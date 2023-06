Kjernekraft gir strøm – uten å rasere natur!

Kjernekraft bruker nesten ikke areal, skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra Frankrike.

Vi som både vil ha energi produsert med lave CO₂-utslipp og samtidig unngå massiv nedbygging av natur, ser dette som vinn-vinn.

01.06.2023 21:00

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her

Kjernekraft kan gi all energi vi trenger, uten å forbruke urørt natur.

Er det da riktig å hevde, som Aftenpostens kommentator Andreas Slettholm gjør, at «atomkraft skader norsk energipolitikk»?

Etter å ha erkjent at «noe» er skjedd i de politiske miljøene, skriver Slettholm at «denne politiske trenden er likevel ikke så lett å like. For det er åpenbart at kjernekraftkjærligheten er oppstått fordi alle andre energiformer er blitt så kontroversielle».

Den «politiske trenden» Slettholm viser til, er at alle stortingspartiene utenom SV nå går inn for at også Norge bør vurdere kjernekraft.

Men hva er problemet med at et mer positivt syn på kjernekraft kommer fordi det negative ved andre energiformer er blitt stadig mer åpenbart?

Ser dette som vinn-vinn

Fossil energi ble fy-fy fordi den gir store CO₂-utslipp. Derfor kom satsingen på vindkraft, som har lave CO₂-utslipp.

Nå ser stadig flere vindkraftens negative konsekvenser i naturen og for berørt befolkning. Derfor søker stadig flere mot kjernekraft. Den har lave CO₂-utslipp og bruker nesten ikke areal.

Vi som både vil ha energi produsert med lave CO₂-utslipp og samtidig unngå massiv nedbygging av natur, ser dette som vinn-vinn.

Små, modulære reaktorer

Så demonstrerer Slettholm at han ikke skjønner forskjellen mellom det som ligger i begrepet SMR (små, modulære reaktorer) og «neste generasjon kjernekraft».

Slettholm kommenterer SMR-reaktorer slik: «Men konseptet kjennetegnes blant annet ved at det ennå ikke eksisterer i kommersiell drift.» Helt feil! Slike reaktorer har vært i bruk i mange år.

SMR betyr bare at reaktorer opp til 300 megawatt (MW) produseres i moduler som så blir satt sammen der kraft trengs. Dette er gjort lenge med velkjent og velprøvd kjernekraftteknologi.

I økende grad vil SMR-er bli produsert i serier på fabrikk for å få ned kostnaden.

Ett eksempel er GE-Hitachis design, som er tiende utgave av velprøvde «lettvannsreaktorer». Den defineres som en reaktor av generasjon 3+. Det er fordi den har passive mekanismer som ikke krever menneskelige tiltak for å ivareta sikkerheten.

Til sammenligning hadde Tsjornobyl reaktorer av generasjon 2. Det var teknologi med vesentlige designsvakheter. I tillegg ble Tsjernobyl-ulykken forårsaket av dårlig sikkerhetskultur og manglende vedlikehold.

Ny generasjon

Fjerde generasjon kjernekraft utvikles nå i mange land. Disse reaktorene utnytter brenselet vesentlig bedre enn dagens reaktorer og kan derfor drives med restavfall fra eldre reaktorer. Den teknologiske forskjellen forklares godt i en artikkel i Teknisk Ukeblad.

Fjerdegenerasjons reaktorer vil trolig primært bli bygget som SMR-reaktorer, altså som små, seriebyggede reaktorer. Slike reaktorer testkjøres allerede i Japan, Kina og Russland.

I USA skal TerraPower, med Bill Gates som styreleder og en av hovedaksjonærene, ha et kommersielt kraftverk med en generasjon 4 saltsmeltereaktor i drift innen 2030.

Flere andre typer fjerdegenerasjons reaktorer planlegges satt i drift på 2030-tallet.

«Problemavfall» kan bli ressurs

Slettholm beskriver utfordringene med kjernekraft i Norge slik: «For det første er det åpenbare spørsmålet hvor avfallet skal lagres. En annen innvending er at kjernekraft er dyrt.»

Avfallsproblematikken opptar mange, naturlig nok. Men det er nå utviklet løsninger for permanent lagring, og et lager er allerede bygget i Finland.

Kanskje blir det heller ikke bruk for så mange anlegg. For i tillegg til økt sikkerhet kan altså fjerdegenerasjons reaktorer drives med avfallet fra eldre reaktorer. Dermed kan mellomlagret «problemavfall» gå fra å være et problem til å bli en ressurs.

Konkurransedyktig også prismessig

Også når det gjelder pris for strøm fra kjernekraft tar Slettholm feil.

Ifølge tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fra 2021 kan kjernekraft produseres uten subsidier for ned mot halvparten av det flytende havvind vil koste.

Gitt kostnadsutviklingen for vindkraft, både på land og sjø, blir kjernekraft ytterligere konkurransedyktig også prismessig.

Ifølge Fred. Olsen Renewables er produksjonspris på kraft fra nye vindkraftverk på land nå langt høyere enn NVEs tall fra 2021.

Antall arbeidsplasser som skapes

Et forhold som bidrar til at mange kommuner nå viser interesse for kjernekraft, er antall faste arbeidsplasser som skapes lokalt i driftsfasen.

De 65 vindkraftverkene som er bygget i Norge, med 1392 turbiner, har en installert effekt på 5083 MW. Middelproduksjonen er ca. 16,9 TWh (milliarder kWh) pr. år.

Anslag over antall arbeidsplasser er usikre. NRK fant i juli 2020 ut at de da 43 bygde vindkraftverkene samlet hadde 237 arbeidsplasser. Tilsvarende bemanning i dagens 65 kraftverk ville tilsi opp mot 360.

Kjernekraftverk i USA har i snitt 70 ansatte pr. 100 MW installert effekt. Syv kjernekraftverk à 300 MW, for eksempel GE Hitachi BWRX-300, ville gi like mye strøm pr. år som alle vindkraftverk på land.

Med et forsiktig anslag på 50 ansatte pr. 100 MW ville de syv ha gitt 1050 arbeidsplasser. Og brukt et areal tilsvarende syv Ullevaal stadion. De 65 vindkraftverkene dekker nå et planareal godt over 8000 Ullevaal stadion!

Ta naturen tilbake

Slettholm skriver også dette om vindkraft på land: «Norge har utmerkede forutsetninger for videre utbygging.»

Teknisk sett har Slettholm rett. Det blåser mye her i landet, og vi har store områder med verdifull natur som kan bygges ned med nye vindkraftverk. Deler av Norge omtales faktisk som «Europas siste villmark».

Vil vi bygge ned mer av denne naturen med nye vindkraftverk?

Så kan det også vise seg at Statnetts stadig økende anslag over fremtidige energibehov er urealistiske, bygget på overdreven tro på mange nye datasentre, batterifabrikker og hydrogenfabrikker.

Så kanskje blir det ikke bruk for så voldsomt økt energiproduksjon som Statnett spår.

I så fall kan kjernekraft om 10-15-20 år uansett bli det som skal til, for at vi kan demontere alle de 1392 turbinene som er bygget til nå, når konsesjonstiden går ut, og rett og slett ta naturen tilbake.

Det alene er grunn god nok til å satse på kjernekraft, også her i landet.

Det er ikke rart at Åslaug Hagas vindbaroner i NHOs «Fornybar Norge» ser kjernekraft som en trussel.