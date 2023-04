Tendensiøs moralpanikk om kjønnsmangfold

Retorikken Kjetil Rolness synes å ha latt seg forføre av, bidrar på ingen måte til å utvide kjønnsrollene, skriver Malin Kulseth.

Barn lærer om seksualitet og kjønnsmangfold. Rolness presenterer det som et slags skrekkscenario.

24.04.2023 19:00 Oppdatert 24.04.2023 19:33

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her

Sosiolog og skribent Kjetil Rolness’ kommentar om «transtoget» (8. april) er knapt nok et forsøk på å skrive et sammenhengende og grundig argument. Det er en oppsamling av tendensiøse tolkninger og påstander som kunne vært plukket rett ut fra det såkalte «kjønnsidentitetskritiske» aktivisthjørnet av Twitter.

Barn og unge lærer om seksualitet og kjønnsmangfold i barnehagen og på skolen. For de fleste er ikke dette verdt et skuldertrekk, men Rolness presenterer det som et slags skrekkscenario.

Homofili og kjønnsinkongruens er helt naturlige, medfødte menneskelige variasjoner som er dokumentert over tusenvis av år. Vi vet at det er nyttig å lære om dette tidlig, fordi sosial respekt og anerkjennelse er viktig for den menneskelige utviklingen.

Med denne inngangen legger Rolness grunnlag for det skremmende spørsmålet om hvorvidt barn blir «transet» og mer forvirret rundt egen kjønnsidentitet av å lære om kjønnsmangfold i så ung alder.

Dette tankegodset har bakgrunn i ideen om «sosial smitte», som har en lang og ullen historikk. Det var blant annet utbredt i Tyskland under andre verdenskrig. Ironisk nok ble det popularisert i USA på 50-tallet og kulminerte i Anita Bryants Save Our Children-kampanje på slutten av 70-tallet. Homofili var smittsomt, og unge gutter ble advart mot å snakke med fremmede menn. Det var nemlig en risiko for at de kunne bli utsatt for overgrep eller rekruttert av disse «perverse avvikerne».

Grov forenkling

«Undervisningsopplegget er laget av en aktivistorganisasjon», skriver Rolness. Å avfeie Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (Fri) som en aktivistorganisasjon er en grov forenkling. Fri er den organisasjonen i Norge som besitter mest kunnskap på feltet kjønnsmangfold og seksualitet. Det er deres fagavdeling Rosa Kompetanse som står bak undervisningsopplegget.

Å omtale noe som aktivisme er de siste årene blitt et kodeord for «useriøst» og i noen tilfeller «farlig». Det er noe vi for all del ikke skal la oss påvirke av. På den måten blir kunnskapsrike stemmer forsøkt diskreditert.

Den moralske panikken som har spredt seg i kjønnsdebatten de siste årene, har fått sterkere fotfeste etter hvert som konservative kristne har funnet samarbeidspartnere i et bredt spekter av høyrepopulister, transekskluderende feminister og andre reaksjonære.

En samlebetegnelse for denne gruppen er «antikjønnbevegelsen». De snakker om en «kjønnsideologi» og spiller på frykt for barns og kvinners sikkerhet. De ser kjønnsmangfold som en trussel mot tradisjonelle verdier og den tradisjonelle familiestrukturen.

Vitenskapelig etablert faktum

Rundt 500 lovforslag som begrenser kunnskap om seksualitet og kjønnsmangfold, forbyr dragshow og begrenser transpersoners bevegelsesfrihet og rett til behandling, er blitt fremmet i ulike stater i USA det siste året. En lekkasje av over 2600 e-poster mellom en republikansk politiker og ulike anti-transgrupper viser hvor koordinert arbeidet bak disse lovforslagene er.

Arbeidet med disse lovforslagene startet i 2016. Da ble det første av en rekke lovforslag som forbyr transpersoner å bruke offentlige toaletter som samsvarer med deres kjønnsidentitet, vedtatt i Nord-Carolina i USA.

Fakta Malin Kulseth Skribent og programleder i podcasten Det handler ikke om deg. Jobber med et bokprosjekt om kjønnsdebattens utvikling over tid. Vis mer

I Florida forbyr «Don’t say gay»-loven lærere å snakke om LHBTQ-temaer. «The Stop WOKE Act» sensurerer dialog om kjønn og rasediskriminering. Nå vil et nytt lovforslag hindre lærere i å snakke om mensen med barn under 11 år. Og da har jeg ikke engang nevnt kriminaliseringen av fri abort.

Disse tingene skjer ikke i et vakuum, men er en bevisst og effektiv strategi som har mobilisert konservative over hele verden. De som har mest politisk påvirkningskraft og minst vitenskapelig belegg i kjønnsdebatten, er de pengesterke aktivistene på den verdikonservative høyresiden. De støttes av religiøse organisasjoner som kjemper for å opprettholde sin falmende definisjonsmakt.

Disse tingene skjer ikke i et vakuum, men er en bevisst og effektiv strategi som har mobilisert konservative over hele verden

Det vitenskapelig etablerte faktum at kjønn ikke er binært, men et spektrum, møter motstand fordi det rokker ved mange menneskers grunnleggende virkelighetsforståelse. Rolness omtaler det som «den nye ortodoksien».

Vår tids Hamsun?

Rolness fremholder at forfatteren J.K. Rowling er blitt «vår tids Hamsun», før han nevner sakene der to kjente norske anti-transaktivister ble politianmeldt for hatprat (sakene er henlagt). Begge er kjent for sin motstand mot transpersoners rettigheter. De mener disse vil svekke kvinners rettigheter.

Den ene ble anmeldt for en rekke påstått hatefulle utsagn om en navngitt transkvinne over tid.

Den andre brukte den samme ordlyden som førte til at en 52 år gammel mann ble dømt for hatefulle ytringer. På Facebook skrev hun at hun hadde som prosjekt å bli anmeldt. Hun fikk etter hvert viljen sin og ble anmeldt av politiet – mot den omtalte transkvinnens ønske.

Sakene inspirerte en demonstrasjon under fanen «La kvinner snakke», som opprinnelig ble lansert av Kelly Jay Keen. Keen hevder også å være kvinnerettighetsaktivist, men samhandler åpent med aktører fra ytre høyre og har blant annet hyllet den islamofobe aktivisten Tommy Robinson.

Hun uttalte nylig at hun er skeptisk til at unge jenter har tilgang til prevensjonsmidler og abort, og hun mener disse rettighetene er verdt å ofre i kampen mot kjønnsbekreftende behandling.

J.K. Rowling har åpent støttet Keen flere ganger. Etter at aktivister kastet tomatsuppe på Keen under en demonstrasjon i New Zealand, omtalte Rowling transaktivister som «men’s rights activists». Kanskje sammenligningen med Hamsun ikke er så fjern som man skulle tro, selv om den høflige forfatteren (som hevder hun bare er bekymret på kvinner og barns vegne) stadig anser seg som venstreorientert.

Ingen eksplosjon

Videre skriver Rolness om den «eksplosive» økningen i barn og unge som søker kjønnsbekreftende behandling. Det har vært en økning, men denne har holdt seg ganske stabil siden 2018.

Dersom man skal se nærmere på konkrete årsaker, er det naturlig å anta at det har sammenheng med at man siden 2014 har fått økt kulturell aksept for og mer informasjon om kjønnsmangfold slik at flere tør å stå frem. Time Magazine omtalte som «the transgender tipping point».

At det er en «eksplosjon» i antallet personer som angrer, er en overdrivelse. Prosentvis er det svært få som angrer. Sammenlignet med andre irreversible inngrep er antallet minimalt.

Retorikken Rolness synes å ha latt seg forføre av, bidrar på ingen måte til å utvide kjønnsrollene

NRK-saken Rolness lenker til for å begrunne påstanden, inneholder en rekke alarmistiske utsagn fra Kim Aleksander Tønseth, professor i plastikkirurgi ved Nasjonal Behandlingstjeneste for Kjønnsinkongruens (NBTK) på Rikshospitalet. Han mener det er all grunn til å trekke i «nødbremsen» for kjønnsbekreftende behandling, selv om det kun er 15 personer som har kontaktet Rikshospitalet og sagt at de angrer.

NBTK kjemper en hard kamp for å beholde sitt monopol på kjønnsbekreftende behandling, tross gjentatt kritikk fra pasientgruppen og fagmiljøer. I løpet av en periode på tre år har 90 pasienter klaget på behandlingen de har fått.

Hvor er Tønseths og overlege Anne Wæhres bekymring for denne gruppen?

De internasjonalt anerkjente behandlingsmetodene som finnes i dag, viser i stor grad positive resultater, men ingen hevder at dette er et felt som er ferdig utforsket.

Det krever mot

«Var ikke poenget å utvide rammene for hvordan en gutt eller jente kan være?» spør Rolness retorisk. Han virker uinteressert i at det er akkurat det som skjer, når flere gjennom selvransakelse, eller rent instinkt, kommer frem til at de ikke identifiserer seg med den båsen de ved fødsel ble plassert i.

Eller at de ikke identifiserer seg med noen av de to båsene, men regner seg som ikke-binære. Det krever en dyp kontakt med seg selv å komme til den erkjennelsen. Og det krever mot å tørre å si det høyt.

Retorikken Rolness synes å ha latt seg forføre av, bidrar på ingen måte til å utvide kjønnsrollene. Den har som mål å kontrollere mennesker ved å legge bånd på kjønnsuttrykk og seksualitet som avviker fra det tradisjonelle.

Malin Kulseth var tilknyttet Aftenposten som frilanser fra 2015 til 2016.