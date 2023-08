Naturkrise møter klimakrise med et plask

De fleste av oss vil gjerne bo her også under fremtidens ekstremvær. Derfor bør kjipe valgløfter løftes frem i den pågående valgkampen, skriver Dagmar Hagen. Bildet: Braskereidfoss kraftverk kollapset som følge av ekstremværet Hans. Vis mer

Publisert: 16.08.2023

Det har vært kaotiske dager med mye vær. Fortvilte huseiere og kommunedirektører med dype furer i pannen er intervjuet på løpende bånd av ivrige sommervikarjournalister. Det er trist og vondt å se folk som får hus og hjem ødelagt.

I denne dramatiske fasen er det viktigst å begrense skadeomfanget og ta vare på dem som er rammet. Så er neste steg å finne løsninger som kan redusere risikoen for at dette skal skje igjen. Da må vi huske at naturen er en god venn, ikke bare en skummel og ødeleggende kraft.

Det trengs noen kjipe valgkampløfter for å begrense effekter av klimaendringer. Bevaring og restaurering av natur er en del av løsningen for å beskytte oss mot flom og ras i et villere klima.

Arter dør ut

Robust og intakt natur er avgjørende for å begrense effekter av ekstremvær, slik som flom og skred hos oss og skogbranner på Hawaii og i Spania. Vi har en naturkrise fordi naturen er kraftig endret av menneskelig nedbygging og arealbruk. Arter dør ut, og naturens evne til å beskytte oss mot flom, ras, tørke og brann er svekket.

Klimaet blir villere og våtere. De fleste av oss vil gjerne bo her også under fremtidens ekstremvær. Derfor bør kjipe valgløfter løftes frem i den pågående valgkampen.

Rikspolitikere og ansvarlige myndigheter henviser stadig til to stortingsmeldinger som spesielt relevante. Stortingsmeldingen om klimatilpasning som kom i juni, og en ny stortingsmelding om flom og skred (den forrige kom i 2012).

Men hva med den kommende stortingsmeldingen om oppfølging av FNs naturavtale? Den er det ingen som nevner, selv om den bør bli den viktigste for å sikre trygghet i fremtidens klima.

FNs klimapanel slår fast at vi må bevare natur for å håndtere klimaendringer.

Verdens naturavtale fra 2022 sier at bevaring og restaurering av natur er nødvendig for å sikre leveområder for folk og andre arter.

Regjeringen har startet arbeidet med en stortingsmelding om hvordan naturavtalen skal omsettes til praktisk handling. Et helt sentralt tema bør være hvordan samfunnet skal organiseres og planlegges for at naturen kan bli enn venn og problemløser.

Viktige kommunepolitikere

En valgkamp handler mye om populære løfter. For å takle konsekvenser av ekstremværet må kommunepolitikerne imidlertid være modige og også spille inn kjipe valgløfter for å beskytte oss bedre mot flom og ras i årene fremover.

All natur og all arealbruk foregår i en kommune. Derfor er kommunepolitikerne så viktige for utvikling av fremtidens løsninger.

Nå er det «vanlige folks tur» til å ta ansvar og stemme slik at disse modige politikerne kommer i posisjon selv om de lover mindre gull, men mer grønne skoger.

Kjipe valgløfter kan for eksempel være å stoppe nedbygging av myr, våtmark og flommarkskog, slik at naturen fortsatt kan bremse vannet etter styrtregn.

Elvesletter langs de store elvene skal ta imot vannet i flomsituasjoner, men da kan de ikke bygges ned.

Flatehugst i bratte skråninger er høyrisikosport fordi skogen stabiliserer jorden og hindrer jordskred når jorden blir mettet av vann.

Store veiprosjekter endrer landskap og naturlige elver og bekker slik at faren for erosjon og ras øker.

I stedet for å stenge inn elver med forbygninger og kanaler må vannet få plass, slik at risikoen for flom og oversvømmelse blir redusert.

Fire forslag

Her er et forslag til modige og fremtidsrettede kommunepolitikere og deres velgere som ønsker å gjøre sin kommune i bedre stand til å håndtere klimautfordringene.

Sett dere inn i hvordan konsekvensene av ekstremværet henger sammen med ødelagt natur. Det har alltid vært flom og ras langs elver og i bratte dalsider. Det er slik landet vårt er skapt, og det er i dette landskapet vi lever. Fordi vi har tuklet så mye med naturen, klarer den ikke lenger å gjøre jobben sin skikkelig. Ta vare på natur i din kommune. Bevaring av natur er viktig for å begrense konsekvensene av ekstremvær i fremtiden. Det er godt dokumentert at intakt natur og et solid vegetasjonsdekke er en glimrende og velfungerende buffer som holder igjen vannet ved store regnskyll og hindrer utvasking og erosjon. Restaurer ødelagt natur. Det er både smart og kostnadseffektivt. Flomstore bekker som skal presses gjennom et rør, betyr trøbbel. Men dersom bekken gjenåpnes, kan vannet få plass, og flomtoppen blir mindre. Etablering av ny kantskog langs bekker og våtmark vil hindre erosjon og gir i tillegg et helt supert livsmiljø for ørret og insekter. Ta i bruk naturbaserte løsninger. Naturen har en rekke smarte egenskaper som vi kan utnytte når vi skal planlegge og drifte samfunnet vårt. Forskning viser at slike løsninger kan være både bedre, billigere og mer varige enn tradisjonelle tekniske løsninger.

Norge har flinke forskere som kan forklare de kompliserte sammenhengene mer i detalj og foreslå konkrete løsninger.

Det er mitt ønske at lokalpolitikere skal utfordre oss når de skal gå i gang med konkret innsats etter valget.

Vis rikspolitikere og byråkrater hvordan Kommune-Norge er klar til å omsette verdens naturavtale til praktiske løsninger og en tryggere fremtid.