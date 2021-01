Jeg er i «Generasjon Merkel». Det er vanskelig å se for seg en annen forbundskansler.

Nicolas Schwarz tysk statsviter

Mange tyskere har ennå ikke tatt innover seg at Merkel-æraen snart tar slutt, skriver Nicolas Schwarz om Angela Merkel (bildet), her etter å ha holdt nyttårstalen 2020.

Tyskerne sov roligere med kunnskapen om at Merkel kom til å ivareta landets politiske og økonomiske interesser.

«Dette er antagelig den siste gangen jeg snakker til dere som forbundskansler i en nyttårstale», avsluttet Angela Merkel sin siste nyttårstale.

Forbundsdagsvalget 26. september betyr slutten på Merkel-æraen, noe som betyr at tyskerne i år må venne seg til en annen forbundskansler. Merkels siste nyttårstale etterlater mange tyskere med en følelse av uvisshet om landets fremtidige politiske retning. Mange tyskere har ennå ikke tatt innover seg at Merkel-æraen snart tar slutt.

Enda flere kan heller ikke forestille seg tysk politikk uten henne. Dette er enda mer sant for tyskere født etter 1990. Allerede i 2014 kalte avisen Der Spiegel denne generasjonen for «Merkel-generasjonen».

Alternativløse Angela Merkel

Det føles litt flaut å måtte innrømme at jeg ikke kan forestille meg et land uten en viss politiker. Som statsviter vet jeg at endringer er et viktig element i demokratiet. Men denne følelsen kommer ikke helt overraskende.

Jeg ble født i 1993 og har vært interessert i politikk siden jeg var 15. For meg har Merkel alltid vært kvinnen som styrte landet.

Kronikkforfatter Nicolas Schwarz.

Hun var alltid til stede da beslutninger ble tatt i Tyskland, Europa og verden. Merkel forble ved makten og internasjonale forhandlingsbord mens kollegene hennes i inn- og utland kom og gikk.

Ved fjerde fullførte kanslerperiode kommer hun til å ha opplevd fire amerikanske og franske presidenter, fem britiske statsministere og to paver.

Etter å ha fullført fjerde kanslerperiode kommer hun til å være den som har sittet nest lengst som forbundskansler, foran landets første kansler Konrad Adenauer (1949–1963) og rett etter «den evige kansleren» Helmut Kohl (1982-1998).

En annen grunn er at Merkel har vært uten konkurranse, både innenfor og utenfor partiet. Sosialdemokratene klarte aldri å knekke Merkels suksessformel. Arbeiderpartiets tyske søsterparti, SPD, har hatt ni partiledere i denne perioden.

Hennes tre sosialdemokratiske konkurrenter til kanslerposten ble knust av Merkel med 10–15 prosentpoeng.

Garantist for stabilitet

Innenriks bygget Merkels popularitet lenge på landets gode økonomi.

Etter finanskrisen i 2007 skjøt tysk økonomi raskt fart på 2010-tallet. Det hadde aldri vært høyere yrkesdeltagelse. Veksten ga staten rekordinntekter, som igjen bidro til økte velferdstjenester. Samtidig tok staten ikke opp ny gjeld.

Mange politiske kommentatorer kalte denne perioden for Tysklands andre «Wirtschaftswunder», eller økonomiske under – en referanse til den raske gjenoppbygningen og det økonomiske oppsvinget i Vest-Tyskland etter andre verdenskrig.

Samtidig ga Merkel tyskerne stabilitet, forutsigbarhet og ro i en verden preget av dramatiske omveltninger. Merkel holdt finans- og eurokrisen unna tyskerne. Samtidig fremsto hun som en bestemt og pålitelig forhandlingspartner ved internasjonale forhandlinger.

Merkel legemliggjorde en egenskap som tyskerne holder høyere enn alt annet: stabilitet

Den strenge sparepolitikken som ble tvunget på kriserammede land under eurokrisen, var svært populær i Tyskland. Slik fikk Merkel bygget sitt image som krisemanager.

«Dere kjenner meg», sa hun under den eneste TV-debatten i valgkampen i 2013. Et mer virkningsfullt budskap enn dette kunne hun ikke tatt i bruk. Tyskerne sov roligere med kunnskapen om at Merkel kom til å ivareta landets politiske og økonomiske interesser.

Dette er ikke minst en viktig egenskap for et folk som har vært stabilitetselskende siden slutten av andre verdenskrig. Merkel legemliggjorde en egenskap som tyskerne holder høyere enn alt annet: stabilitet.

Hennes løfte var å holde globaliseringens virkninger på avstand fra Tyskland ved å fremstå som verge for et isolert tysk velstandsparadis. Dette klarte hun frem til flyktningkrisen i 2015.

I den nåværende koronakrisen har hun igjen fått rollen som nasjonal skytsengel.

Hva lærte generasjon Merkel?

Generasjon Merkel vokste opp i et land i fremgang og i en verden i permanent krise. Dette har preget generasjonen. Merkels styrke var å klare å balansere motstridende interesser, unngå konflikter og utstråle ro.

Hun er kjent for å kunne forandre mening. Som fysiker er hun blitt vant til å jobbe naturvitenskapelig - en løsning erstattes når en ny og bedre dukker opp. Denne pragmatismen og tilpasningsdyktigheten, heller enn ideologisk stahet, gir ikke minst bedre resultater i en verden som stadig forandrer seg.

Merkel-generasjonen viser i stor grad en holdning som tilsvarer Merkels politiske stil. Denne generasjonen vokste opp med en bevissthet om at ting stadig forandrer seg, noe som gjør en viss tilpasningsdyktighet viktig for å kunne lykkes sosialt, økonomisk og karrieremessig.

Kanskje er det akkurat dette som vil stå igjen fra Merkel-æraen: en generasjon som vokste opp i en verden som endrer seg raskt, og som er i stand til å løse fremtidige problemer på en bedre måte.