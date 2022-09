Hvordan skal Statens pensjonsfond utland best møte en endret verden?

Ulf Sverdrup Utvalgsleder, direktør, Nupi (Norsk Utenrikspolitisk Institutt)

Det vil bli vanskeligere å navigere i en tid med geopolitiske endringer, og det kan bli mer utfordrende å skille fondet fra norsk politikk, skriver Ulf Sverdrup i Nupi. Bildet: Nicolai Tangen, leder av Statens pensjonsfond utland.

De neste tiårene vil bli mer krevende for investorstaten Norge.

Kronikk

Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Verden er i endring, makt forflyttes, og rivaliseringen mellom stormaktene tiltar. Økonomi, handel og investeringer brukes som virkemidler i den geopolitiske rivaliseringen.

I dag legger vi frem en rapport fra et regjeringsoppnevnt utvalg som analyserer hvordan Statens pensjonsfond utland (fondet) best kan håndtere en internasjonal brytningstid.

En gyllen periode

Norge har hatt en klok forvaltning av både petroleumsressursene og av inntektene som har strømmet inn i fondet. De internasjonale politiske og økonomiske rammebetingelsene har vært gunstige. Fondet har høstet gevinster av globalisering, økonomisk integrasjon, teknologisk utvikling og lavt internasjonalt spenningsnivå. Det har vært kriser underveis, men de har vært kortvarige.

Etableringen av fondet er en demokratisk politisk bragd og et eksempel på klok forvaltning som vi kan være stolte av. Men vi har også hatt noe flaks.

Fakta Utvalgets mandat Et regjeringsoppnevnt utvalg fikk i fjor i oppgave å vurdere langsiktige perspektiver for Statens pensjonsfond utland (SPU). Utvalget består av 11 personer og er ledet av Ulf Sverdrup ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi). Utvalget har vurdert hvilke utviklingstrekk som kan være relevante i årene fremover, og hvilken betydning disse kan ha for forvaltning og styring av fondet. Kilde: regjeringen.no Vis mer

Fra petrostat til investorstat

Fondet er nå på omkring 12.000 milliarder. Det er mer enn seks ganger statsbudsjettets utgifter. Fondet er stadig viktigere for den løpende finansieringen av offentlige utgifter: én av fem kroner i statsbudsjettet kommer fra fondet. Knapt noen land i verdenshistorien har hatt en så stor andel av formuen plassert utenlands.

Fondet har gjort Norge rikt, men Norge er også endret. Spissformulert kan vi si at Norge er i ferd med å gå fra petrostat til investorstat.

Tilgang til internasjonale finansmarkeder lar oss høste gevinster av internasjonal verdiskaping.

Ved å flytte ressursene fra «bakken» til «banken» har vi redusert samlet risiko og samtidig flyttet risiko fra oljepris til internasjonale finansmarkeder.

Fondet er ikke et utenrikspolitisk instrument, men har endret Norges forhold til omverdenen. Fondet former i økende grad Norges internasjonale omdømme.

Fondet er også mer synlig. Det er investert i rundt 65 land og er blant de 10 største aksjonærene i 80 prosent av alle europeiske selskaper.

Brytningstid

Utviklingen i internasjonal politikk er ikke entydig, og det er stor usikkerhet, men vi ser store strukturforandringer.

Klimautfordringer, demografiske endringer og brytningsteknologier representerer betydelig usikkerhet.

Globaliseringen kan være i ferd med å flate ut eller reverseres. Teknologisk utvikling vil bidra til vekst og velstand, men særlig digital teknologi gir utfordringer innen konkurranse, skattlegging, personvern og geopolitisk dominans.

Selskapenes avkastning danner grunnlaget for fondets resultater. Avkastningen i selskapene er blitt stimulert av rente- og skattenedgang, økt markedskonsentrasjon og at aksjonærene har fått en større del av kaken. Utviklingen vil neppe fortsette. Stor gjeldsbelastning hos stater og selskaper skaper sårbarhet.

Vi ser en verden med store maktforskyvninger, der Kina og andre fremvoksende land spiller en viktigere rolle. Rivaliseringen er tiltagende, ikke minst mellom Kina og USA. Handel, investeringer, teknologi, finans og verdikjeder er i økende grad en del av rivaliseringen. Vi ser tegn til oppdeling og at økonomiske avhengigheter søkes redusert.

Polarisering og svekket tillit

Styresett er i forandring. Antall autoritære stater øker, men også demokratier svekkes. Polariseringen er sterk i flere land. Styresett kan vanskeliggjøre ansvarlig forvaltning.

Tilliten mellom land er svekket, internasjonale regler er under press, og evnen til å håndtere fremtidige internasjonale kriser, også finanskriser, er trolig redusert.

Spenningsnivået øker også så den operasjonelle risikoen for fondet.

For fondet er tillit avgjørende. Det er økte forventninger til fondet her hjemme, men også økt oppmerksomhet og endrede forventninger internasjonalt. Det har så langt vært bred politisk oppslutning om hovedlinjene i forvaltningen, men vi kan ikke ta for gitt at det vil vedvare.

Utvalgets anbefalinger

Dagens modell med en bred spredning er i utgangspunktet en god strategi for å håndtere risiko, også i en brytningstid. Investorer har historisk fått god kompensasjon for å bære risiko, forutsatt at de har vært tålmodige og villige til å stå gjennom finansielle og politiske stormer.

Men vi må alle forberede oss mentalt og politisk på mer krevende tider og større svingninger og svakere verdiutvikling for fondet. Både finansiell og ikke-finansiell risiko vil øke. Det vil bli vanskeligere å navigere i en tid med geopolitiske endringer, og det kan bli mer utfordrende å skille fondet fra norsk politikk.

Størrelse og tidshorisont gir fondet stor evne til å bære finansiell risiko. Men fondet er ikke som alle andre investorer. Det statlige eierskapet kan innebære mindre vilje til å bære noen typer risiko – spesielt noen former for ikke-finansiell eller politisk risiko.

Fondets risikobærende evne kan styrkes gjennom god og oppdatert forståelse for risikobildet og ved at risikoappetitten er avklart. Det gjelder for Stortinget, finansdepartementet og Norges Bank, men også for oss som borgere og velgere.

Kunnskapsgrunnlaget bør styrkes, og geopolitisk risiko bør i større grad inngå i den samlede vurderingen. Man bør foreta mer jevnlige gjennomganger av investeringsstrategien.

Diversifisering er bra, men landrisiko kan øke, slik vi så ved Russlands invasjon.

Det er ikke gitt at fondet i fremtiden kan ha tilgang til alle markeder, eller at Norge ønsker å være investert i alle land.

Utvalget anbefaler at landrisiko vurderes løpende.

Om det i fremtiden er behov for at land utelukkes, bør slike beslutninger fattes på politisk nivå etter klart definerte regler og kriterier.

Utvalget understreker betydningen av klare og forutsigbare regler, men peker på fordelen av en viss fleksibilitet for å styre klar av noen krevende situasjoner og håndtere kriser.

De neste tiårene vil bli mer krevende for investorstaten Norge. Vi har et godt utgangspunkt, men fremtidig avkastning kan bli lavere enn vi er vant til, og fondsforvaltningen kan bli vanskeligere.

Vi bør være forberedt på å håndtere nye dilemmaer. Politisk klokskap var viktig for å skape fondet. Vi vil trenge klokskap også i årene som kommer, om fondet skal bevares for fremtidige generasjoner.