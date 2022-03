Nå får Turkmenistan ny diktator

Når Serdar Berdimuhammedov (bildet) vinner en knusende seier over de åtte andre presidentkandidatene, blir Turkmenistan det første arvediktaturet i Sentral-Asia, skriver Erika Fatland.

For første gang i historien går en diktator av frivillig i Turkmenistan. Han har funnet den perfekte etterfølgeren: sin egen sønn.

Mens verdens øyne forståelig nok er rettet mot Russlands meningsløse og brutale krigføring i Ukraina, skjer det oppsiktsvekkende ting i den mest lukkede av alle de tidligere sovjetstatene: Turkmenistan gjør som Nord-Korea og blir nå et arvediktatur.

Fra sovjetrepublikk til enevelde

Den nye diktatorens far, Gurbanguly Berdimuhammedov, har styrt Turkmenistan med jernhånd siden 2006. Forgjengeren, den eksentriske og brutale Saparmurat Nijazov, gikk ikke av frivillig, men døde på post.

Turkmenistans utvikling etter Sovjetistans sammenbrudd er på mange måter Putins drømmescenario, selv om båndene til Russland i dag er relativt løse.

I motsetning til i Baltikum, Kaukasus og Ukraina var det få tegn til opprør mot Moskva i den turkmenske sovjetrepublikken før unionen gikk i oppløsning. I en folkeavstemning så sent som i mars 1991 stemte 99,8 prosent for å beholde Sovjetunionen.

Turkmenske folkeavstemninger har aldri vært til å stole på, men resultatet gir i alle fall en pekepinn om hva landets ledelse ønsket seg. Innen utgangen av året var Sovjetunionen likevel historie, og den turkmenske sovjetrepublikken var blitt et selvstendig land.

Nijazov, som da var generalsekretær for det turkmenske kommunistpartiet, tok omveltningen med fatning. Han byttet yrkestittel til president, og kommunistpartiet skiftet navn til Turkmenistans demokratiske parti. To år senere skiftet han navn selv også, til Turkmenbasji, turkmenernes leder.

Nå som ingen i Moskva holdt Nijazov/Turkmenbasji i ørene lenger, kunne han utfolde seg fritt. Han fikk byttet ut statuene av Lenin og Marx med forgylte replikaer av seg selv, og skoler, gater, fabrikker, moskeer, parfymer, en kalendermåned og sågar en hel by skiftet navn til Turkmenbasji.

For hvert år som gikk, ble diktatorens innfall villere og villere. Da han selv måtte slutte å røyke av helsemessige årsaker, forbød han røyking utendørs, og boken han forfattet, «Rukhnama», «Sjelens bok», ble obligatorisk pensum i småskolen, videregående og på universitetene.

Turkmenistan ble mer og mer lukket og mer og mer isolert.

Tannlegen som ble diktator

Da Turkmenbasji døde, overtok Gurbanguly Berdimuhammedov, Nijazovs personlige tannlege, stafettpinnen.

Gurbanguly Berdimuhammedov under fjorårets markering av at Turkmenistan hadde vært selvstendig nasjon i 30 år.

Berdimuhammedov var blitt forfremmet fra tannlege til helseminister i 1997, og fire år senere ble han visestatsminister, landets nest høyeste stilling, i og med at Turkmenbasji både var president og statsminister.

Siden Turkmenbasji dominerte både politikken og nyhetsbildet, var Berdimuhammedov på dette tidspunktet likevel et relativt ubeskrevet blad. Alt man visste med sikkerhet, var at han var en av de få ministrene som hadde overlevde alle krisene under Turkmenbasjis regjeringstid uten å få sparken eller bli kastet i fengsel, i seg selv en bragd.

En kort stund så det lysere ut i Turkmenistan. Obligatorisk skolegang ble øket til ti år, i stedet for å bli redusert til sju, slik Turkmenbasji hadde beordret. Kalendermånedene fikk tilbake sine opprinnelige navn.

Men utover å modernisere personkultusen – Berdimuhammedov har en hang til racerbiler og egenkomponerte popsanger – har tannlegen gjennomført få reelle endringer i landet.

Turkmenistan er stadig rangert i den aller nederste enden av skalaen når det gjelder ytringsfrihet

Turkmenistan er stadig rangert i den aller nederste enden av skalaen når det gjelder ytringsfrihet, bare slått av Nord-Korea og Eritrea, og politisk opposisjon finnes ikke.

Økonomisk sett har Berdimuhammedov vært en katastrofe. Landet eksporterer i dag gass hovedsakelig til Kina og er ekstremt sårbart for endringer i olje- og gassprisen. Inflasjonen har tidvis vært galopperende, og befolkningen har i lange perioder lidd under matvaremangel.

Koronapandemien er i Turkmenistan blitt håndtert på klassisk diktator-vis, altså med fullstendig fornektelse. Offisielt er det ikke registrert ett eneste tilfelle av koronasmitte i landet.

Sentral-Asias første familiedynasti

Det hører til sjeldenhetene at diktatorer går av frivillig. I begynnelsen av februar kunngjorde Berdimuhammedov, til manges overraskelse, at han ville å trekke seg tilbake for å la yngre generasjoner slippe til. Han oppga ingen grunn, annet enn at han nå hadde levd lenger enn profeten Muhammed.

Berdimuhammedov er 64 år og er dermed blant de yngste diktatorene i Sentral-Asia.

Gurbanguly Berdimuhammedov har styrt Turkmenistan med jernhånd siden 2006, skriver Erika Fatland.

Det har vært spekulert i at han muligens har dårlig helse, men dette er, som det meste når det gjelder Turkmenistan, ikke bekreftet.

Det var imidlertid få som ble overrasket da Serdar Berdimuhammedov, den sittende presidentens eneste sønn, ble foreslått som kandidat til å overta presidentposten. Berdimuhammedov junior har i flere år forberedt seg på oppgaven, og i fjor ble han utnevnt til visestatsminister.

Turkmenistan blir ofte omtalt som Sentral-Asias Nord-Korea. I dag tar landet enda et steg i retning naboen i øst.

Når Serdar Berdimuhammedov vinner en knusende seier over de åtte andre presidentkandidatene, blir Turkmenistan det første arvediktaturet i Sentral-Asia.

Både i Kasakhstan og Usbekistan var diktatorenes døtre i lang tid favoritter til å overta etter far, men ikke i noen av disse landene slo spådommene til.

Stabilitet og røykestopp

Trolig kommer lite til å endres under Berdimuhammedov II. I skrivende stund tapetseres Turkmenistan med plakater av far og sønn Berdimuhammedov, et tydelig signal om hvordan overgangen er tenkt. Far og sønn kommer mest sannsynlig til å regjere i tospann, i alle fall den første tiden.

Juniors fremste valgløfte er å innfri trettiårsplanen som ble vedtatt av eldrerådet i forrige måned. Berdimuhammedov II satser med andre ord på kontinuitet, og han tenker langsiktig. I tillegg har han varslet at han vil satse tungt på helse.

Serdar Berdimuhammedov har varslet at han vil gå enda lenger enn Turkmenbashi for å bekjempe helseskadelige vaner: Innen 2025 skal det ikke lenger være lov å røyke innendørs heller.

Hvor er Ukraina oppi alt dette? lurer kanskje den oppmerksomme leser på. Ingen steder.

Turkmenbashi sørget for at Turkmenistan ble et offisielt nøytralt land så tidlig som i 1995.

Det er naturligvis praktisk å være nøytral når man har naboer som Iran og Afghanistan, Russland som tidligere koloniherre og Kina som fremste handelspartner.

Turkmenistan tar aldri stilling til noe som helst. Turkmenistan har nok med seg selv og får dermed være i fred. Også av Moskva.

Det eneste spenningsmomentet i dagens presidentvalg er hvor mange prosentpoeng Berdimuhammedov II vil få. Pappa fikk 89 prosent i sitt aller første valg for 15 år siden og endte på imponerende 97 prosent i forrige runde.

Hvor kommer junior til å legge seg, sånn helt i starten?

Det turkmenske folk har uansett lite å se frem til. Nå får de ikke engang lov til å ta seg en blås i fred.

