mål på 46 kamper, og han står med 22 målgivende pasninger. Det betyr at han er involvert i cirka to tredjedeler av målene som klubben har laget til nå.

Ingenting kan oppsummere tidenes beste fotballspiller bedre enn han selv gjorde da han skåret sitt mål nummer 600 for sitt FC Barcelona.

Vakrere er det ikke mulig å gjøre det. Frisparket fra drøyt 25 meter mot Liverpool FC, i en semifinale i verdens beste klubbturnering, blir med største selvfølgelighet limt opp i krysset, over motstanderens keeper Allison.

Her scorer Messi sitt mål nummer 600 for FC Barcelona.

«Denne scoringen er vår»

Og nesten like vakker som selve målet var feiringen hans, hvor han løper mot sitt eget publikum, sittende på gressteppet. Vendt mot sine egne fans klappet han på klubbemblemet på drakten sin, som om han sa: Denne scoringen er vår, en gave til alle som elsker FC Barcelona.

Lionel Messi debuterte for FC Barcelona i 2003, mot Porto, i en treningskamp da han var 16 år, 4 måneder og 23 dager gammel.

Nå er han snart blitt dobbelt så gammel, og han har så ofte løftet fotballen til nye nivåer at vi av og til tar det for gitt hvor god han er. Han har satt en standard som bare han selv kan kopiere.

Det er vemodig å tenke på at han en dag skal legge skoene på hyllen for godt. At de kvikkeste fotballbeina i historien ikke lenger skal bedrive tryllerier.

Han er eksponenten for alt det vakre ved fotballen, det positive, det kreative og det offensive.

Lionel Messi på sitt aller beste er noe av det flotteste som underholdningsindustrien har å by på.

Kai Pfaffenbach / Reuters / NTB scanpix

Spillere som Messi lar seg ikke gjenskape

Hvor langt rekker det for «ekteparet» Lionel Messi og FC Barcelona denne sesongen?

Blir det med seriegullet i Spania, eller skal de plusse på med både trofeet i Champions League og et nytt cuptrofé i Spania, som de gjorde i 2015? Det vil den neste måneden avgjøre.

Om FC Barcelona klarer det samme denne sesongen, vil Lionel Messi overgå alt han tidligere har gjort. Å levere på øverste hylle så ofte, når han vet hvor avhengig laget er av ham, er kun forbeholdt de med helt sjeldne egenskaper.

Og vi kan bare la oss forføre og begeistre, og som takk bejuble ham. Fordi en dag er det slutt, og fotballen vil for alltid bli litt fattigere.

Nye stjerner vil komme til, men spillere som Lionel Messi, ekstremutgavene, de lar seg ikke gjenskape. De bare fødes, som utgaver med helt ekstreme talenter, og skaper magiske øyeblikk.

Og hvor heldige har ikke vår generasjon vært, alle oss som har kunnet oppleve ham på nært hold, i så mange år. Det har både vært et privilegium og en gave.

En magisk karriere er ennå ikke over. Heldigvis. Måtte han finne motivasjon og glede til å utøve dribleriene sine og skape magiske øyeblikk i mange år til.

Muchas gracias, El fenómeno.

Kilde: BBC

Barcelona møter Liverpool på Anfield tirsdag kveld kl. 20.50 i den andre semifinalen i Champions League.