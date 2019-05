Den siste tids medieoppslag om økning i antall meslingtilfeller i Norge, Europa og Nord-Amerika har igjen ført til debatt om det er fornuftig å vaksinere barn mot meslinger.

Skeptikerne er bekymret for bivirkningene og mener at det bare er bra for barn å få sykdommen.

Tilhengerne av vaksinering er bekymret for komplikasjonene til selve sykdommen, og at en lav andel vaksinerte i befolkningen skal føre til at spedbarn som enda ikke er vaksinert eller de som ikke kan vaksineres, skal bli alvorlig syke om de blir smittet.

Milde, forbigående bivirkninger av vaksinen

Opptil hvert fjerde til femte vaksinerte barn får milde og forbigående bivirkninger som feber, utslett og leddsmerter, mens forstørrede spyttkjertler og lymfekjertler er sjeldnere.

Alle disse bivirkningene er uttrykk for naturlige immunologiske reaksjoner. En mer alvorlig bivirkning er feberkramper, som forekommer hos rundt tre til åtte pr. 1000 vaksinerte. Imidlertid er feberkramper like vanlig hos småbarn som får meslinger (syv pr. 1000), og enda vanligere ved andre febersykdommer (to til fem pr. 100 barn).

En sjelden komplikasjon som forekommer hos ca. én av 30.000 vaksinerte, er idiopatisk trombocytopeni (ITP), hvor antallet trombocytter (blodplater) i blodet blir for lavt.

ITP er noe vanligere i den generelle befolkningen (ca. én pr. 10.000), hvor den kan være en komplikasjon til forskjellige virusinfeksjoner. ITP som vaksinekomplikasjon går vanligvis over av seg selv, ubehandlet.

Alvorlige livstruende allergiske reaksjoner forekommer sjeldnere enn hos én pr. en million vaksinerte.

Omfattende forskning over mange år har ikke kunnet dokumentere noen sammenheng mellom vaksinen og astma, autisme, andre alvorlige nevrologiske sykdommer, Crohns sykdom (en alvorlig tarmsykdom), leukemi eller diabetes.

Det er heller ikke påvist noen sikker sammenheng mellom vaksinen og akutt betennelse i hjernen (encefalitt), men basert på de tilfellene som er rapportert, har man beregnet at forekomsten, om det skulle være en sammenheng, er anslagsvis én per fem millioner vaksinerte.

Sykdommens komplikasjoner

De typisk akutte komplikasjonene ved meslinger er betennelser i ørene, lungene, hjernehinnene og i selve hjernen.

Én til to pr. 1000 dør av meslinger. Globalt er lungebetennelse den hyppigste dødsårsaken, og selv i vår del av verden dør noen av denne komplikasjonen.

Den alvorligste akutte komplikasjonen ved meslinger er hjernebetennelse som rammer rundt to pr. 1000 syke.

Det finnes ingen behandling, og 10–15 prosent dør, mens hver fjerde får varig hjerneskade.

I Tyskland, hvor vaksinasjonsdekningen er lavere enn i Norge, registrerte man 25.000 tilfeller med meslinger i perioden 2001–2017.

Av disse døde 25, og hjernebetennelse var her den hyppigste dødsårsaken. I Norge var det registrert 125 tilfeller av meslinger i samme tidsperiode, noe som i forhold til folketallet bare er en tiendedel så mange tilfeller.

Interessant nok ønsker den tyske helseministeren nå å påby vaksinen.

Varige nerveskader

I tillegg til de akutte komplikasjonene, kan alvorlige komplikasjoner av meslinger i nervesystemet komme lenge etter at pasienten er blitt frisk. Noen uker eller måneder etter gjennomgått infeksjon får ca. én pr. 1000 en immunologisk utløst betennelse i hjerne og ryggmarg (encefalomyelitt).

Selv om man kan behandle disse med immunterapi, er det mange som får varige nerveskader. Denne komplikasjonen er beskrevet hos én til to pr. en million vaksinerte.

Den mest fryktede senkomplikasjonen av meslinger er imidlertid en annen alvorlig betennelse i hjernen, kalt subakutt, skleroserende panencefalitt (SSPE), som kan oppstå flere år etter at man har hatt meslinger.

Det er de yngste barna som har størst risiko for å få denne komplikasjonen som er 100 prosent dødelig. SSPE har vært oppfattet som en meget sjelden komplikasjon (én pr. 10.000), men blant dem som fikk meslinger i California i perioden 1998 til 2015, var SSPE mye hyppigere enn dette (én pr. 1500).

SSPE er aldri sett etter vaksinasjon.

En fjerde variant av hjernebetennelse rammer spesielt barn som har nedsatt immunforsvar, blant annet barn som behandles for kreft.

Komplikasjonen debuterer innen et år etter meslingene, gjerne med dramatiske nevrologiske symptomer som kramper som ikke lar seg behandle. Tre av fire barn dør. Heller ikke denne komplikasjonen er sett etter vaksinasjon.

Fordeler ved å gjennomgå meslinger?

Den eneste dokumenterte fordelen av gjennomgått infeksjon er varig immunitet. I de siste årene er spesielle virusstammer utprøvd i behandlingen av flere kreftformer.

Det er imidlertid ingen gode studier som viser at gjennomgått sykdom forebygger mot kreft.

Ut fra det vi i dag vet, er de fleste komplikasjonene til vaksinen milde og lite alvorlige. Alvorlige komplikasjoner med fare for senskader forekommer hos maksimalt to pr. en million vaksinerte. Blant dem som får meslinger, vil derimot anslagsvis én av 250 syke få alvorlige komplikasjoner, og én til to pr. tusen vil dø av meslinger.

De minste barna som ennå ikke er vaksinert, og personer med nedsatt immunforsvar, er mest utsatt for alvorlige komplikasjoner. Disse sårbare gruppene er derfor helt avhengig av at vaksinasjonsdekningen er god i befolkningen.

Dagens reisevirksomhet, inkludert flyktningstrømmer og innvandring fra land med lav vaksinasjonsdekning, vil fortsette i overskuelig fremtid. Norske barn og voksne vil derfor jevnlig bli eksponert for meslingviruset. Siden meslinger er en av de mest smittsomme sykdommene vi kjenner, og på grunn av de relativt hyppig forekommende alvorlige komplikasjonene, er det spesielt viktig at alle barn vaksineres. Det er rett og slett usunt å være skeptisk til vaksinen!

