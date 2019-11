Glemmer vi kjernen i litteraturen og lesningen i all aktiviteten og alle arrangementene i Bok-Norge?

Vi er midt i «Bokåret 2019», preget av store offentlige ressurser for å få flere nordmenn til å lese mer, samtidig som vi markerer at det er nøyaktig 500 år siden den første norske bok ble trykket.

Carl Martin Nordby

For all del: Bøkene og litteraturen trenger institusjoner og aktiviteter. Jeg var en av 300.000 som besøkte verdens største bokmesse i Frankfurt nylig. Den er bøkenes kjempebørs, et sted for kjøp og salg, men også for hundrevis av samtaler og seminarer om litteratur og ytringsfrihet.

Norges status som selve æresgjesten og hovedlandet har gitt stor oppmerksomhet og drahjelp for norske bøker i utlandet.

Jeg håper bare at tidenes største enkeltmarkering av norsk litteratur også skaper interesse den andre veien, altså at norske forlag oversetter mer internasjonal litteratur til norsk – fra andre språk enn engelsk. For på det feltet skrumper verden inn for norske lesere.

En offensiv litteraturpolitikk

I 2017 ble det alt i alt utgitt 10.050 boktitler i Norge, men det ble solgt 14 prosent færre bøker enn året før, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Boklesingen er under press. I denne situasjonen fører alt som skjer rundt litteraturen til mye godt: Enda flere lesere oppdager enda flere bøker de ellers ikke ville funnet.

Ja, i dag ser vi for alvor resultatene av fem-seks tiår med en bevisst og omfattende litteraturpolitikk i Norge, med unike kollektive vederlagsordninger, offentlige stipender, gode folkebiblioteker, et mylder av små og store forlag, tidsskrifter, festivaler og en mengde med private tiltak og finansieringsordninger.

Gullalder for norsk litteratur

Alt dette har veeeldig sakte, men ganske sikkert, skapt det jeg i dag vil kalle en gullalder for norsk litteratur, for det kvalitativt aller beste av den. Da tenker jeg både på skjønnlitteraturen og den allmenne sakprosaen.

I et av verdens mest velutviklede litterære systemer har påfallende mange av dagens mest populære forfattere begynt som smale poeter som nesten ingen leste – Herbjørg Wassmo, Lars Saabye Christensen, Thorvald Steen og mange flere.

Heiko Junge / NTB scanpix

Å satse på et liv som kunstner, er likevel noe av det dristigste du kan gjøre, selv om du etter hvert når tallrike lesere. Det er veldig mange som lever godt av alt rundt litteraturen, men uten å skape den selv. De som sitter igjen med minst, er forfatterne, oversetterne, manusvaskerne og korrekturleserne.

Det er den drømmen de bærer på: å kunne leve av litteraturen.

Litteraturens sprengkraft

Det var fire korte, men kraftfulle taler i Frankfurt som virkelig fikk meg til å føle meningen med alt «ståket» og alle institusjonene rundt litteraturen.

Åpningstalene til fire norske forfattere på bokmessen gikk rett til kjernen og snakket om bøkenes tilkomst, litteraturens kraft, tekstenes mulige virkninger. Talene var verdt ikke bare en messe, men et helt bokår. Derfor vil jeg løfte dem frem, for de vil bli stående for fremtiden, som de viktigste tekstene om litteratur fra dette helt spesielle litteraturåret.

Heiko Junge / NTB scanpix

Herbjørg Wassmo fortalte om hvordan historiene om Tora og Dina kom til henne i nattlige drømmer:

«Jeg så en jentunge på åtte-ni år som satt på en stein i fjæra. Jeg visste ikke hvem hun var, eller hvorfor hun satt der. Men jeg forsto at hun frøs. Det var sen høst eller vinter. Hun hadde dårlige sko. Og da hun rørte på føttene sprakk den sprø isen som legger seg over saltvann. Det var den første lyden jeg noensinne hørte i en roman av Herbjørg Wassmo», sa Herbjørg Wassmo.

Aldri helt alene

«Jeg var et ensomt og underlig barn, og en enda ensommere og særere tenåring», sa Erika Fatland.

«Men jeg følte meg aldri alene, for jeg hadde bøkene. Jeg leste uten stans, i frikvarterene på skolen, ved middagsbordet, jeg utviklet en teknikk der jeg kunne gå rundt i huset mens jeg leste, mitt ungdomsopprør besto i at jeg skulket den obligatoriske familiesøndagsturen for å lese Knut Hamsun. Det høres kanskje ikke så graverende ut, men i min vestlandske familie tilsvarte det å smugdrikke sprit før frokost eller ta harde narkotiske stoffer i helgene.»

Heiko Junge / NTB scanpix

Denne lesingen og dette livet ble noen tiår etter til litteratur, for sakprosaforfatteren Fatland som for fiksjonsforfatteren Karl Ove Knausgård. Han fremhevet litteraturens langsomhet som et av dens viktigste kjennetegn:

«Jeg tenker ikke på hvor lang tid den tar å lese, men på hvor lenge den kan virke, og på det merkelige fenomenet at selv litteratur skrevet i andre tider med radikalt andre og noen ganger dypt fremmede forutsetninger fortsatt kan snakke til oss.»

Skapleser av poesi

Thorvald Steen hadde aldri drømt om å bli forfatter, fortalte han:

«Jeg tilhørte et macho-håndverkermiljø og ble en skapleser av poesi. Når arbeidskameratene mine ba meg bli med for å drikke fredag etter jobb, løy jeg og sa at jeg ikke hadde tid. Jeg dro til biblioteket for å låne diktsamlinger som jeg leste i løpet av helgen. Nesten tre år seinere debuterte jeg som lyriker.»

Tor G. Stenersen

Disse fire er bare noen få av hundretalls norske forfattere som skaper litteratur som beveger, bøker som berører, tekster som forandrer mennesker og samfunn.

Det gjør de ved å vise stadig nye bearbeidinger av hva mennesket er og hva samfunnet kan være. Fra ett menneskes drømmer til mange menneskers liv.

Drømmen i oss

«The dream we carry» var den engelske oversettelsen av Olav H. Hauge-sitatet som var Norges motto som hovedland i Frankfurt. «Det er den draumen.» Det lyder bedre på tysk: «Der Traum in uns», drømmen i oss. Den som har begynt som drøm i noen andre, for eksempel en Herbjørg Wassmo.

«Troens mysterium» snakker presten om i en kristen messe. Jeg er ikke religiøs, så jeg strever litt med å forstå det. «Kunstens mysterium» er desto viktigere for meg, og var altså mulig å oppdage selv på verdens største bokmesse. Jeg forstår nok ikke dét fullt ut heller. Men som leser merker jeg når det virker, slik som ordene fra fire norske forfattere.

Fra de ensomme og underlige skriverne, til de like ensomme og rare leserne.

Stiftelsen Fritt Ord, der spaltisten er direktør, har vært økonomisk bidragsyter til den norske deltagelsen på bokmessen i Frankfurt i år.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter