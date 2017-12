I oktober protesterte Legeforeningen mot en tegneserie Justisdepartementet hadde fått laget for å skremme somaliere fra å søke om asyl i Norge. I tegneserien nekter en lege på sykehuset å hjelpe en asylsøker.

Legeforeningen forklarte at dette er et brudd på deres etiske regler. De ville ha seg frabedt å bli løyet om for å skremme asylsøkere. Leger nekter ikke å hjelpe syke mennesker.