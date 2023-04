Det trengs ikke mer hemmelighold i forvaltningen

Justisdepartementets argumentasjon for hemmelighold er oppsiktsvekkende og svak, ifølge kronikkforfatteren. Bildet: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

I stedet for å innsnevre offentligheten enda mer burde det i større grad gis innsyn.

12.04.2023 20:00

Rett før påske sendte Justisdepartementet et oppsiktsvekkende forslag på høring. Departementet vil åpne for å holde hemmelig at forvaltningsinterne diskusjoner og meningsforskjeller finner sted.

I dag åpner loven for at forvaltningen kan nekte offentligheten innsyn i interne saksdokumenter. Slike dokumenter skal likevel føres i en offentlig journal.

Dette er viktig fordi offentligheten dermed i alle fall har innsyn i at det skjer interne prosesser. Pressen og andre kan dermed be om innsyn og kan reise spørsmål om innsyn nektes.

Nå vil departementet gi mulighet for å holde registrering av interne dokumenter borte fra den offentlige journalen.

Dette vil øke hemmeligholdet i den offentlige forvaltningen.

Særlig kritisk blir det for innsyn i departementenes arbeid, da korrespondansen mellom disse regnes som intern i saker som skal avgjøres i regjeringen.

Departementet vil ha slutt på dette

I dag har allmennheten som hovedregel rett til innsyn i alle opplysninger som fremgår av journalinnføringen, blant annet opplysninger om tittelen på dokumentet, avsender, mottager, journaldato og dokumentdato.

Tilgang til slike opplysninger vil kunne føre til oppmerksomhet og debatt i offentligheten om den pågående interne korrespondansen. Det kan også tenkes å kunne føre til forventninger om et bestemt resultat i saken.

Også det forholdet at det er spesielt mange, eventuelt spesielt få, interne dokumenter registrert på en sak, vil kunne gi grunnlag for slutninger om den interne prosessen eller det antatte utfallet.

Dette vil departementet ha slutt på.

Oppsiktsvekkende og svak argumentasjon

Departementet anfører de kjente argumentene for hemmelighold:

Det mener at det er en risiko for at den frie meningsutvekslingen i forvaltningen begrenses.

Det er en risiko for at et departement ikke vil uttale seg fritt til et annet departement dersom uttalelsen journalføres i en offentlig journal, at de ansatte velger å uttale seg muntlig i stedet for skriftlig, eller at de unnlater å journalføre dokumenter.

Argumentasjonen er oppsiktsvekkende og svak.

Til tross for at det har vært innsyn i offentlige journaler i tiår, gjør ikke departementet forsøk på å dokumentere sine påstander.

Man skulle tro at dersom den offentlige journalen innebærer slike farer for den interne meningsutvekslingen, så ville de ha manifestert seg i lavere kvalitet på de offentlige beslutningsgrunnlagene.

Finnes det eksempler på det? Departementet gir ingen.

Vekker mistanke om andre grunner

Frykten for at offentlig ansatte vil basere seg på muntlige beslutningsgrunnlag og manglende journalføring innebærer en insinuasjon om at offentlige tjenestemenn og -kvinner bevisst begår lovbrudd i sin saksbehandling.

Vel er offentlig ansatte bare mennesker. Men kan vi leve med en offentlig forvaltning der forventningen er at de som behandler saker, vil bryte regler som står i veien for å nå ønskede resultater?

Dersom det er riktig at det står slik til med respekten for regler, må det ganske andre virkemidler til enn endringer i offentlighetsloven for å sikre kvaliteten i offentlige beslutninger.

Departementets svake argumentasjon vekker mistanke om at det ligger andre grunner bak forslaget.

Kan det være slik at det skjer prosesser internt i forvaltningen som ikke tåler dagens lys, og som departementet nå vil gi enda bedre muligheter til å holde skjult?

Tilfeldige eksempler der allmennheten har fått innsyn, kan tyde på det.

Slike prosesser de vil åpne for?

I forbindelse med rettssaken om gyldigheten av ti utvinningstillatelser for petroleum i Barentshavet (klimasøksmålet) kom det frem at Olje- og energidepartementet holdt skjult for Stortinget at Oljedirektoratet hadde gjort beregninger som viste at lønnsomheten var langt lavere enn det departementet presenterte for Stortinget.

Dette ville offentligheten neppe ha fått kjennskap til om det ikke hadde blitt rettssak om spørsmålet.

Koronakommisjonen avdekket i sin andre rapport at juristene i Justisdepartementet var sterkt kritiske til lovligheten av innføringen av karantenehotell.

Juristene mente dette var problematisk i lys av både Grunnloven og Den europeiske menneskerettskonvensjonen og anbefalte ytterligere utredning.

Lovavdelingen ble imidlertid overkjørt, og offentligheten fikk aldri vite at de restriksjonene som ble innført, sto i et tvilsomt forhold til loven. Hadde det ikke vært for koronakommisjonen, ville vi neppe visst noe om dette i dag heller.

Er det flere slike prosesser Justisdepartementet ønsker å åpne for med sitt forslag?

Folks tillit

Den norske forvaltningen nyter en internasjonalt sett ualminnelig høy tillit i befolkningen. Dette har sammenheng med at forvaltningen hos oss tross alt står ganske nær folk, og at den oppfattes som pålitelig og ganske åpen.

Utviklingen i de senere årene er uheldigvis gått i feil retning. Innsyn i forvaltningens interne prosesser er blitt stadig innsnevret.

Departementsrollen er endret ved at departementene ikke lenger behandler enkeltsaker, men fungerer mer som sekretariat for den politiske ledelsen og regjeringen.

Dette har kuttet kontakten mellom departementene og folket og har endret rollen fra også å være regelanvendende organer til å bli rent målorienterte. Dette både øker avstanden mellom sentraladministrasjonen og befolkningen og gjør den mindre opptatt av folks rettssikkerhet.

Økt hemmelighold er ikke det departementene trenger i en slik situasjon, om de ønsker å bevare folks tillit.

Burde i større grad gis innsyn

Formålet med unntak fra offentlighet i dokumenter fra ett departement til et annet er først og fremst å gi rom for fortrolige politiske vurderinger og overveielser departementene (departementssjefene) imellom.

I saker som inngår i den alminnelige saksbehandlingen i et fagdepartement, er det ikke samme behov for unntak fra innsynsretten.

I stedet for å innsnevre offentligheten enda mer burde det i større grad gis innsyn i saker/korrespondanse mellom departementene enn det som nå er tilfelle.

At det er uenighet mellom departementer om hvordan en sak bør behandles, bør ikke i seg selv medføre unntak fra offentlighet.

Som offentlighetsutvalget i sin tid sa: Det grunnleggende utgangspunktet bør være at premissene for forvaltningens avgjørelser og virksomhet ellers i størst mulig utstrekning er offentlige.