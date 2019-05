Privat

Jeg har skrevet flere kritiske artikler om Rødt, og da særlig om deres ideologiske vrakgodskommunisme. Jeg tror det er klokt at «indre venstre» setter opp noen klare grensestolper til venstre, og at «indre høyre» setter opp noen like klare grensestolper til høyre.

For ikke lenge siden fikk jeg skryt av Kristin Clemet for denne holdningen. Hvor er den moderate venstresiden, spurte hun i VG og etterlyste flere stemmer som min.

Jeg har ikke noe imot å få skryt fra høyresiden, men hva er det egentlig som har skjedd der i gården?

Bør Clemet og andre kanskje gå litt stillere i dørene?

Har Frp egentlig forandret seg?

På 80- og 90-tallet og til et godt stykke ut på 2000-tallet var det utenkelig at de borgerlige partiene skulle gå i regjering med Fremskrittspartiet. At hele høyresiden nå er samlet i regjering, blir gjerne forklart med at Frp er blitt mer modent eller at det er et annet parti nå enn tidligere.

Er det egentlig dette som har skjedd, eller har det snarere skjedd en endring i de andre borgerlige partienes holdning til Frp?

Jeg mener Frp er helt gjenkjennelig fra tidligere. I den grad partiet har utviklet seg, er jeg sannelig ikke sikker på at det er til det bedre.

Så lenge Carl I. Hagen var leder i Frp hersket det dype motforestillinger mot partiet på borgerlig side.

«Det kan ikke være andre enn Frp-representanter som tror man ivaretar norske tradisjoner ved hjelp av innavl og fremmedfrykt,» sa Erna Solberg som nyvalgt leder i Høyre i 2004.

Kåre Willoch trengte ikke å svare på spørsmål om Frp. Alle kunne lese på kroppsspråket hans hva han mente. Kanskje på grunn av motstand mot Hagen personlig.

Den kan i og for seg ha vært godt begrunnet, men disse borgerlige holdningene endret seg ikke da Siv Jensen tok over i 2006. Tvert imot.

«Heller Jens enn Jensen»

Venstres Lars Sponheim gikk i 2009 så langt som å utstede en velgergaranti mot at Venstre skulle bidra til å bringe Frp i regjering.

Heller Jens enn Jensen, sa Sponheim.

KrF var også ubøyelige, men Høyre begynte riktignok å myke opp ordbruken for et tiår siden. Resten av historien kjenner vi. Til slutt var det bare Knut Arild Hareide og et mindretall i KrF som fortsatt ville holde Frp på avstand.

Er det rimelig å sammenligne Rødt og Frp? Frp har jo hverken en totalitær historie eller programmer som vil erstatte vår samfunnsform med en annen?

De har ikke det, men der Rødt har et uspiselig program, har Frp både uspiselige politikere og en høyst tvilsom partikultur.

Er heltidspolitikere i Frp nå den samfunnsgruppen med den høyeste krimraten i landet?

I norsk politisk historie er det få statsråder som har mistet Stortingets tillit. Når det har skjedd, har det stort sett handlet om parlamentariske forhold.

Sterkt svekket anstendighet

Frp har den eneste statsråden som har mistet Stortingets tillit på grunn av sin vulgære fremferd i offentligheten. Dette reduserte ikke hennes popularitet i Frp. Etter denne episoden kunne hun ved første anledning både bli valgt til ny nestleder og få nytt sete ved Kongens bord.

Venstres Carl-Erik Grimstad mener at vår nye folkehelseminister er pinlig for Norge. Han tenker altså ikke at hun først og fremst burde være pinlig for Venstre. Grimstad er her et talende eksempel på hva som har skjedd med «den borgerlige anstendighet.» Den er sterkt svekket!

Det har vært mange diskusjoner om hvordan Frp egentlig skal klassifiseres. Er det et borgerlig, et liberalistisk, et høyrepopulistisk eller et konservativt parti?

Disse diskusjonene kan muligens forklares med at man har lett etter det sekundære. Dermed har man sluppet unna å måtte konstatere at primært er partiet noe vulgært og uanstendig.

Pinlig for Solberg

Vår statsminister har så mange ganger måttet si at «jeg ville ikke brukt akkurat de ordene,» at det antagelig er blitt pinlig for henne å si det flere ganger. I stedet for å si noe annet og klokere er hun nå bare stille.

Til sammenligning har Rødt politikere som fører seg pent og pyntelig både i offentligheten og i det daglige politiske arbeidet.

Det er svært langt mellom politikere fra Rødt som har kommet ut i hardt vær på grunn av porno, svindel, #metoo, maktmisbruk eller uanstendig adferd på Facebook.

Dette tar Frp seg av, mens resten av den borgerlige leiren egentlig er blitt som Carl Erik Grimstad: De synes kanskje det er pinlig for Norge, men det faller dem ikke lenger inn at de har et eget ansvar for det pågående sirkuset.

Rødt er selvfølgelig en «embarrassment» for venstresiden, men ikke større enn hva Frp burde være for høyresiden. Forskjellen er at Jonas Gahr Støre ikke vil trekke med seg Rødt inn i regjeringskontorene.

