«Hvit mann»-syndromet

27.02.2023 08:00

Ballen er hos politikerne. Interne kulturkampanjer, sentrale varslingssystemer og annet som fungerer i det sivile samfunn, vil komme til kort, mener debattantene.

Seksuelle overgrep, trakasseringer, machospråk. Lite eller ingen konsekvenser. Hvordan er dette mulig – og kan problemene løses?

Vi står bak Forsvarets pedagogiske grunnsyn (FPG). Det var et mangeårig forskningsprosjekt på oppdrag fra forsvarets toppledere, som ble lansert i 2006. FPG er fortsatt gjeldende, og et av hovedmålene er «å skape en rød tråd gjennom all utdanning og trening i Forsvaret, fra rekruttskole til høyskoleutdanning (…)»

Forsvarets verdigrunnlag, danning og likestilling fremheves: «Opplæringen i Forsvaret skal bidra til å bygge holdninger og kompetanse for dette, både gjennom valg av faglig innhold og undervisningsmetoder som blant annet bevisstgjør egne og andres verdi- og normsystem.»

Det pedagogiske grunnsynet skulle være et tiltak for å bryte opp i en problematisk lærings- og verdikultur som gjorde seg gjeldende allerede på 2000-tallet. Det som har kommet frem i lyset i det siste, viser at FPG ikke er blitt tatt på alvor.

Ukulturen i Forsvaret har utviklet seg videre. Dette lar seg neppe løse med det første. Det er fordi årsakene ligger dypt, og de er mange. La oss vise dette med fire eksempler.

1) Machospråk – kultur, tenkning og kunnskapssyn

To uttrykk som sitter godt i den interne sjargongen blant uniformerte ledere, er:

1) «Hvit mann» = en som er lojal mot system og ledelse. Uttrykket «hvit mann»-syndromet dekker prinsippet om at en person som er lojal mot system og ledelse, er en «god person» - og en som man vil ha videre i systemet. Uttrykket er godt innarbeidet fra tidligere, om enn mindre i bruk i dag.

2) «Pølse i brød» = klart og tydelig. Det er kultur for at lærestoff skal være så enkelt som mulig, uten at man ser temaet fra flere sider. Selv komplekse faglige spørsmål skal fremstilles med fasitsvar, et enten eller, og helst som «skolens løsning». Altså betyr «pølse i brød» ett omforent svar, godkjent av sjefen. Problemer oppfattes som noe fysisk, som en ball som «fås bukt med» når den tas vekk eller dekkes til. En slipper å jobbe videre med saker ettersom problemet er tilsynelatende «borte». Eksempelvis: Hvis en varsler stenges ute fra aktiviteter, unngås risikoen for at vedkommende finner nye problemer som det kan varsles på.

Språket støtter med dette opp om et fastlåst hierarki og former et tankesett om ensidig sannhet. Dermed også utestengelse av virkeligheten som er utenfor Forsvarets organisasjon. Tillit mellom kolleger skapes gjennom forbilder og «Hvit mann-syndromet», noe som verdsettes og læres allerede på Krigsskolen. Det viser vår nye forskning «Forbilder og danning i profesjonsutdanningene: Krigsskolen».

2) Seleksjon av militære toppledere

Såkalte «oberst- og kommandørlister» er lister over kvinner og menn som stabene i de enkelte forsvarsgrener betrakter som egnede kandidater til militære topplederstillinger. Hvilke kriterier som fremkommer der, er unntatt offentlighet.

Offiserer mottar også en årlig evaluering fra sin nærmeste leder (tjenesteuttalelse). I den fremgår det hvordan lederen mener at vedkommende er egnet for videre opprykk, altså en ovenfra og ned-evaluering. Det legger grunnlaget for å tenke opp og frem.

Et funn fra et av våre forskningsprosjekter er at det nesten er umulig å få innsyn i, og etterprøve, utnevnelse av toppledere i staten, inkludert Forsvaret. Selv med hjemler i Offentleglova og andre lover og forskrifter.

De mange militære og fullfinansierte interessenettverkene kommer også til kort, nettopp fordi de er bundet av eget system og tankesett. Et kroneksempel på dette er «Militært kvinnelig nettverk», som indirekte stigmatiserer kjønn og funksjon gjennom kun å favne uniformerte kvinner og ikke de mange sivilt tilsatte.

3) Stillingsvern og tidligpensjon

Offiserer har landets sterkeste oppsigelsesvern. Fra brigaders grad og oppover er de fleste også embetsmenn, utnevnt av Kongen i statsråd. Dermed finnes egentlig ingen kraftige sanksjonsmuligheter for de uniformerte ut over det å jobbe videre i samme militære grad eller å bekles med høyere grad og lønn helt til de går av med pensjon i 57-årsalderen. Derifra kan de finne seg annen jobb og tjene dobbelt.

Stillingsvernet gir en sjefskultur som preges av uovervinnelighet, makt og arroganse som overgår etiske regler: «Vi kan gjøre som vi vil.»

4) Svikt i utdanningsledelsen

Forsvarets utdanninger innen HR og forvaltning er nær sagt blitt borte. Først ble forvaltningsskolene nedlagt i 2005, deretter grunnleggende stabsutdanning og dernest en rekke spesialstudier på høyskolenivå innen personalledelse i Forsvaret.

Fagkulturen er således blitt mer operativ og militært orientert – en villet prosess fra både politikerne og forsvarets ledere. Forskningsrapporter som viser behov for noe annet, oppfattes som annenrangs innsikt og tas ikke på alvor. Selv militært ansatte med interesse for forvaltningsfag blir satt i andre rekke ved stillinger og opprykk.

Hvordan har dette skjedd?

I sum danner disse fire forholdene en urokkelig organisasjonskultur som i sin tur skaper de utfordringer som rir Forsvaret i dag. Denne organisasjonskulturen har klare symptomer på det som kalles organisasjonsnarsissisme.

Med det menes at organisasjonskulturen kontrolleres av seg selv: Det er kun den etablerte kulturen som utgjør referanserammen for lederrollen og ledelsens vurderinger og lignende. Alt annet blir ansett som annenrangs eller irrelevant.

Dette har skjedd fordi politikerne har latt seg forlede og overlatt for mye av styringsmandatet til Forsvarets uniformerte ledere. Gode økonomiske rammevilkår har gitt de uniformerte lederne et handlingsrom for å utøve og forsterke den etablerte kulturen.

Interne kulturkampanjer, sentrale varslingssystemer og annet som fungerer i det sivile samfunn, vil komme til kort.

En praksisforbedring vil kreve at de betingelsene vi har pekt på, endres. Ballen er hos politikerne. Interne kulturkampanjer, sentrale varslingssystemer og annet som fungerer i det sivile samfunn, vil komme til kort.

I Forsvaret sitter arrogansen så hardt og er så innarbeidet i daglige rutiner, tankesett og virkelighetsforståelser at dette må skrapes vekk. Da handler det om endringer i stillingsvernet, utskifting av ledere, endring i lederutvelgelsen samt satsing på forvaltningsutdanning med grundige danningstiltak.

Politikerne har bidratt til et dyrt narsissistisk system som de neppe vil klare å rette opp i. Men det må gjøres før det hele utvikler seg til en eksistensiell trussel, som kan forårsake skade eller fare for hele nasjonen.