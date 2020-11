La barna spy og gråte tårene sine i fred

Jon Harald og Inger Therese Hoff Foreldre

Jon Harald og Inger Therese Hoffs datter døde i mai. De har opprettet Sonja Victorias Stiftelse, som skal jobbe for bedre fysiske omgivelser for barn og pårørende på sykehus i Norge. Foto: Dan P. Neegaard

Vi bodde 40 uker på verdens verste avdeling: avdelingen for barnekreft. Rommet vi plutselig var fanget i, ligner på et rom som isolerer deg som straff.

Som foreldre har vi jobbet hardt for å ivareta vår dødssyke datters rettigheter. Vi har måttet hente krefter, for vår datter døde i mai. Sonja Victoria ble nesten tre år gammel, etter å ha kjempet mot kreften siden hun var et spedbarn.

Nå vil vi fortelle hvordan det ser ut der du havner om du er like uheldig som oss og får et barn med kreft.

Vi, en familie på fem, har bodd på sykehus lenge. I 2018 levde vi hele 40 uker på sykehus. På verdens verste avdeling: avdelingen for barnekreft.

Menneskene som jobber der, er fantastiske. De gjør så godt de kan med en situasjon som er umenneskelig, i omgivelser som gjør situasjonen enda verre.

Barneavdelingen har de minste rommene på sykehuset. Dette til tross for at de blir fylt opp av voksenapparater og familier. La oss bare si det først som sist. Barn tar ikke mindre plass enn de voksne når de er syke. De trenger mer plass fordi de ikke stopper å leve og leke.

Sonja Victoria Hoff rakk akkurat ikke å bli tre år. Hun bodde månedsvis på sykehus fordi hun hadde kreft. Aller helst ville hun være ute i naturen. Gjerne med føttene langt ned i sand og sjø. Foto: Lars Petter Pettersen

Som mamma og pappa lurer vi på hvordan skal vi ivareta barnas rettigheter til et verdig liv her? Og hvem ivaretar søsknene og foreldrenes verdighet?

Som arkitekt er jeg sjokkert

Som arkitekt og fagperson er jeg sjokkert. Rommet vi plutselig var fanget i, ligner på et rom som isolerer deg som straff.

Dette er ikke et sted som skal helbrede deg. Alt jeg har lært om at omgivelser påvirker deg og din sinnstilstand, er ignorert.

Rommet er lite og lavt. Det er akkurat plass til en seng, et lite bord og en lenestol. Så kan man leke på den meteren innimellom.

Rommet har et lite vindu som er plassert akkurat litt for høyt for at et barn skal kunne se ut. Et av mange triste bilder som dukker opp, er av det lille barnet som blir plassert i den lille vinduskarmen, for å kunne se tre etasjer ned.

Slik at hun kanskje kan se noe tegn til liv der ute. Utenfor den hvite, lille boksen hun levde sitt barneliv i.

Det var de fysiske omgivelsene som begrenset henne og oss, som familie. Det var ikke fysisk plass på rommet til å sove ved siden av henne da hun var for dårlig.

For i en krisesituasjon ville det ikke være plass til å redde henne, hvis hun skulle gjøre det hun ønsket og trengte aller mest: sove inntil oss.

På dette rommet bodde Sonja og foreldrene hennes i ukevis. Foto: Inger Therese Hoff

Tålte ikke luften

Helsevesenet jobber mot å gjøre så mye som mulig i hjemmet fremover. Det er bra. Det er der barn hører hjemme.

Men for barn som kjemper mot kreften, er ikke dette et alternativ, da man kan dø hele tiden av mange forskjellige ting.

Det er derfor vi er der. På sykehuset. Slik at vi til enhver tid kan overvåkes. Og vår datter holdt på å dø flere ganger. Av kreften i seg selv, av cellegift, av infeksjon, av reaksjon på blodprodukter, av blødning, av de fleste komplikasjoner man kan få.

Og vi voksne var i kampmodus. Kampmodus for at hun skulle overleve, og at alle dagene hennes skulle ha et snev av kvalitet.

Periodevis ble vi holdt inne fordi hun ikke tålte luften på gangen. Er ikke frisk luft en egen menneskerett? Det burde i alle fall være det.

Tenk om hun hadde hatt sin egen dør ut. En egen dør ut til verden? Tenk. Hun kunne fått en ekstra dag med frisk luft. Det skal jeg love deg at hun hadde satt pris på.

For Sonja Victoria hadde ingen tid å miste.

Måtte bo på dobbeltrom

På barnekreftavdelingen bor familier i dyp krise på dobbeltrom. Dobbeltrom! Det betyr at du, mor eller far til et alvorlig sykt barn på cellegift, og barn med dødsdom, skal sove tett i tett. Kun en gardin skiller deg fra en annen familie som også er i sitt livs krise.

De som er inn og ut av sykehuset på kortere opphold, kan ha det slik. Men de som lever i dette over lengre tid, år etter år, de må få slippe.

La dem spy og gråte tårene sine i fred.

Vi må snakke om hvordan de mest sårbare i samfunnet bor. Vi må stille spørsmål om hva vi som samfunn tilbyr dem.

Vi må begynne å stille krav til hva slags omgivelser syke barn og deres pårørende tvinges til å leve i. Denne lille, sårbare gruppen.

Det skrives om bokvalitet og byplanlegging i avisene. Hvorfor skriver ingen om institusjonskvaliteten?

Og da mener vi ikke på et overordnet plan. Beslutningstagere må inn på de rommene, inn i den avdelingen, inn i de livene og hverdagen som leves på sykehuset. I sykdom. Uten noe valg.

Hvor lenge må man bo et sted før man kaller det et hjem?

Foreldreovernattingen er en spøk

I starten av sykdomsforløpet på tre år kunne vi bruke fellesfasiliteter som gjør et lite forsøk på å ivareta en hverdag. Men etter et år hadde vår datter fått bakterier som sykehuset frykter. Det fanget oss enda mer.

Hennes rettigheter som menneske i krise ble ikke ivaretatt av det helsevesenet som kalles sykehus. Det var ikke menneskenes feil. Men de fysiske omgivelsene!

Foreldreovernattingen er en spøk. Det er fint at den finnes, fordi de som bruker den, må. Men ingen hadde bodd der om de ikke var tvunget til det.

Det finnes ingen kjærlighet der. Fellesarealene er slitne og skitne. Kjøkkenet er så seigt at man må vaske det ned før man kan tenke på å lage seg noe der.

Fellesarealene ligger i kjelleren og er store og kalde. Soverommet du får tildelt, vaskes en gang i uken. Hvis du er så heldig å huske at det er mandag og har fått ryddet bort alle tingene dine.

Vi hadde andre ting å drive med. Vår datter holdt stadig på å dø. Og rommet vi var tvunget til å bo på med vår sønn, ble mer og mer skittent.

Da Sonja var på det sykeste, sov foreldrene på en slik seng. Den måtte kunne fjernes raskt hvis det måtte livredding til. Ved en anledning sov pappa på en tynn matte som madrass på andre siden av sengen. Foto: Inger Therese Hoff

Vi kritiserer dere alle

Vi mener alle har et ansvar de ikke har tatt på alvor. Og vi kritiserer dere alle. Politikere. Samfunnsøkonomer. Og arkitekter. Alle beslutningstagerne.

Helseminister Bent Høie: Hvordan kan det være greit å behandle dødssyke barn og deres familier på den måten? Innelåst på bitte små rom?

De er så slitne at de ikke orker noe annet enn så vidt å puste. Kunne dere ikke i det minste gitt oss litt plass, slik at vi kan leke?

Sitte sammen rundt et bord og spise middag uten at vi som foreldre måtte sette himmel og jord i bevegelse for å få det til?

Vi kunne trengt noen som tok vare på oss. Vi var i krise. Sykehuset behandlet oss som hunder.

Noen skal leke og leve på sykehuset

Kjære dere som bestemmer. Nå som det store sykehustoget kjører: Vis barmhjertighet. Lev dere inn i å bo der. La sykehuset bli alt annet enn et monster. For noen skal leke der. Utvikle seg og forhåpentlig overleve der.

Hev ambisjonene for barneavdelingene rundt om i landet. Og bygg et eget barnesykehus i Oslo.

Se bare hvordan det ser ut for barn og deres pårørende i Sverige og Danmark: Vi er et u-land på omgivelser sammenlignet med dem.

Kanskje er det dere som er uheldige neste gang, og må bo tre år på sykehus med deres syke barn eller barnebarn.

