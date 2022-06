Det finnes en historie som gir Putins krig guddommelig legitimitet – og som skremmer EU

Vebjørn Horsfjord Professor, Høgskolen i Innlandet

10 minutter siden

Den russisk-ortodokse kirkens overhode, patriark Kirill, er en jevn leverandør av moralsk, åndelig og guddommelig støtte for Putins krig, skriver kronikkforfatteren. Her er han avbildet sammen med Russlands president Vladimir Putin i 2016.

Den russisk-ortodokse kirken bruker kristningen av Russland som støtte til Putins krig. Ukraina svarer med å snu på historien.

Krigen i Ukraina utkjempes på slagmarken. Men soldater og strateger er også avhengige av andre faktorer: rekruttering av soldater, forsyningslinjer og etterretning.

Og så trenger de en god historie: Både fortellinger om fremrykning og seire og fortellinger med lange linjer som gir mening til ofrene og gjør krigen verdt å kjempe.

Stor oppslutning om «spesialoperasjonen»

Ukraina har hatt den beste fortellingen. Det avspeiles i kampvilje og overraskende fremgang. På russisk side hører vi om sviktende moral blant soldatene.

Men også i Russland er oppslutningen om «spesialoperasjonen» stor. Når Putin har snakket om krigen, legger han vekt på de lange linjene som forklarer at Vesten truer Russland gjennom Ukraina, og at Ukraina egentlig ikke er et land, men tilhører Russland kulturelt, språklig og åndelig.

Det går lang tid mellom hver gang Putin henvender seg til folket. Den russisk-ortodokse kirkens overhode, patriark Kirill, derimot, er en jevn leverandør av moralsk, åndelig og guddommelig støtte for Putins krig. Det var nær ved å bringe ham inn på EUs sanksjonsliste sammen med toppolitikere og oligarker i Putins krets, men Ungarns statsminister Viktor Orban satte foten ned i siste øyeblikk.

I forslaget om sanksjoner viste EU-kommisjonen til patriarkens prekener.

Et mønster går igjen i Kirills prekener

Siden krigen startet, har Kirill holdt nesten 40 prekener. De aller fleste holder han under gudstjenester i den storslåtte Kristus Frelserens katedral. Kirken ligger et steinkast fra Kreml. Noen ganger besøker han andre kirker. For eksempel har han vært på besøk hos den nye hovedkirken for de væpnede styrker som ligger i utkanten av Moskva.

Mange i Vesten fikk høre om patriarkens prekener etter 6. mars da han begrunnet krigen med prideparader i Ukraina. Sitatene mediene gjenga, var like presise som de var absurde. Men de er ikke helt representative for Kirills hovedbegrunnelse for krigen, og under krigen har han nevnt prideparader bare denne ene gangen.

I Kirills prekener går et mønster igjen: Med utgangspunkt i et tema for dagen som gjerne er gitt av en bibeltekst eller ved at det er en bestemt helgens minnedag, beskrives en dramatisk periode fra Russlands historie.

Det kan være mongolenes invasjon på 1200-tallet, etableringen av Moskva på 1300-tallet, trusselen fra Litauen på 1400-tallet eller andre verdenskrig som russerne gjerne kaller den Den store fedrelandskrigen. Fiender utenfra ville Russland vondt, men uskyldsrene og trofaste mot Gud og fedreland kjempet russerne trusselen tilbake.

Så trekkes linjen til dagens situasjon: Russland, som aldri noensinne har opptrådt aggressivt mot andre (prekener 3. og 8. mai), er truet. Nå må vi forsvare den ortodokse troen og fedrelandet som alltid fremstår som to sider av samme sak.

Fakta Kronikkserie: 100 dager med krig I disse dager er det 100 dager siden krigen i Ukraina startet. Hva nå? I en serie kronikker skriver en rekke debattanter om temaer de mener er spesielt viktige med bakgrunn i det som har skjedd i Ukraina. Vis mer

En verdikløft mellom Russland og Vesten

Når patriarken omtaler Ukraina direkte eller – mye oftere – indirekte, er det tre temaer som går igjen. De kan ses som tråder som sammen tvinnes til et solid forsvar for Putins krig:

Kampen for tradisjonelle verdier.

Kampen for å bevare «det hellige Russland».

Kampen om lederrollen blant ortodokse kristne i verden.

Alle tre handler om russisk identitet og rolle i verden.

Selv om Kirill har nevnt prideparader bare den ene gangen, er han drivkraften i å mane frem et bilde av en verdikløft mellom Russland og Vesten. Han er direkte inspirert av den amerikanske statsviteren Samuel Huntingtons tanke fra 1990-årene om et sivilisasjonssammenstøt. Russland er sentrum i en ortodoks sivilisasjon som står i dyp verdimessig motsetning til Vesten.

LHBTQ-rettigheter er kroneksempelet på vestlig dekadanse, men det kan også dreie seg om kvinners rettigheter eller menneskerettigheter generelt. Slikt er ikke bare sekulære verdier som Vesten påtvinger resten av verden med makt: det legger direkte til rette for synd.

Derfor er kampen mot vestlig innflytelse en metafysisk kamp mot ondskap og for folkets frelse.

Kirill nevner aldri i prekenene vestlige land og ledere ved navn. I stedet er det snakk om «makter som styrer verden» og noen ganger om «onde makter». Halvt politisk, halvt mytisk.

«Det hellige Russland»

Den andre tråden handler også om en mytisk størrelse. Det hellige Russland – eller mer presist Det hellige Rus. Det er dette som gjør Ukraina til brennpunkt for konflikten med Vesten.

Slik historien gjerne fortelles i Russland, ligger Russlands historiske røtter i Kyiv-riket på 900-tallet, som også kalles Rus. Kristendommen kom til Russland da fyrst Vladimir (Volodymyr) av Kyiv og hans undersåtter lot seg døpe i 988 ved «dåpen av Kyiv». Derfor er Kyiv – og Ukraina – en umistelig del av et hellig Rus som Gud har gitt et eget oppdrag i verden.

De onde maktene som ønsker å rive Russland i stykker, begynte med å angripe Russlands «sjel», kirken

Igjen og igjen understreker Kirill at dette hellige Rus/Russland omfatter så vel dagens Russland som Ukraina og Belarus. De tilhører i virkeligheten ett folk og ett land – og ikke minst én og samme kirke: den russisk-ortodokse.

Intens kamp mot ortodoks kirkeledere

Betydningen av den ene kirken leder oss til den siste tråden. De onde maktene som ønsker å rive Russland i stykker, begynte med å angripe Russlands «sjel», kirken.

Splittelsen av den ortodokse kirken i Ukraina har en mange tiår lang historie. Det toppet seg i 2019. Da anerkjente Kirills viktigste rival som den ortodokse verdens leder, patriark Bartolomeus av Konstantinopel (Istanbul), en konkurrerende ortodoks kirke i Ukraina ved siden av den som ligger under Moskva og Kirill.

Med et vestlig og sekulært blikk kan det virke absurd at kamp mot pride-opptog kan begrunne en krig

De siste årene har Kirill og den russiske kirkeledelsen drevet en intens kamp mot Bartolomeus og enhver ortodoks kirkeleder som støtter ham. De ses på som «skismatikere», altså kirkesplittere. De har i Kirills øyne satt seg utenfor det aksepterte kristne fellesskapet.

Med et vestlig og sekulært blikk kan det virke absurd at kamp om kirkelig overhøyhet eller kamp mot pride-opptog kan begrunne en krig. Men når disse trådene tvinnes sammen med tanken om at det hellige Rus med sitt gudgitte oppdrag i verden er truet, blir det en historiefortelling som gir guddommelig legitimitet til Putins krig – og som skremmer EU.

Ukraina tar tilbake den russiske kristningsmyten

Den som etter dette skulle se for seg en skrikende krigshisser i kirkelige gevanter som pisker opp stemningen, har imidlertid misforstått. Kirill er alltid mild, men bestemt i tonen. Det dreier seg om å forsvare gudgitte verdier, et gudgitt fedreland og en gudgitt kirke, ingenting annet.

Som han sier i prekenen 8. mai, dagen før feiringen av seieren i andre verdenskrig: «La oss be Herren forsone alle folk, nasjoner og stater slik av verden kan tilhøre en samlet menneskehet. For Gud har kalt oss til fred, ikke krig.»

Krigen i Ukraina står også om historiene. Kirill lager én fortelling om Russland, Ukraina og den ortodokse tro som gir religiøs mening til Putins krig. Ukraina svarer med å fortelle en annen historie. Nylig vedtok parlamentet en ny årlig nasjonal festdag 28. juli. Den skal feires til minne om «dåpen av Kyiv».

Slik tar Ukraina tilbake den russiske kristningsmyten som Kirill så intenst dyrker, og vender den mot Russland.