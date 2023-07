EU har i flere år arbeidet med verdens første KI-lov. Her er fem misforståelser om den.

Både kunstig intelligens og EUs lov er vanskelig å forstå og lett å misforstå.

Det er økende debatt om behovet for regulering av kunstig intelligens (KI). Utviklingen vi har sett med ChatGPT, gir en forsmak på fremtiden, og det er vanskelig å forutse hva dette vil lede til. Men dagens KI-systemer utfordrer allerede samfunnet og rettsstaten. Bare tenk deg at du søker en jobb og får avslag etter «intervju» med KI.

Så hvordan skal KI reguleres?

EU har i flere år arbeidet med verdens første KI-lov, kalt Artificial Intelligence Act. Den vil trolig bli norsk lov gjennom EØS-samarbeidet og en viktig grunnpilar for norsk regulering av KI. Det har likevel vært lite oppmerksomhet rundt lovgivningsprosessen i norsk offentlighet. Kanskje fordi KI og loven er vanskelig å forstå og lett å misforstå?

Her er fem mulige misforståelser.

1. Ikke fremtidig superintelligent KI

Noen er bekymret for superintelligent KI som kan utøve makt over mennesker. Dette er likevel ikke EU-lovens hovedbekymring. EUs forslag skal heller håndtere konkrete utfordringer ved KI-systemer. Loven er bygd på en risikovurdering der EU har vurdert konkrete typer KI som allerede finnes, eller som er under utvikling. Visse typer KI er ansett som så problematiske at de blir forbudt, blant annet ansiktsgjenkjenning i offentligheten. Annen «høyrisiko»-KI blir ikke forbudt, men underlagt strenge minstekrav. Dette gjelder for eksempel KI-beslutninger om ansettelser, eller KI som gir karakterer i skolen.

Ikke all KI innebærer risiko, og mye teknologi forblir derfor uregulert. Dette gjelder for eksempel KI som sorterer ut søppelpost.

2. Handler ikke primært om ChatGPT

ChatGPT er basert på såkalt generativ kunstig intelligens som kan skrive overbevisende tekster, lage bilder, musikk og dataprogrammer. Generativ KI kan finne på usannheter og bidra til manipulering, så man skulle tro at dette er lovens hovedfokus. Slike systemer er imidlertid vanskeligere å regulere innenfor denne loven, som sikter på nokså konkrete, risikopregede anvendelser, som utdanning eller ansettelser. EU vurderte derfor opprinnelig ikke generativ KI som risikabel nok. For hva er risikoen med KI-systemer som kan brukes til «alt mulig»? Da mangler det en konkret kontekst som innebærer risiko.

Bare i det siste har EU-parlamentet foreslått at man skal ha regler for «grunnmodellene» som driver slike KI-systemer (altså for eksempel GPT4, som er modellen som driver ChatGPT). Slike modeller må EU-registreres, og tilbyderne må vurdere risiko. Det betyr at de må se på hvordan KI kan påvirke helse, sikkerhet, menneskerettigheter, miljøet, demokratiet og rettsstaten.

Dette kan fremstå litt abstrakt, men kan bli tydeligere ved å tenke på hvordan demokratiet påvirkes av hva vi konsumerer, for eksempel på sosiale medier. Om medieinnhold i økende grad produseres eller velges ut av KI-systemer, er det viktig at risikoen for desinformasjon og økt polarisering håndteres.

3. Ønsker industrien egentlig å bli regulert?

Sjefen for OpenAI, selskapet som står bak ChatGPT, har uttalt at KI bør reguleres, for å få på plass noen grunnprinsipper for trygg KI. Det er lett å tro at EU-loven er et svar på dette ønsket.

I praksis har Open AIs lobbyister likevel prøvd å svekke Artificial Intelligence Act ved å påvirke hva som er regulert som «høyrisiko»- KI. De har særlig motarbeidet forslag som ville ha gjort generativ KI til «høyrisiko» om de genererte innhold som fremsto som menneskeskapt. Selskapet ville da blitt underlagt strenge juridiske krav som kan være vanskelige å etterleve, selv for OpenAI.

Europeisk industri er også bekymret for at EUs KI-lov vil føre til økt byråkratisering og hindre deres konkurranseevne. Et åpent brev undertegnet av ledere fra blant annet Schibsted, Siemens og Renault påpeker at strenge regler kan drive KI-utviklingen ut av Europa. Dette gjelder særlig de foreslåtte reglene for «grunnmodellene», som kan være krevende å oppfylle for industrien, men som likevel ikke bør forbli uregulert i KI-loven.

4. Ikke vedtatt

KI-loven har akkurat passert EU-parlamentet, og det er lett å tro at loven er vedtatt. EU har imidlertid en særegen lovgivningsprosess som bygger på samarbeid mellom EU-kommisjonen, medlemslandene og parlamentet. Det betyr at de må bli enige om et felles lovvedtak. Forhandlingene skal avsluttes til høsten, og det vil gå lang tid fra vedtagelse til loven kan anvendes. For at EUs KI-lov skal bli bindende for Norge, må den gjøres til del av EØS-avtalen og godkjennes av Stortinget. Innlemmelse i norsk lovgivning vil derfor ta enda lengre tid.

5. Norge kan selv regulere noe

EU-loven stiller kun minimumskrav til aktører som tilbyr eller bruker KI, og gir noe rom for nasjonal regulering. Forslaget stiller for eksempel krav til KI som brukes til å sette karakterer på universiteter, men ikke om universitetene skal eller ikke skal bruke KI, og til hva.

Norske politikere har så langt ikke benyttet dette handlingsrommet. Sosialistisk Venstreparti har foreslått å sette ny bruk av KI i offentlig sektor på pause til et regelverk er utviklet. Venstre på sin side ønsker å møte KI med senkede skuldre. De foreslår å øke forskning om KI og dets konsekvenser og forberede implementeringen av EU-loven.

Nasjonalt anliggende

Det er behov for mer forskning om virkningen av KI, særlig for å undersøke hvordan norsk rett skal tolkes og anvendes i lys av KI. Samtidig er ikke dette nok. Selv om Norge har begrensede muligheter til å påvirke lovgivningsprosessen, vil loven på sikt sette rammer for KI-bruk og utvikling her hjemme.

Reguleringen kan ikke overlates til EU og teknogigantene alene, men må også bli et nasjonalt anliggende. Dette krever bevisste borgere og politikere.