Vesten bør ønske Latin-Amerika velkommen som en mulig uavhengig deltager i global politikk

Brasils president Luis Inácio Lula da Silva (bildet)har lansert seg som tilrettelegger for dialog i Ukraina-konflikten, skriver kronikkforfatteren. Bildet ble tatt under G7-møtet i Hiroshima nylig.

Norge og Europa har alt å vinne på at det finnes aktører som forsøker å bringe inn andre perspektiver enn USAs og Kinas.

31.05.2023 20:00

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her

De siste ukene har Brasils president Luis Inácio Lula da Silva lansert seg som tilrettelegger for dialog i Ukraina-konflikten. Det er et forsøk på å sette ideer om «aktiv alliansefrihet» ut i livet – en tanke som får stadig mer oppslutning i det globale sør som et svar på økende stormaktsrivalisering.

Lulas manglende suksess har økt skepsisen til disse ideene i Vesten. Men før vi avviser det hele som fordekt russlandsstøtte, bør vi forstå hva som er alternativet.

Nektet å velge side i Ukraina-konflikten

Bildene fra G7-toppmøtet i Hiroshima i forrige uke talte sitt tydelige språk.

Etter at Lula hadde lansert seg selv som mulig tilrettelegger for fred i Ukraina og holdt møter med både russiske og ukrainske ledere, valgte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ikke å prioritere et bilateralt møte med Lula.

Årsaken er åpenbar: Lula har, i likhet med andre ledere i det globale sør, flere ganger nektet å velge side i Ukraina-konflikten, på tross av Russlands brutalitet og åpenbare brudd på folkeretten.

Det har ført til spørsmål om hva Brasil har å tjene på å beholde et godt forhold til Russland. Svaret er: ikke så mye, utover tilgang til gjødsel. Gjødsel er viktig, men det finnes alternative kilder.

Ambivalent til Russlands invasjon

Russland har først og fremst det som kalles «skarp makt» i Latin-Amerika: makt til å gjennomhulle nasjonale mediebilder og vinne støtte for sin egen virkelighetsforståelse.

Det skjer i Latin-Amerika ved hjelp av sosiale medier og russiske TV- og nyhetskanaler på spansk og bidrar til å spre en fortelling som i beste fall er ambivalent til Russlands invasjon.

Siden USA- og Nato-skepsisen også er stor, så er det en viss aksept på hjemmebane for en linje som ikke tar tydelig parti i Ukraina-konflikten.

Rivaliseringen mellom USA og Kina

Men ønsket om alliansefrihet handler først og fremst om å forbeholde seg retten til ikke å velge side i rivaliseringen mellom USA og Kina.

Latin-Amerika står i en særstilling her på grunn av sin historiske avhengighet av USA og nære tilknytning til Kina.

Kina er Sør-Amerikas viktigste handelspartner, og Latin-Amerika er den nest viktigste regionen for kinesiske utenlandsinvesteringer.

Brasil handler mer med Kina enn med hele rikmannsklubben G7 til sammen. Fire land i Latin-Amerika har frihandelsavtale med Kina, og den femte er under forhandling.

Det har gitt Kina har en strukturell makt i Latin-Amerika som har gjort det helt uaktuelt for mange å drive en type «frikobling» fra Kina», eller «risikoreduksjon», som man nå diskuterer i Europa.

En frikobling ville kunne kaste enda flere latinamerikanere ut i fattigdom. Mange sliter med høye mat- og energipriser og ettervirkningene av covid-19. Latinamerikanerne vet at om de tar for aktivt parti for Vesten, vil det kunne sette forholdet til Kina på spill.

Militært avhengig av USA

Situasjonen er vanskelig for Latin-Amerika, som fremdeles er militært avhengig av USA.

Lula kan delvis takke USA for at ikke kuppforsøket 8. januar lyktes. Biden hadde gitt tydelig signal til brasilianske militære om å respektere valget av Lula. Nå tvinger USA latinamerikanske land til å bryte kontrakter med Kina som kan ha sikkerhetsimplikasjoner for USA.

Bekymringen er stor i USA for all kinesiskkontrollert infrastruktur i Latin-Amerika som kan konverteres til militære ressurser i en eventuell konflikt.

USA setter i stadig større grad politisk støtte som betingelse for økonomisk samhandling.

Ved hjelp av proteksjonisme og finansieringsprogrammer forsøker USA også å få bedrifter til å flytte fra Kina og til USA eller Latin-Amerika ved hjelp av «nearshoring» eller «friendshoring».

Det har de hatt en viss suksess med, men så langt er det først og fremst Mexico som har vunnet på det.

EU har lansert investeringsplan

EU har også tatt opp kampen om latinamerikaneres gunst.

EU ser med særlig bekymring på at Kina sikrer seg tilgang til Latin-Amerikas ressurser av betydning for det grønne skiftet, som EU har ambisiøse planer for.

Latin-Amerika sitter på 70 prosent av verdens litiumreserver og 60 prosent av kobberet.

For å vinne Latin-Amerika tilbake har EU nå lansert en storstilt investeringsplan. Under Spanias formannskap vil EU arrangere latinamerikansk toppmøte i Brussel i sommer.

Et forsøk på å sikre handlingsfrihet

Det er under dette presset at latinamerikanske utenrikspolitiske tenkere har lansert doktrinen om «aktiv alliansefrihet»: et forsøk på å sikre handlingsfrihet også under press for å ta side.

Det kan minne om Europas «strategisk autonomi», men bringer også tankene mot den alliansefrie bevegelsen av land i sør på 1970-tallet.

Så langt har det ikke lyktes særlig godt.

Brasils Ukraina-fremstøt har vært preget av mangel på profesjonalitet og kan fremstå som en gest overfor russlandsvennlige fraksjoner i Lulas eget parti, Arbeidernes Parti (PT).

Men det er også et ledd i å styrke Brics-sammenslutningen (Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika), som ble dannet som et alternativ til Vesten.

Europa har alt å vinne

Selv om Lula sannsynligvis ikke har løsningen på Ukraina-krigen, så bør Vesten ønske Latin-Amerika velkommen som en mulig uavhengig deltager i global politikk.

Norge og Europa har alt å vinne på at det finnes aktører som forsøker å bringe inn andre perspektiver enn USAs og Kinas.

Alliansefrihet betyr ikke å ta avstand fra USA og Kina i alle saker. Snarere betyr det at Brasil, og Latin-Amerika for øvrig, ønsker å alliere seg med ulike aktører i ulike saker.

Må hilse velkommen tankene fra det globale sør

Det er selvsagt grenser for alliansefriheten.

Kina har tydelig vist hvor deres røde linje går: Mellom-Amerika og Karibia var tidligere en bastion for Taiwan-støtte. Nå har nesten alle skiftet side under press fra Kina.

For Europa går linjen ved brudd på folkerett, menneskerettigheter og demokratiske spilleregler. Derfor kan ikke ambivalens overfor Russland i Ukraina-spørsmålet aksepteres. Som EU nå forsøker på, må fellesskapet med blant annet Latin-Amerika rundt internasjonal rett og demokrati styrkes.

Men samtidig som vi avviser Russlands-ambivalens, må vi hilse velkommen tankene fra det globale sør om uavhengighet.

Det er på ingen måte sikkert at alternativet er en tettere kobling til Vesten. Det er like sannsynlig at valget ville falle på Kina.