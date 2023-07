Hvor risikabelt er det å stole på USA?

Spørsmålet om påtalemyndighetens uavhengighet er nå tilbake på dagsordenen i USA, både politisk og rettslig.

I mai spilte de høyt i Washington D.C. I potten lå ikke bare økonomien til USAs egne innbyggere. Hadde landet stanget i gjeldstaket i begynnelsen av juni, hadde vi alle fått merke det. «Når USA nyser, blir verden forkjølet», som det heter.

I 2011 var det et lignende spill om gjeldstaket, som ga en god pekepinn om konsekvensene. Den gangen gikk de politiske motpartene enda lenger ut på kanten av juvet, men unngikk i tolvte time en krise. Likevel stupte aksjemarkedet ned i en bølgedal, med tilhørende nervøsitet og sviktende forretnings- og forbrukertillit til økonomien. Den økonomiske risikoen ble også priset inn i lånemarkedet, med renteforhøyelser som resultat. Selv USAs kredittverdighet ble nedgradert.

Denne gangen gikk det bra. Partiene klarte i tide å skape en ansvarlig majoritet mot midten. Men tross erfaringene fra 2011 gikk de ikke av veien for å sette gjeldstaket i spill av partipolitiske hensyn. Kan hende var lederne trygge på utfallet – men akkurat tillitvekkende for oss andre, var spillet ikke.

Det samme mener for øvrig kredittratingbyrået Finch. Det satte USAs kredittverdighet på «watch list», nettopp fordi politikernes vilje til å balansere på knivseggen er så risikabel.

Trump og rettsstaten

Risikoen for å stange i gjeldstaket skyldes spill innenfor demokratiets spilleregler. Med Donald Trumps inntog i politikken har en annen risiko forsterket seg: oppløsning av respekten for demokrati og rettsstat.

Mellomvalget i fjor ble riktignok et tilbakeslag for «valgbenekterne» – republikanere som hevder at Joe Biden egentlig ikke vant presidentvalget i 2020, eller at valgsystemet er helt upålitelig. Men Trump fastholder påstandene.

Til tross for de strafferettslige tiltalene som er kommet i det siste, er han fortsatt den soleklare favoritten til å vinne den republikanske nominasjonen for presidentvalget i 2024. Det kan ikke utelukkes at han vinner presidentvalget.

Rettsvesenet har stått temmelig støtt i saker av politisk karakter, men her ser vi en holdningsendring

Mange arbeiderklassevelgere i rustbeltet som er uten klar partitilknytning, stemte for Trump i 2016, men gikk over til Biden i 2020. Analytikeren Dan Snhur peker på disse velgerne som jokere i 2024-valget, fordi vi ikke vet hvorfor de forlot Trump til fordel for Biden. Klarer Trump å vinne disse – tross alt relativt få – velgerne tilbake, kan han fort være tilbake i Det hvite hus.

I så fall synes også risikoen for rettsstaten å øke i USA. Rettsvesenet har stått temmelig støtt i saker av politisk karakter, men her ser vi en holdningsendring, særlig når det gjelder påtalemyndighetens posisjon.

Tilbake på dagsordenen

Siden Watergate har brede og toneangivende amerikanske politiske miljøer sett store fordeler ved at den føderale påtalemyndigheten er uavhengig av det politiske flertallet – særlig av den utøvende makten, presidenten. Dette samsvarer med hva som har vært oppfatningen i Europa (men her vi ser også avvik, typisk i Polen og Ungarn). I Norge har vi styrket påtalemyndighetens uavhengighet blant annet som følge av EU-domstolens avgjørelser.

Spørsmålet om påtalemyndighetens uavhengighet er nå tilbake på dagsordenen i USA, både politisk og rettslig. Omtrent samtidig som den føderale påtalemyndigheten tok ut tiltalen mot Trump angående fortrolige dokumenter, fikk president Bidens sønn, Hunter Biden, en avtale med påtalemyndigheten i en sak om skatteunndragelse og våpenlisens.

Demokratene ser dette som to isolerte tilfeller, foretatt av en uavhengig påtalemyndighet. De peker på at saken mot Trump føres av en aktor som ikke bare er uavhengig av president Biden, men også av den føderale dommeren Merrick Garland, og at aktoren i saken mot Hunter Biden var oppnevnt allerede under Trump.

Antyder innblanding

Kevin McCarthy – den republikanske lederen av Representantenes hus – antyder derimot politisk innblanding: Er du presidentens hovedrival, vil påtalemyndigheten putte deg i fengsel, men er du presidentens sønn, får du en «sweetheart deal», er tonen derfra.

Og New York Times melder at få av kandidatene i nominasjonsprosessen på republikansk side uttrykker noe ønske om forsvar av linjen fra Watergate om uavhengighet for påtalemyndigheten. Selv har Trump lovet – om han blir president – å innsette en aktor som går etter Jo Biden og hans familie.

Nå har sterke krefter knyttet til Det republikanske partiet over lengre tid hevdet at presidenten etter konstitusjonen nettopp innehar en ubetinget myndighet og instruksjonsrett over den utøvende makt, derunder påtalemyndigheten (den såkalte «unitary executive»-teorien, popularisert i filmen «Vice», om visepresident Dick Cheney). Så sent som for et par uker siden fikk dette konstitusjonelle argumentet drahjelp fra deler av den amerikanske føderale høyesteretten, som – i likhet med i Norge – sitter med makten til å avgjøre konstitusjonsspørsmål.

Grobunn for risikofaktorer

Saken reiste spørsmål om hvem som gyldig kan opptre på vegne av den amerikanske staten. Men i sin begrunnelse støttet en av de konservative dommerne – Clarence Thomas – «unitary executive»- teorien: I siste instans er det presidenten alene som innehar den utøvede makten, skrev han i sitt votum.

To andre dommere (Brett M. Kavanaugh og Amy Coney Barrett) fulgte opp med å anbefale at domstolen tar spørsmålet opp til nærmere vurdering i en senere sak. En fjerde dommer (Neil M. Gorsuch) har tidligere uttrykt støtte for Thomas’ syn – dermed snakker vi her om fire av rettens ni dommere.

Vi har erfaring med at det nåværende konservative flertallet i høyesterett ikke viker tilbake for kontroversielle løsninger på konstitusjonsspørsmål. Dommen som for et par år siden opphevet retten til selvbestemt abort, er et godt eksempel.

Krigen i Ukraina har med tydelighet vist at vi trenger et USA som forsvarer og bevarer demokrati og rettsstat. Eksemplene ovenfor viser at den politiske polariseringen gir grobunn for risikofaktorer i så måte, som dessverre ikke kan neglisjeres.