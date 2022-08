Salman Rushdie peker på en utfordring som går langt forbi det Ytringsfrihetskommisjonen tar opp

I lys av Salman Rushdies brev fremstår det som litt smålig å diskutere lovreguleringer av hvor sterke banneord vi kan bruke om norske politifolk, skriver Odd Isungset. Bildet er fra 2013.

Hva gjør vi med religiøse fundamentalister som mener det er rett å møte en religionskritisk ytring med vold?

Angrepet på forfatteren Salman Rushdie for en uke siden fikk meg til å bla i hans selvbiografi fra 2012. Jeg leste noen tilfeldige utdrag. Øynene mine stanset ved et avsnitt i kursiv på side 325.

Det var formulert som et brev til religionen.

«Kjære religion, kan jeg få ta opp grunnprinsippene? For merkelig nok, eller ikke fullt så merkelig, de religiøse og ikke-religiøse kan ikke bli enig om hva disse er.»

Selvbiografien kom ut i 2012. Tittelen var «Joseph Anton» – dekknavnet Rushdie brukte i de ni årene han levde i skjul.

Over og ut med tenkningen

Etter drapsforsøket leste jeg selvbiografien med nye briller. Med brevet til religionen ville forfatteren åpenbart få oss til å gruble over noe fundamentalt: Hva skjer med oss og vårt samfunn dersom vi tror på en udiskutabel åpenbaring og slutter å tenke?

På sin spesielle måte skriver han om grunnlaget for den fundamentalismen som nylig holdt på å koste ham livet:

«Forestillingen om en ulegemlig forstand, en absolutt forstand, er litt tung å svelge, især når du, Religion, kobler den til forestillingen om åpenbaring. For da er det over og ut med tenkningen, ikke sant?»

Gjerningsmannen ville fullbyrde dødsdommen

Etter mange år i skjul hadde Rushdie de siste ti årene levd et relativt normalt liv. Fredag 12. august ble det med ett slutt på det. Rushdie var i ferd med å sette seg for å snakke om forfatteres ytringsfrihet da en mann med kniv stormet frem på podiet.

Det meste tyder på at gjerningsmannen ville fullbyrde dødsdommen som Irans tidligere leder ayatollah Ruhollah Khomeini proklamerte i 1989.

I selvbiografien skriver Rushdie at han aldri hadde hørt ordet fatwa før, og at han ikke i sin villeste fantasi hadde forestilt seg at en bokutgivelse ville føre til opptøyer.

I brevet til religionen skriver han om grunnlaget for opptøyene: at religionen ikke deler hans grunnprinsipp om at det må være mulig å diskutere alt, også religiøse dogmer.

«Alt som skal tenkes, er blitt åpenbart for oss, og vi er låst til det, evig, absolutt, uten håp om anke.»

En grunnleggende ytringsfrihetsutfordring

Jeg leste dette samme dag som Ytringsfrihetskommisjonen la frem sin rapport. Det var tankevekkende. For i brevet skisserer Rushdie en grunnleggende ytringsfrihetsutfordring som er vesentlig større enn den som kan behandles av en statsoppnevnt kommisjon, eller av det ytringsfrihetsrådet kommisjonen vil opprette.

For hva gjør vi med religiøse fundamentalister som mener det er rett å møte en religionskritisk ytring med vold? De som bruker sin ytringsfrihet til å proklamere død over andre som ytrer seg? De som mener det er rett å avsi en dødsdom over landegrensene, fristilt fra all juridisk tenking?

I lys av Rushdies brev fremstår det som litt smålig å diskutere lovreguleringer av hvor sterke banneord vi kan bruke om norske politifolk.

Men Rushdies mandat og virke er naturligvis hinsides det en offentlig oppnevnt kommisjon kan behandle. Det er det som er litteraturens styrke.

Fakta Dette er Salman Rushdie Salman Rushdie er en britisk forfatter av indisk opprinnelse som er bosatt i New York.

Rushdie er mest kjent for kontroversen rundt hans roman «Sataniske vers» fra 1988, som mange muslimer oppfattet som blasfemisk og krenkende. Boken er forbudt i India og i flere muslimske land.

Uroen rundt boken eskalerte da Irans daværende leder ayatollah Khomeini dømte Rushdie og alle utgivere av boken til døden.

I 1991 var det attentat mot bokens japanske oversetter, Hitori Igarashi, og italienske oversetter, Ettore Capriolo. I 1993 var det også et attentat mot Rushdies norske forlegger William Nygaard. Igarashi ble drept, mens Capriolo og Nygaard overlevde.

I 1998 erklærte den iranske regjeringen at den ikke lenger søkte dødsdommen fullbyrdet.

Kilde: Store norske leksikon Vis mer

Romanen handler ikke om religionskritikk

I «Sataniske vers» er det satirikeren Baal som målbærer verdien av litterære ytringer.

«En poets arbeid, å benevne det unevnelige, å peke på bedrag, ta parti, utløse debatt, forme verden og hindre at den faller i søvn.»

Nå ligger han som formulerte dette, på sykehus med 12 knivstikk, mens vi klamrer oss til håpet om at det går bra. Vi vil jo så gjerne at han fortsatt skal forsyne oss med viktig tankegods.

De som ikke har lest «Sataniske vers», tror kanskje at den inneholder en ramsalt religionskritikk. Men det gjør den ikke.

Det var det han gjorde da han skrev «Sataniske vers». Boken som fortsatt er forbudt i en rekke muslimske land. Boken som over natten skulle forandre hans liv. Boken som en konsulent i Aschehoug var i tvil om de skulle gi ut. Ikke fordi den var blasfemisk, men fordi den var krevende.

De som ikke har lest den, tror kanskje at den inneholder en ramsalt religionskritikk. Men det gjør den ikke.

Mesteparten av romanen handler om noe helt annet. Den er full av surrealistiske beretninger. Den handler om forholdet mellom øst og vest, om tvil og tro, nåtid og fortid. Det er underfundige skildringer av innvandrermiljøer i London, det som forfatteren kaller Babylondon.

En liten del av boken handler om en åpenbaring der profeten Muhammed blir i tvil om det kan finnes flere guder enn Allah. De som vil finne disse avsnittene, må lese langt og nøye.

Jeg bladde meg kjapt gjennom romanen for å se om jeg fant beskrivelsene. Som journalist er jeg vant til å lese på skrå, og finne det kontroversielle i løpet av få minutter. Jeg ga meg selv et kvarter.

Jeg fant det ikke.

Skapte et bilde av en sterk ytre fiende

Lite tyder på at de religiøse fundamentalistene hadde funnet det heller. De hadde neppe gjort et forsøk. Men det var de som sørget for at boken ble berømt – og forhatt.

Protestene startet i India før boken kom ut. Noen muslimske parlamentarikere hadde lest et intervju med Rushdie og trengte en sak som kunne gi dem oppmerksomhet. De gikk hardt ut og krevde at boken måtte forbys fordi den var blasfemisk. Deretter spredte opprøret mot boken seg til Pakistan, Bangladesh og til muslimske samfunn i Storbritannia.

Det var først et halvt år senere det spisset seg til for alvor. Da proklamerte ayatollah Khomeini sin dødsdom over forfatteren.

Ved å hevde at muslimers følelser var krenket skapte han et bilde av en sterk ytre fiende som truet Iran og muslimske verdier. For regimet var det maktkonserverende. For Rushdie var det et vendepunkt som kom til å prege resten av hans liv.

Trosfriheten er ytringsfrihetens tvilling

I brevet til religionen skriver Rushdie hva han tror på: Grunnprinsippet om at alt kan og må diskuteres. At det er det som gjør at vi kan utvikle oss og komme frem til nye konklusjoner.

«Hvis det ikke er slik er vi ferdig, da vil hjernen råtne», skriver han.

Etter angrepet på Rushdie bør vi på nytt se tilbake på det som hendte her hjemme, da boken kom ut.

Rushdie-saken og karikaturstriden ble fremstilt som at det handlet om krenking av folks religiøse følelser. I ettertid ser vi hvor mye av det som var iscenesatt, og at det vel så mye handlet om makthavere som misbrukte folkets religiøse følelser til å skape et bilde av en sterk ytre fiende.

Da er det underlig å se hvor mange norske religiøse ledere det var som forsvarte despotene, og betraktet et angrep på en trosretning som et angrep på alle. Det var en alvorlig misforståelse.

For trosfriheten er ytringsfrihetens tvilling. Det er ikke troen eller religionen i seg selv som er problemet. Respekt for troende er like viktig som respekt for ikke-troende.

Det er det som er grunnprinsippene.

En frarøvet frihet

I selvbiografien skriver Rushdie også et brev til leserne. Der påpeker han at friheten til å skrive er nært beslektet med friheten til å lese.

12. august var det altså en mann med kniv som gjerne ville frarøve Rushdie denne friheten.

I brevet som åpner med «Kjære leser», ba Rushdie oss om å tenke hvordan vi ville ha reagert hvis vårt lesestoff ble valgt ut, gransket eller sensurert av et presteskap. Eller av et samfunn som hevdet at det var krenket.

«Når ble det slik at et kunstverk skulle defineres av dem som ikke liker det?» Spør ham.

«Verdien av kunst ligger i den kjærligheten den skaper, ikke hatet. Det er kjærlighet som får bøker til å vare. Så vær så snill, les videre.»

Ayatollah Khomeinis sønn har fortalt at faren aldri leste «Sataniske vers». Nå ligger boken på salgstoppen hos Amazon.

Det gir håp om at pennen fortsatt er mektigere enn sverdet.