Glemte grunnlovsregler om statsråders habilitet

Statsråders habilitetsbrudd er ikke nødvendigvis kun er et brudd på forvaltningsrettslige regler, skriver Christoffer Conrad Eriksen. Han skriver her på prinsipielt grunnlag og går ikke inn i enkeltsaker. På bildet: Erna Solberg, Anniken Huitfeldt og Ola Borten Moe. Vis mer

Har statsråder brutt sine konstitusjonelle plikter, kan det få flere konsekvenser.

Publisert: 22.09.2023 19:30

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her

Sakene om inhabile statsråder har ikke bare avdekket aksjeinvesteringer og utnevnelse av nære til viktige verv. Sakene har også vist at det virker som Grunnlovens regler om statsråders håndtering av sine egne private interesser har vært oversett av mange, både i juridisk litteratur og i regjeringens embetsverk. Grunnlovsreglene har imidlertid stor betydning for håndtering av saker om statsråders private interesser. Her viser jeg hvorfor.

Grunnlovsreglene om statsråders håndtering av sine egne private interesser er ikke omtalt i de retningslinjene Statsministerens kontor (SMK) har utarbeidet for vurdering av statsråders habilitet. I Justisdepartementets lovavdelings tallrike vurderinger av statsråders habilitet glimrer Grunnloven stort sett også med sitt fravær. Det er kun deler av de relevante grunnlovsbestemmelsene som blir omtalt, og kun i noen få saker.

Konsekvensen er at statsråders habilitetsbrudd blir sett på som brudd på forvaltningsrettslige regler. Slike brudd kan i alvorlige tilfeller innebære mistanke om tjenestefeil som det hører til påtalemyndigheten å etterforske. Realiteten er likevel at statsråders habilitetsbrudd ikke nødvendigvis kun er et brudd på forvaltningsrettslige regler. Det kan også dreie seg om brudd på konstitusjonelle plikter, det vil si de pliktene statsrådene har etter Grunnloven.

Flere konsekvenser

Har statsråder brutt konstitusjonelle plikter, har dette flere konsekvenser. Etterforskning kan ikke gjøres av den alminnelige påtalemyndigheten. Statsrådene kan heller ikke dømmes av de ordinære domstolene. Det er i stedet Stortinget som må sørge for etterforskningen, og Riksretten som skal dømme.

I lovgivningen er det hjemmel for at Stortinget kan etablere en ansvarskommisjon. Stortinget kan be om at kommisjonen gjør undersøkelser for å klarlegge om statsrådenes konstitusjonelle plikter er brutt, og om det er grunnlag for å ta ut tiltale for Riksrett.

Har statsråder brutt konstitusjonelle plikter, har dette flere konsekvenser

Det kan være tale om brudd på Grunnlovens konstitusjonelle plikter dersom statsministeren og andre statsråder deltar i statsrådsmøter som angår saker med for sterk tilknytning til deres egne interesser, uten at dette er opplyst om. Konkret har en statsminister eller en annen statsråds private interesser betydning for deres plikt til å delta i statsrådsmøtene etter Grunnloven § 27, rådgivnings- og protestplikten etter Grunnloven § 5 og § 30, og opplysningsplikten overfor Stortinget etter Grunnloven § 82.

«Tydelig indirekte Anvisning»

For det første bestemmer Grunnloven § 27 at alle statsrådets medlemmer skal delta i statsrådsmøtene med mindre de har lovlig forfall. En spesiell regel om habilitet står i Grunnloven § 12 som forbyr ektefeller, foreldre og barn eller søsken å sitte i det samme statsrådet.

Om statsrådsmøtene angår en sak som en statsråd har for sterk tilknytning til, har det i noen få eldre saker vært antatt at det vil være grunnlovsstridig å delta. Dette har heldigvis ikke vært en aktuell problemstilling på lenge. Det var imidlertid et tema noen ganger på 1800-tallet.

Selv om 1800-tallets praksis ikke uten videre er bindende for vår tid, illustrerer den likevel hvordan Grunnloven kan tolkes. Ett eksempel er et statsrådsmøte i 1888, da Jacob Stang deltok i utnevnelsen av seg selv til statsminister. Stortinget reagerte den gang kontant. Ifølge datidens Kontroll- og konstitusjonskomité var det ikke bare en langvarig praksis og en fastslått setning i norsk offentlig rett at statsråder ikke bør delta i saker som i for stor grad angår deres egne interesser. Selv om Grunnloven ikke hadde en generell regel om habilitet, mente komiteen at Grunnloven § 12 ga «en saa tydelig indirekte Anvisning» at det ikke kunne være tvil om at Stangs inhabilitet var grunnlovsstridig.

Opplysningsplikt

For det andre bestemmer Grunnloven § 5 at statsrådene har et felles ansvar som et råd, og etter § 30 har de også plikt til å gi råd, ved å si sin frimodige mening, og til å protestere mot eventuelle lovstridig beslutninger. En særlig side av at statsråder skal gi råd og om nødvendig protestere, i statsrådet, er plikten til å opplyse øvrige medlemmer av regjeringen om forhold som har betydning for de saker statsrådet behandler

Dette har vært en rettslig forutsetning for norske regjeringers virksomhet siden den første Riksrettssaken i Norge rett etter 1814.

Det er også forutsatt i ansvarlighetsloven § 9 at et medlem statsrådet skal gi opplysninger som har betydning for saker som statsrådet behandler. Det innebærer at statsministeren og andre statsråder som har økonomiske egeninteresser av at en sak behandles på en bestemt måte, kan ha en plikt til å opplyse om det til de øvrige medlemmene av regjeringen.

For det tredje følger det av Grunnloven § 82 at regjeringen skal meddele Stortinget alle de opplysninger som er nødvendige for behandlingen av de saker den fremlegger. Det kan også omfatte plikt til å opplyse om de økonomiske egeninteresser en statsminister eller en annen statsråd har av at Stortinget vedtar de forslag regjeringen legger frem.

Fortsatt uklart

Både Økokrim og Riksadvokaten er i dag involvert i behandlingen av saker om statsråders håndtering av sine private interesser. Fra Stortingets side foretar også kontroll- og konstitusjonskomiteen undersøkelser i flere saker. Av den grunn går jeg ikke inn i de konkrete detaljene i noen av de aktuelle sakene i kronikken.

Det er fortsatt uklart om noen av de statsrådene som er berørt av de siste månedenes saker, har opptrådt i strid med sine konstitusjonelle plikter. Men det er et spørsmål det kan bli nødvendig å avklare. Da er det Stortingets og eventuelt ansvarskommisjonens ansvar, ikke Riksadvokatens eller Økokrims oppgave.