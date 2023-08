2024 blir et farlig år for politikken i USA – og for nasjonens forhold til verden

USAs polarisering er ikke kun et problem for amerikanere, mener Ian Bremmer.

Problemene vil fortsette uansett hvem som vinner valget.

Publisert: 14.08.2023

Frykten er stigende over hele USA idet nasjonen sklir henimot det neste stormende valget.

Stemningen er mørk. Bare 23 prosent av amerikanerne sier at landet er «på rett spor», ifølge en meningsmåling publisert i New York Times 1. august. 65 prosent sier at nasjonen går «i feil retning».

President Joe Bidens støtte i folket er bare ca. 40 prosent. Og halvparten av velgerne som støtter hans parti, demokratene, ønsker ikke at han skal stille til gjenvalg neste år.

Den 1. august ble dessuten forhenværende president Donald Trump, som to ganger tidligere er stilt for riksrett, tiltalt for tredje gang. Denne gangen for å ha forsøkt å stjele valget i 2020. Hans støtte i folket er enda lavere enn Bidens.

Likevel synes en ny kamp mellom Biden og Trump neste år å være uunngåelig. For det mangler troverdige kandidater i de respektive partiene.

Samme meningsmåling i New York Times fant at nasjonal støtte for de to kandidatene lå stabilt på 43 prosent for hver av dem.

Et delt hus

Dette er bare hittil siste del av det rystende beviset på at politikken i USA, til tross for landets kulturelle dynamikk, innovative energi og robuste økonomi, i de siste 25 årene er blitt mer dysfunksjonell enn i noe annet velstående demokrati. Og problemet er i ferd med å bli verre.

Amerika er nå det president Abraham Lincoln kalte «et delt hus». De urbane kontra de landlige velgerne, de som har tradisjonelle sosiale verdier kontra de som er mer progressive, de som har et mer globalt syn kontra de som er mer populistiske, har nå forsvinnende lite til felles i sitt verdenssyn.

Disse forskjellene i oppfatning har som ventet skapt en dyp polarisering blant de folkevalgte i Washington. Fordi den politiske debatten er så polarisert, er det i dag langt mindre ideologisk sammenfall mellom de mest liberale republikanerne og de mest konservative demokratene. Det gir politikerne mindre politisk incentiv for kompromisser på tvers av partiene og mye mindre samarbeid.

Gode og dårlige nyheter

Nasjonens pessimisme og partirelaterte sinne er ikke resultatet av en vanskelig økonomi eller genuine trusler mot nasjonens sikkerhet.

Til tross for frykt for økonomisk nedgang eller til og med resesjon har USAs økonomi nå både den høyeste veksten og den laveste årlige inflasjonsraten blant G7-gruppen av industrialiserte nasjoner.

Den offisielle arbeidsløshetsprosenten er på sitt laveste punkt siden 1960-årene. Selv om økonomisk ulikhet fortsatt er et problem, minker den. I juli gikk indikatoren for forbrukernes forventninger opp til sitt høyeste på to år.

Det har ikke vært noe stort terroristangrep i USA på flere år, og innvandringskrisen ved USAs sørlige grenser har stilnet. De fleste amerikanere støtter Ukraina i krigen mot russiske angripere, men farene i konflikten og de verste økonomiske virkningene føles langt borte.

I stedet har amerikanerne erfart en kaskade av både gal informasjon (ufortynnet medieinnhold av ensidig propaganda) og desinformasjon (bevisst feilrapportering som er ment å skape forvirring og sinne blant velgerne).

Sosiale medier drar landet ned

Gjennomsnittsamerikanerne får informasjon fra medier, folk og institusjoner som bekrefter fordommene deres. De hører få ufiltrerte stemmer som stiller spørsmål ved oppfatningene deres – om livet i Amerika og resten av verden.

Denne trenden ble først drevet frem av politisk radio fra og med 1980-årene, så av TV-nyheter siden 1990-årene, av bloggsfæren fra tidlig 2000-tall og nå av sosiale medier-algoritmer.

Denne nyeste medieplattformen får inn reklameinntekter fra innhold som er skapt for å frembringe sterke emosjonelle reaksjoner, en prosess som er grunnleggende uforenlig med et velinformert og emosjonelt sunt samfunn.

Det er en forretningsmodell som maksimerer profitt med bruk av bots og troll, som fremmer ekstremisme og med vilje sprer falsk informasjon. Det som gjør saken verre, er at hverken teknologiselskapene som profitterer på dette sinnet, eller politikerne som får kampanjemidler fra sinte borgere, har noe incentiv til å begrense den uunngåelige skaden på det amerikanske samfunnet.

Denne trenden har undergravd det amerikanske folkets tillit til nærmest alle landets ledende institusjoner.

Politikk er blitt en familiesak

I de nyeste meningsmålingene sier færre enn halvparten av amerikanerne at de har tillit til nasjonens politikorps, leger, religiøse ledere, utdanningssystem, fagforeninger, teknologiselskap og mediene selv.

Men virkningene fra den bitre partiskheten drevet av feilinformasjon og desinformasjon i USA, er ikke begrenset til valgresultat eller politiske diskusjoner. Det er nå langt mindre sannsynlig at amerikanerne skaper og beholder nære vennskap, eller at de dater noen som er enige med det andre partiet.

I 1960 sa 4 prosent av amerikanerne at de ville mislike det om barnet deres giftet seg med noen fra det andre partiet. I 2021 var det 40 prosent. Bare ca. 4 prosent av ekteskap blir i dag inngått mellom en republikaner og en demokrat.

Politikk er blitt en familiesak, en slags stammefeide.

Tap-tap-situasjon

Til slutt – USAs polarisering er ikke kun et problem for amerikanere. USAs allierte og partnere vet at de ikke kan stole på at den neste amerikanske presidenten følger sporet som ble lagt av den nåværende presidenten.

Gjennom moderne amerikansk politikk har makten i Washington pendlet mellom landets to viktigste partier. Men republikanere og demokrater var en gang enige om at USAs allianser var essensielle for nasjonens sikkerhet, at grenseoverskridende handel økte velstanden, og at integriteten til USAs viktigste politiske institusjoner må beskyttes. Denne overbevisningen er borte.

Forskjellene mellom Biden og Trump – og mellom demokratiske og republikanske velgere – angående Amerikas identitet så vel som landets rolle i verden, er blitt større.

Enda et illevarslende tegn som det er verdt å merke seg: En meningsmåling publisert i juni fra Universitetet i Chicago fant at 12 millioner amerikanere sier de ville støttet bruk av vold for å hjelpe Donald Trump tilbake til makten. 22 millioner amerikanere sier at vold ville være berettiget hvis den kunne gjenopprette abortrettighetene som ble sterkt begrenset av den siste høyesterettskjennelsen.

Kort sagt, 2024 blir et farlig år for politikken i USA og for nasjonens forhold til verden. Men den giftige påvirkningen fra nasjonens polariserte medier garanterer at disse problemene vil fortsette – uansett hvem som vinner i november neste år.

Oversatt fra engelsk av Bjørg Hellum