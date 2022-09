Noen regimer faller nærmest over natten. Det kan også skje med Putin.

Marianne Dahl Seniorforsker, Institutt for fredsforskning (Prio)

Vladimir Putin har gjort det han kan, for å skjule hvor kostbar krigen er, skriver seniorforsker Marianne Dahl. På bildet deltar Putin på en militær markering i St. Petersburg i juli.

Illusjonen om Russland som en militær stormakt slår sprekker.

Kronikk

Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Med nyhetene om stadige ukrainske fremrykk i Kharkiv og Donbas kan vi se konturene av et stemningsskifte i Russland.

Å tape krig er kostbart, og nå ser også flere av Russlands president Vladimir Putins støttespillere ut til å sette spørsmålstegn ved krigføringen, eller spesialoperasjonen som han kaller det.

Siden Putin kom til makten for 22 år siden, har han gradvis samlet mer makt i sine hender. Institusjoner er blitt gjort mindre viktige, og personlige bånd til Putin har vært avgjørende for suksess og opprykk.

På samme måte som livet på Putins lag har vært temmelig luksuriøst, har livet i opposisjon vært bekmørkt.

Aleksej Navalnyj sitter fengslet med store helseproblemer, og mer enn 15.000 personer er blitt arrestert for å protestere mot krigen. Blant dem er kunstneren Alexandra Skochilenko. Hun risikerer ti års fengsel for å ha festet anti-krigsslagord utenpå prislapper i et supermarked.

Lykken ser ut til å ha snudd

Mens det i begynnelsen av krigen foregikk store protester i de største byene, har det i flere måneder vært fullstendig stille. Lenge så det ut til å lykkes for Putin å stilne opposisjonen. I tillegg virket det som om mange syntes å mene at krigen var høyst legitim. Frem til nå.

Putin har gått til krig før, i Tsjetsjenia, Syria og på Krym-halvøya. I disse krigene har de russiske styrkene vært overlegne. Tapene på russisk side har vært mindre og seirene store. Disse krigene har gitt økt popularitet som Putin igjen har omsatt i mer makt, nedbygging av institusjoner og eliminering av opposisjon.

Faren ved å bygge makt på å vinne kriger, og stadig gå til nye, er jo at lykken en dag kan snu. Og det ser den nå ut til å ha gjort. I det østlige Ukraina stilles russiske styrker overfor stadig ydmykende tap, og mange russiske soldater skal ha forlatt sine poster. Det meldes blant annet at russiske soldater ikledd sivil er blitt observert under flukt på stjålne ukrainske sykler (Washington Post).

Illusjonen om Russland som en militær stormakt slår sprekker. Det faller tungt for et regime som er bygget opp delvis på dette.

Sammenlignet med demokratier går autokratier langt oftere til kriger som de med høy sannsynlighet vil tape. Mens demokratier har vunnet 93 prosent av krigene de har initiert, er tallet for autokratier 59.

I forskningen forklares dette med fraværet av en tydelig feedback-loop. Når rettferdige og frie valg uteblir, reduseres også sannsynligheten for å bli straffet for en upopulær krig. Derfor har ikke autoritære ledere like sterke incentiver til å vurdere hvor kostbar denne krigen blir, hvor lenge den vil vare, eller sannsynligheten for å tape.

Mobile krematorier

Men også blant autokratier er det stor variasjon. Mens noen av dem er basert på mektige partier (Kina) eller militære (Myanmar), er andre i større grad sentrert rundt enkeltskikkelser, som i Russland. Av alle typer autokratier er det ingen som har en større sannsynlighet for å initiere en krig de vil tape, enn sistnevnte gruppe, de såkalt personalistiske regimene.

Til gjengjeld har ingen heller større sannsynlighet for å bli sittende ved makten etter et tap enn personalistiske regimer. Men det er ingen garanti, og personalistiske regimer kan kollapse om misnøyen blir for stor.

Å konsolidere makt gjennom krigføring fungerer litt som å spille russisk rulett

Nettopp derfor har Putin gjort det han kan, for å skjule hvor kostbar krigen er.

Mye tyder på at mobile krematorier er sendt med soldatene i felten. Ved å redusere antallet kister som blir sendt hjem, vil de mest brutale kostnadene av krigen, nemlig unge mennesker som dør, bli kamuflert.

I sin mest kyniske logikk er det vanskeligere å mobilisere for bekymrede foreldre som ikke hører fra barna sine, enn for dem som gjør det vondeste en forelder kan måtte gjøre, nemlig begrave sitt eget barn.

Mister kontrollen over narrativet

De siste ukene er ukrainske seire imidlertid blitt så mange og så store at Putin sliter med å kontrollere de offentlige samtalene.

På et debattprogram på en statlig TV-kanal tidligere denne uken ble både grunnlaget for og gjennomføringen av krigen kritisert. I tillegg har mer enn 40 lokalpolitikere kommet med krav om at Putin må gå av og stilles til retten for landsforræderi.

På det sosiale mediet Telegram har høyreorienterte nasjonalister som i utgangspunktet støttet invasjonen, begynt å kritisere gjennomføringen av den.

Dette betyr selvsagt hverken at Putin har tapt krigen, eller at han vil miste makten. Samtidig er det påfallende at presidenten har mistet kontrollen med narrativet om «spesialoperasjonen». For bare kort tid tilbake ville denne typen kritikk vært høyst usannsynlig.

For et autoritært regime er ikke bred støtte faktisk nødvendig, det er tilstrekkelig at de aller fleste tror at de fleste andre støtter regimet.

Ved å sette opp strukturer hvor kritikk blir slått hardt ned på med fengsling og bøter, er det vanskelig for meningsfeller å koordinere seg og mobilisere mot regimet. Slik opprettholdes illusjonen om vidstrakt støtte.

Spiller russisk rulett

Men hva skjer når dette systemet rakner? Det er mange eksempler på regimer som nærmest rakner over natten i det noen få regimeavhoppere starter en tsunami, hvor de mest sentrale støttespillerne til et regime trekker støtten sin og melder overgang til opposisjonen.

I Romania startet diktator Nicolae Ceausescu sitt fall med et åpent brev fra seks tidligere høytstående medlemmer av det kommunistiske partiet. I brevet ble regimets politikk kritisert.

Det tok så veien via et folkelig opprør og endte med at Ceausescu ble fjernet og henrettet kort tid senere, av sine egne sikkerhetsstyrker.

Når først en kaskade av avhoppinger skyter fart, endrer kalkylen seg fort for enkeltpersoner. Mens de før kom best ut av det ved å opprettholde støtten til regimet, blir det plutselig best å bryte båndet til regimet og bli med på kritikken.

Og nettopp slik faller noen regimer nærmest over natten. Det kan også skje med Putin. For å konsolidere makt gjennom krigføring fungerer litt som å spille russisk rulett.