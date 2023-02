Russland kommer nå til å bli en global versjon av Iran

21.02.2023 20:00

Når konflikten nå når sin ettårsmarkering, har Putin ingen gode militære valgmuligheter, skriver Ian Bremmer.

Putin kan ikke stole på en militær seier og vil trolig satse mer på asymmetrisk krigføring.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her

I januar informerte britiske myndigheter om at de hadde avdekket et dramatisk cyberangrep på det britiske postverket som forårsaket «et alvorlig sammenbrudd» i de datasystemene som sender brev til utlandet.

De anklaget raskt russiske hackere som lot til å handle med tillatelse fra, om ikke også på direkte ordre fra, den russiske regjeringen. Tidligere denne måneden, etter at en britisk derivatforhandler ble utsatt for hackerangrep, rapporterte cybersikkerhetsbyråer i Frankrike og Italia om løsepengevirusangrep på tusenvis av datasystemer i disse landene, pluss i USA og Canada. En økning i illevarslende advarsler fra Vladimir Putin om at vestlig støtte til Ukraina vil føre til diverse russiske reaksjoner, har satt etterretningsmyndighetene i høy beredskap.

Eskalerer

Amerikanerne og europeerne snakker om krigen som en kamp mellom Russland og Ukraina. Putin ser det ikke slik.

For det meste har Putin vært opptatt av å holde krigen innenfor ukrainske grenser for å unngå direkte konfrontasjon med Nato. Men denne strategien har bare gitt ham frustrasjon. Han ser nå ut til å være klar til å beordre en offensiv med nye mobiliserte tropper. Dårlig trening koblet med målbevisste og i økende grad velutstyrte ukrainske forsvarere vil være en begrensning for hva Russland kan oppnå. Ukrainas amerikanske og europeiske allierte har forpliktet seg til å sende stridsvogner og er i diskusjon om kampfly.

Fakta Krigen i Ukraina Vi publiserer denne uken en serie kronikker og innlegg i forbindelse med at det er ett år siden Russlands angrep på Ukraina. Tidligere publisert: Inger Skjelsbæk og Johanne Rokke Elvebakken: Ikke glem barna født av krigsvolden i Ukraina

Vis mer

Krigen eskalerer. Når konflikten nå når sin ettårsmarkering, har Putin ingen gode militære valgmuligheter. Russland vil fortsette å angripe Ukrainas byer og kritisk infrastruktur, men det vil ikke bringe Putin nærmere den seieren han har lovet, men ikke levert.

Men ingen bør forvente at Russland vil gi seg. Putin har ofret ti tusenvis av russiske liv, styrken i sitt lands økonomi, og sin personlige troverdighet for å forsøke å vinne over Ukraina. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj gir ingen virkelige innrømmelser.

Enorm ydmykelse

Det som gjør saken verre, er at Ukraina nå kan være i stand til å ta tilbake områder som Russland tok da kampene først startet i 2014. Dette vil i så tilfelle være en enorm ydmykelse for Kreml.

Av alle disse grunnene vet Russlands frustrerte president at han har lite å tape på en videre opptrapping mot Vesten, så lenge han kan unngå en direkte militær konfrontasjon som ville tvinge ham til å velge mellom raskt og fullstendig nederlag eller bruk av kjernefysiske våpen som truer hans egen overlevelse.

Han vet også at vestlige ledere er like motvillige til å gjøre noe som kunne få kjernefysiske konsekvenser. Så lenge han holder angrepene på et begrenset nivå, vet han at den vestlige responsen vil være begrenset.

Så hva skjer nå?

Derfor, siden Putin står overfor intenst hjemlig press om å slå hardere til, vil han benytte seg av asymmetrisk krigføring for å gjøre skade og forsøke å svekke enigheten i Nato, snarere enn å stole på en militær og økonomisk styrke Russland ikke lenger har.

I de kommende månedene vil banditten Russland bli en global versjon av Iran, Russlands nå nærmeste gjenværende allierte. Sanksjonert og isolert har Iran lenge vært verdens mest aktive bandittstat. De tar i bruk spionasje, støtter terrorisme, har stedfortrederkriger, drone- og missilangrep, og bruker andre midler for å fremme sine mål og plage sine fiender. Russland vil vise seg å være en mer formidabel ødelegger, fordi landet har større midler til å lage trøbbel med, samt et kjernefysisk arsenal som avskrekker ytre krefter.

Moskvas kjernefysiske trusler vil bli intensivert, og Putins trusler vil bli mer eksplisitte. Han kan komme til å gjøre et poeng ut av å flytte taktiske kjernefysiske våpen nærmere ukrainsk territorium og øke beredskapsstatusen for Russlands kjernefysiske arsenal.

Først og fremst trusler, men ...

Det betyr ikke at Russlands president faktisk vil bruke disse våpnene. De er hovedsakelig trusler for å overbevise velgerne i Europa og USA om at deres regjerings militære og finansielle støtte til Ukraina er i ferd med å bli for risikabel.

Men slikt spill kan føre til feilbedømming og uhell. Bare truslene alene vil heve beredskapsnivået til sitt høyeste punkt siden Cuba-krisen i 1962 om utplassering av missiler. Og krigen i Ukraina vil gjøre det mye vanskeligere for Putin å trekke seg enn det var for Nikita Khrusjtsjov for seks tiår siden. (Putin vet også at Khrusjtsjov ble fjernet fra makten to år etter at han fjernet missilene fra Cuba.)

Russiske hackere har allerede gjennomført flere cyberangrep mot regjeringene og private selskaper i de landene som har støttet Ukraina. Energi-infrastruktur som rørledninger og LNG-terminaler vil bli sabotasjemål. Det samme gjelder kommunikasjons-infrastruktur som fiberoptiske kabler i havet.

Påvirke valg

Russland vil arbeide for å underminere vestlige valg ved å støtte og finansiere desinformasjon, kandidater som kritiserer sin regjerings støtte til Ukraina, og til og med politisk ekstremisme. I løpet av de kommende årene vil Russland sannsynligvis lansere desinformasjonskampanjer ikke bare mot Demokratenes kandidater men også mot Donald Trumps republikanske presidentrivaler. Moskva vil høyst sannsynlig provosere trøbbel på Balkan som et knep for å distrahere Nato fra Ukraina.

Moskva vil høyst sannsynlig provosere trøbbel på Balkan som et knep for å distrahere Nato fra Ukraina

Heldigvis er det en grense for hvor langt Russland vil kunne gå. Moskva har så langt unnlatt å sette i gang en større cyberkonflikt med vestlige regjeringer i redsel for å kunne tape også den krigen. Det vil sannsynligvis fortsatt være slik i 2023.

Målrettede attentat mot vestlige ledere og missil- eller droneangrep på NATO-territorium er også et skritt for mye for en russisk regjering som allerede har drastiske følger fra krigen å kjempe med.

Et lyspunkt

Det finnes et lyspunkt: På samme måte som provokasjoner fra Iran brakte arabiske Golf-land, Israel og USA nærmere sammen, og Irans støtte til Russlands krig har forenet amerikanske og europeiske ledere i et hardere syn på den islamistiske republikken, vil også Russlands handlinger fortsette å styrke den transatlantiske enigheten.

Men Russlands trusler for den globale sikkerheten, for vestlige politiske systemer, cybersfæren, matsikkerheten og millioner av ukrainske sivile vil beskjeftige amerikansk og europeisk politikk så lenge Vladimir Putin forblir ved makten.

Oversatt av Bjørg Hellum