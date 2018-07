Onsdag skjedde det igjen. Englands VM-drøm, knust.

England er alltid med i verdensmesterskapene i fotball (bortsett fra i VM i USA i 1994), men de vinner aldri. Faktisk har de knapt hevdet seg i noe VM siden Italia i 1990, da de tok en fjerdeplass.

England har ikke vunnet et verdensmesterskap siden 1966 – derav sangen «Three Lions» fra europamesterskapet på hjemmebane i 1996, der den ene tekststrofen sier: «Thirty years of hurt, never stopped me dreaming».

I 2018 er altså 30 år blitt til 52 år, men hvorfor er det slik? Hva kan forklare at denne store fotballnasjonen aldri vinner et verdensmestermesterskap, når andre europeiske nasjoner får det til?

Mette og slitne spillere

Vel, England har ikke hatt noen Cristiano Ronaldo, men de har jammen hatt nok av andre gode spillere. Som David Beckham, Paul Scholes, Steven Gerrard og Wayne Rooney. Gode nok spillere til å løfte en bøtte eller to, men det har altså ikke skjedd.

Kanskje kan de høye lønningene forklare noe av dette?

Javisst tjener landslagsspillerne til Spania og Tyskland godt også, men i sum tjener de faktisk ikke i nærheten av det samme som det Englands spillere gjør. På det engelske landslaget er det fotballspillere med altfor høye lønninger fra altfor tidlig av. Personlig tror jeg dette har negativ innvirkning på sulten til de unge spillerne.

Unge spillere som slår igjennom i Premier League, kan være en gjeng bortskjemte smågutter. Har de vært det siden de var 15–16 år gamle, har de kanskje ikke attityden eller sulten som skal til for å ta det siste fandenivoldske steget – det vi så Kroatia gjøre mot England i semifinalen.

Spillerne i Premier League er også de som spiller desidert flest kamper i løpet av en sesong, og de har ikke vinterpause slik andre større ligaer har det. Dette fører til at de engelske landslagsspillerne møter ekstra slitne opp til mesterskapene.

Ja, flere spillere på andre landslag spiller også i England. Det er korrekt. Men alle de engelske spillerne spiller i egen liga, siden de er for dyre og har for høye lønninger til at andre europeiske klubber gidder å kjøpe dem.

Petter Northug er sikkert god på femmila etter en kveld på byen, men etter i tillegg å ha gått Birken dagen før ville det nok blitt tungt, selv for ham. Så også for det engelske landslaget.

Medienes mobbing

Likevel, historisk sett har det største problemet på den britiske balløya vært mediene og det vanvittige mediepresset som er blitt lagt på det engelske landslaget før, under og etter et mesterskap.

Det har lenge vært en vedtatt sannhet at de britiske mediene ødelegger for egne lads. Ingen kan ha sterk nok karakter til å stå imot det usunne presset britiske medier har lagt på egne spillere og på sin egen manager.

Det er helt uforståelig at dette fenomenet fikk lov til å utvikle seg til det spøkelset det ble. Selv den italienske jernmannen Fabio Capello, tidligere landslagstrener for England med en fin merittliste (bare ikke med det engelske landslaget, selvsagt), mente at presset var «i meste laget».

Tenk tilbake på Paul «Gazza» Gascoigne i 1996 (og gjennom hele karrieren hans, for øvrig). Straffebommen til årets engelske landslagsmanager Gareth Southgate det samme året. David Beckham i 1998. Wayne Rooney. Frank «Fat» Lampard (kallenavnet han fikk i engelsk media, selvsagt uten å være overvektig).

Britiske medier har vist en ufattelig evne til uintelligent oppførsel ovenfor eget lag, spillere og managere. Det er en kultur som har lite med den engelske gentleman-stilen å gjøre. Den er ikke høflig, ikke sjarmerende, ikke dannet. De har mobbet egne spillere hvis han mislykkes. David Beckham ble utvist da England hadde røket ut mot Argentina i kvartfinalen i 1998, og for det ble han «hengt». Hvem glemmer vel bildet av en dukke iført Beckhams trøye nummer 7, som dinglet etter en renneløkke?

De engelske spillerne må ha vært livredde for å mislykkes. Hvem kan klandre dem?

Helt nytt i år

Men hvorfor har det engelske landslaget lykkes i Russland i 2018? For ja, de har lykkes, på tross av at de i semifinalen røk ut mot miniputt-nasjonen Kroatia. Sist gang England gjorde det bra under VM var i 1990, da landet kom på fjerdeplass. Svaret på spørsmålet er ganske enkelt:

Fraværet av det voldsomme mediekjøret og landets uforholdsmessige store forventninger til egne spillere.

Faksimile

I dette mesterskapet har de engelske mediene, med visse unntak, vist seg fra en langt bedre side enn hva det engelske landslaget har vært vant til. Dette har ført til at spillerne og fansen er kommet nærmere hverandre.

Sosiale medier er naturligvis også med på å sette dagsorden. Når folket har vært positive, kan det tenkes at de også har påvirket de tradisjonelle medienes nyhetsvinkling.

Lee Smith / Reuters / NTB scanpix

I all hyllesten av det engelske langslaget må det tilføyes, som et lite oppgulp, at de har hatt en forholdsvis enkel vei mot semifinalen. Gruppe G var den enkleste gruppen, og i finalespillet har England slått ut middelmådigheter som Sverige og Colombia, og dermed unngått solide fotballnasjoner som Argentina, Portugal, Uruguay, Brasil, Belgia og Frankrike på veien mot semifinalen.

England har også kommet styrket ut av å mangle de helt store navnene. Men én stjerne har det engelske landslaget, og det er en stjerne som i tillegg har prestert – Harry Kane. Kanskje nettopp på grunn av det manglende presset fra medier og fans?

Frank Augstein /AP Photo/ NTB scanpix

Årets utgave av det engelske landslaget har, som det første engelske landslag noensinne, vært skånet for det umenneskelige mediepresset tidligere landslag har vært utsatt for.

Jeg håper denne nye medievirkeligheten fortsetter å utvikle seg positivt. Kanskje kan fotballnasjonen England i neste mesterskap endelig nå helt opp.