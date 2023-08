Norges lærerkrise: Er «økt status» den magiske løsningen?

Å øke kravene til lærerne uten å gjøre det samme med lønnen, er å begynne i feil ende, skriver kronikkforfatteren. Vis mer

Dette forsøket på å manipulere status med teknokratiske og billige midler er dømt til å mislykkes.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her

Det er få ting som er så irriterende som å høre Arbeiderpartiet og Høyre debattere utdannelse.

1. august-utgaven av Dagsnytt 18 var intet unntak. Partiene ble invitert til å debattere det siste symptomet på Norges langvarige lærerkrise: nyheten om at søknader til lærerutdanninger har falt med 30 prosent de siste tre årene, og at mange studieprogrammer strever med å fylle opp plassene sine.

På kjent vis gikk begge partiene rundt grøten: Lise Selnes (Ap) mente problemet var et «komplisert bakteppe», mens Jan Tore Sanner (H) vendte tilbake til den kjente kontroversen rundt hevede karakterkrav i matematikk, samtidig som han prøvde å forsvare Høyres merittliste.

Lærerlønn ble påfallende nok bare nevnt i forbifarten. Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, bevarte en bemerkelsesverdig ro gjennom hele samtalen, samtidig som han med rette omtalte argumentasjonen fra Selnes og Sanner for «utrolig små diskusjoner» og «billig partipolitikk».

Et paradoks

Som Handal påpekte, er det et paradoks her. Fasen med langvarig mangel av lærere og økende misnøye (illustrert av en nylig, og så vidt løst, streik) er et resultat av begge partienes løsninger, både nåværende og tidligere. Disse tiltakene har involvert økte krav til lærere samtidig som lønnsutviklingen sammenlignet med andre yrker med tilsvarende utdannelse har falt.

Undervisning er nå blant de minst lønnsomme jobbene som man (angivelig) trenger en mastergrad for å utføre. Å undervise kombinerer høyt press og overdrevent byråkrati med intenst emosjonelt og intellektuelt arbeid for relativt lite i gjengjeld.

Samtidig er disiplin og manglende autoritet til å håndheve den et stadig større problem i norske skoler. Det er ikke overraskende, eller et paradoks, at 18-åringer – som nylig har opplevd læreryrket på nært hold – ikke velger denne profesjonen. Å bli lærer i Norge er ikke en rasjonell karrierevei.

Unge mennesker og samfunnet ellers trenger å vite at ikke alle kan være lærere

For to partier som ellers er så opptatt av markedsprinsipper, er løsningene deres merkelig uortodokse. Både Ap og Høyre er fast bestemt på å lage innfløkte ordninger for å øke lærernes status/anseelse. I stedet for å forbedre arbeidsforholdene til lærerne og betale dem mer, som er den konvensjonelle metoden arbeidsgivere bruker når de står overfor mangel på kvalifisert arbeidskraft.

Økt status uten økt lønn?

Da trenger vi å fremstille læreryrket som «spennende», sier Selnes i Dagsnytt 18. I mellomtiden, for å «skape økt status», ifølge Sanner, «handler det mye om lærerutdanning, kompetanse, veiledning og praksis».

På denne måten ønsker de å signalisere og symbolisere yrkets verdi i samfunnet. Teoriene deres om hvordan læreryrkets status skal heves, mangler merkelig nok tiltaket å betale lærerne mer. Kan det fungere uten?

Å øke kravene for å kunne undervise er et billig triks som ikke lurer noen

Som en forsker som har brukt en usunn mengde tid på å studere statusdynamikker, er jeg glad for at status og prestisje er til stede i denne samtalen. Partene har delvis rett: Å øke statusen til undervisningsyrket vil kunne hjelpe, og på lang sikt vil det hjelpe undervisningssektoren å konkurrere om talenter mot bedre betalte yrker (som i Finland).

Imidlertid betyr utgangspunktene noe. Der undervisning er et prestisjeyrke, er det nesten alltid et resultat av et lands spesifikke historie og avvergelse av den typen krise i undervisningssektoren som Norge nå står overfor. Ett av kjennetegnene til status er at den er seiglivet: Den er vanskelig å oppnå og forsvinner sakte. Med andre ord kan man ikke raskt eller enkelt manipulere statusen til et yrke, i hvert fall ikke uten at det har noen kostnader.

Begynner i feil ende

Å øke kravene til lærerne uten å gjøre det samme med lønnen, er å begynne i feil ende. Nøkkelen til statusverdi er eksklusivitet. Enkelt sagt, hvis hvem som helst kan gjøre det eller få det, er det ikke prestisjefylt. Dette er logikken bak de økte kvalifikasjonskravene til å få undervise.

Imidlertid blir denne logikken i praksis rokket ved av at lærermangelen fører til at norske skoler ansetter et stort antall personer uten faglige kvalifikasjoner. Dette undergraver samfunnets verdsettelse av profesjonen. Og at det skulle være nødvendig med visse kvalifikasjoner for å gjøre jobben. Å øke kravene for å kunne undervise er et billig triks som ikke lurer noen.

Dette forsøket på å manipulere status med teknokratiske og billige midler er dermed dømt til å mislykkes. Hvis enten Arbeiderpartiet eller Høyre virkelig ønsker å øke statusen for yrket, må de generere et overskudd av unge mennesker som vil være lærere og sikre konkurransen om plassene. Unge mennesker og samfunnet ellers trenger å vite at ikke alle kan være lærere.

Slik øker vi lærernes status

Læreryrket må oppfattes eksklusivt. Verktøyene for å gjøre dette er enkle og bekreftede: å forbedre lønningene og arbeidsforholdene betydelig, slik at de er relativt overlegne eller i hvert fall svært konkurransedyktige sammenlignet med andre yrker.

I moderne kapitalistiske samfunn symboliserer ingenting verdien av noe så sterkt som penger. All verdens skryt av læreryrket vil aldri kunne erstatte denne sikre metoden. Det vil ta tid – sannsynligvis en generasjon med økt investering og betydelig høyere lønn – men dette er langt på vei den mest plausible metoden for virkelig å øke statusen til Norges lærere.

Jeg mistenker at få vil benekte logikken her, men at mange vil klage over at det er for dyrt. Det kan så være, men da må politikerne erkjenne dette: Alt snakk om økning av status uten å gjøre lønn og arbeidsforhold sentrale for strategien er ikke noe mer enn et luftslott og en distraksjon fra vår uvillighet til å betale prisen for en utdanning av høyeste kvalitet.