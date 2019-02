Tidlig på 2000-tallet levde jeg med mye negativt stress på jobben og høy arbeidsmengde. Jeg opplevde, som så mange andre i min rolle og bransje, å gå helt tom – både mentalt og fysisk. Å jobbe med digitale medier i etterskjelvet av «DotCom» tok mer enn det ga i starten av millenniet, og vi fikk nye diagnoser som ble betegnet som å «møte veggen» og«utbrenthet».

Kombinasjonen av ung stolthet, manglende ekspertise på området og lite tilgjengelig informasjon om hjelp, gjorde at man satt igjen med mange spørsmål og mye frustrasjon. Frustrasjon over ikke å vite hva som var årsaken eller hvordan man kunne komme seg ut av situasjonen, og frustrasjon fordi man ikke visste om det var flere med samme opplevelse som man kunne dele erfaringer med.

Sosiale medier har endret mye

Alt dette er annerledes i dag på grunn av sosiale medier. I dag hadde jeg sannsynligvis bare gått på Facebook og stilt spørsmålene jeg lurte på og delt mine egne erfaringer. Sosiale medier har drastisk endret hvordan vi får informasjon, og hvordan vi kommuniserer med hverandre. Det hjelper oss å holde på nære relasjoner, få nye og gi liv til dem som har forsvunnet med årene. Uavhengig av hvor vi bor, har vi nå muligheten til å knytte kontakt med andre som deler de samme interessene og utfordringene som oss selv.

Samtidig er det sånn at etter hvert som flere tilbringer tid på sosiale medier, er det mange som stiller spørsmål om hvorvidt denne tidsbruken er bra for oss. Går tiden vi bruker på sosiale medier til meningsfylte, menneskelige relasjoner? Eller er vi simpelthen konsumenter av trivielle oppdateringer og polariserende «memes», når vi egentlig burde ha brukt denne tiden sammen med dem vi er glade i?

Når skal du la barnet ditt få bruke sosiale medier? Disse ni punktene kan gi deg svaret

Vi bekymrer oss om skjermtid

Dette er betimelige spørsmål. Akkurat som andre teknologiske innovasjoner som fundamentalt endrer måten vi lever på, er også sosiale medier tema for en debatt om hvorvidt de er «bra» eller «dårlig» for oss. Som foreldre bekymrer vi oss alle for barnas skjermtid, og hvordan telefonene de bærer med seg kanskje vil endre betydningen av å «møtes» de neste 15 årene. Og det er ikke bare barnas hverdag som bekymrer oss. Vi merker også at vi selv bruker for mye tid på telefonen. Det er da vi spør oss selv om sosiale medier bidrar positivt eller negativt inn i livene våre.

Hvordan Facebook påvirker mental helse, er noe vi stadig holder øye med. Vi lytter til brukere og vi studerer forskningsresultater. Vi gjennomgår hva andre har funnet, gjennomfører vår egen forskning og stiller spørsmål når vi trenger å lære mer.

Ikke hvor lenge, men hvordan

Det vår forskning og annen akademisk litteratur viser, er at det ikke finnes noen direkte sammenheng mellom hvordan vi har det og antall minutter vi bruker på nett hver dag. Det har derimot noe å si hvordan vi bruker teknologi og sosiale medier.

Ett eksempel er når man blir sittende og se på film etter film, enten det er på nett eller på TV. Det kan godt være at filmene man ser er både underholdende og informative, men passivt å forbruke innhold over en lengre tidsperiode gjør ikke at man føler seg bedre. Om man derimot engasjerer seg med venner – sender meldinger og kommenterer hverandres innlegg – så snakker vi om en annen form for tidsbruk.

Engasjement bedrer selvfølelsen

Generelt rapporterer folk at de føler seg dårligere etter at de har brukt mye tid på passivt å ta til seg informasjon, der man leser om andre uten å engasjere seg. Aktiv interaksjon med mennesker, spesielt deling av meldinger, innlegg og kommentarer med nære venner, er på sin side linket til en bedring i selvfølelsen.

I større og større grad ser vi hvordan folk samler seg i grupper på Facebook for å komme i kontakt med andre som deler interesser, erfaringer og utfordringer. På Facebook kan de som deler samme hobby eller interesse snakke sammen uten geografiske eller kulturelle barrierer. For eksempel ser vi grupper som hjelper andre med å finne venner og bekjempe ensomhet og grupper som samler dem som sliter med angst og depresjon.

Facebook-grupper som hjelper

For noen uker tilbake var jeg så heldig å få møte ildsjeler som har dedikert sine liv til å hjelpe andre på Facebook. De er administratorer for Facebook-grupper som tar opp følsomme temaer som mobbing, ensomhet, mental helse og fysisk sykdom. Mennesker som Kristian Sætre, i Oss Mot Mobbing, som etter en personlig og sterk opplevelse i nær familie bestemte seg for å ta tak i mobbing på alvor.

Fra det som startet som et fritidsinitiativ, driver han nå en av de største frivillighetsorganisasjonene i Norge på heltid. Det var sterkt å høre ham fortelle om hvordan han ved å være lyttende og tilgjengelig på sosiale medier har hjulpet hundrevis av unge ut av en vanskelig livssituasjon, og sogar reddet liv. Oss Mot Mobbing har gått fra å være en reaktiv gruppe på Facebook, til å bli en proaktiv organisasjon som i dag arbeider for å forhindre at mobbing sprer seg ved hjelp av holdnings- og informasjonsarbeid.

Facebook vil støtte hjelpegrupper

En viktig del av å gjennomføre vårt oppdrag er å støtte disse gruppene og de som driver dem. Det er grunnen til at vi investerer i flere samfunnsprogrammer som er utviklet for å støtte, knytte og feire samfunnsledere og hjelpe dem å bygge sterke og robuste samfunn både på og utenfor Facebook.

På lørdag kommer jeg til å sette meg ned på Youngstorget midt i Oslo for å møte fler mennesker som driver grupper med fokus på mental helse. Noen bekjemper ensomhet, andre hjelper til med å takle sykdom eller tap av nære. Mitt personlige mål er å forstå hva vi i Facebook kan gjøre for å bidra til at den opplevelsen blir bedre, og jeg ønsker å invitere dere alle til å komme og bli med.