Man tukler ikke med byens historiske sentrum

Den eldre, nokså småskalerte, gatestrukturen er i liten grad forenlig med høyhus, mener Ellen Hole. Her er Christiania Torv i Kvadraturen i Oslo.

Tanken på å legge høyhus inn i Gamla stan eller i bygårdsbebyggelsen i Paris er absurd. Hvorfor kommer diskusjonen likevel opp i Oslo?

25.06.2023 19:00

Den senere tid har det vært flere innlegg i Aftenposten om høyhus i Kvadraturen. Det gir rom for refleksjoner rundt forholdet vårt til hovedstadens historiske sentrum. Kvadraturen er et viktig element i hovedstadspreget i Oslo og et kulturmiljø av nasjonal verdi.

Først bør vi påpeke selve bymønsteret – renessansens vakre rutenett – med gater, plasser og parker som ble etablert allerede i 1624. Og dette er fortsatt intakt!

Byantikvaren ønsker å bygge opp bevisstheten rundt, og stoltheten av, Kvadraturen som vårt eget historiske sentrum. For vi har grunn til å være stolte av Kvadraturen!

Tre perioder

Litt forenklet kan man si at Kvadraturen rent bygningsmessig domineres av tre perioder – 1600-tallet med to-tre etasjer, 1800-tallet med fire etasjer og deretter 1930-tallet med seks-sju etasjer. Disse ulike periodene og høydene holdes likevel samlet – nettopp på grunn av gatestrukturen. Og det gjør området til en buljongterning av en historiefortelling – med mange lag og mange fasetter.

Bygningene på seks-sju etasjer viser samtidig at det er en tålegrense for hvor høye bygningene kan være før de smale gatene og byrommene blir trange og mørke og ikke lenger inviterer til byliv.

Miljøet var også i mange år kuet av gjennomgangstrafikk, og de avstengte havneområdene sperret kontakten ut til sjøen.

Kvadraturen har derfor lenge hatt omdømmeproblemer, noe det i de senere år er gjort en rekke gode grep for å bøte på.

Kontakten med sjøen er reetablert, gjennomgangstrafikken er så godt som borte, vi har fått bedre gaterom, et aktivt byliv, spennende butikker og restauranter på gateplan.

Så godt som all bebyggelse er i full bruk, og leieprisene er gode. Miljøet er slik sett på full vei opp selv om boligene har latt vente på seg. Dette med noen hederlige unntak – slik som Posthallen.

Høyhus i Gamla stan?

Både i Oslo og i en rekke europeiske storbyer og hovedsteder lar man kirkespir, rådhus eller slottstårn dominere silhuetten. I tråd med de klassiske idealene for den europeiske kulturbyen har de husene som rager i høyden, hatt viktige samfunnsmessige funksjoner, mens øvrig bebyggelse har hatt en jevn, lavere høyde.

Tanken på å legge høyhus inn i Gamla stan i Stockholm, bygårdsbebyggelsen i Paris eller gamlebyen i Praha er absurd. Hvorfor kommer diskusjonen likevel opp i Oslo? Kanskje fordi Kvadraturen er heterogent til historisk sentrum å være og har bygninger fra en rekke perioder?

Kvadraturen har fulgt oss i 400 år. Den vært vitne til landets utvikling fra renessanse der området stort sett hadde boliger, til industrialiseringen på 1800-tallet og fremveksten av forretningsgårder, og videre inn i etableringen av Norge som selvstendig nasjon.

Kvadraturen byr på tidsdybde! Det er en tidsdybde som gjerne kan suppleres av bygg fra vår tid og fremover. Men da må høyder og bygningsstrukturer være forenlige med miljøet de skal inngå i.

Maksimalt utnyttet

Fra å være en lavskala renessanseby har altså Kvadraturen utviklet seg til å være en av de sentrumsområdene i Norge med høyest tetthet og utnyttelsesgrad.

Dette er et viktig poeng for hvorfor høyhus er uaktuelt i dette området – det er allerede maksimalt utnyttet. Den eldre, nokså småskalerte, gatestrukturen er i liten grad forenlig med høyhus.

Høyhus krever rom rundt seg. Mye rom. Ved å planlegge høyhus i bakgårdsarealene tetter man igjen disse rommene som gir lys og luft. Man får vidtrekkende skyggeeffekter og risiko for uheldig, og semipermanent, fjernvirkning med stort geografisk nedslagsfelt.

Og dette kommer i tillegg til det innlysende argumentet om at man ikke tukler med byens historiske sentrum. Kvadraturen er ikke et egnet område for eksperimentering med høyhus.

Grep på gatenivå

Videre oppleves det som unødvendig å ty til høyhustanken før man har hentet ut det opplagte potensialet som ligger i de eksisterende bygningene. Over 40 eiendommer i Kvadraturen har ikke noe form for vern, og her ligger det til rette for transformasjon eller boligprosjekter. Her kan vi i første rekke trekke frem en god sum funkisgårder som bør være godt egnet til boligformål.

I tillegg til dette er det gode muligheter for å konvertere eldre listeførte kontorbygårder som opprinnelig var leiligheter tilbake i tid.

Videre kan vi fortsatt gjøre flere gode grep på gatenivå. Bygningene kan gjøres mer inviterende. Og i en rekke tilfeller er det også rom for å åpne mer opp mot gateplan, hvor også bakgårdene kan aktiveres og tilgjengeliggjøres. Små arealer kan romme koselige kafeer eller andre muligheter for opphold.

Vi mener at potensialet for boliger i Kvadraturen er stort. Men det bør skje innenfor eksisterende fysiske rammer og de føringene bylandskapet allerede gir.

Her er det fullt mulig å få til en fornyelse av innhold og funksjon uten at det går på bekostning av form.

Et hovedproblem i dag er at eierne tjener for godt på å leie ut til næringsfunksjoner til at det blir lønnsomt med boliger, eller ganske enkelt ikke ser dette som sin markedsnisje.

Selv der bygget har hatt boliger før og uansett skal gjennomgå en hovedombygging, er det bare unntaksvis at vi får eiere til å integrere boliger i prosjektet. Her skal Thon ha ros for å ha etablert boliger i Karl Johans gate og Skippergata.

Byområde og boområde

Det er ingen tvil om at folk gjerne vil bo i kulturmiljøer og med kulturminner rundt seg – dette gir en merverdi og bidrar til livskvalitet. Men det må støttes opp av gode utearealer, tilgang til skoler, lekeparker og soner som er til gode for fellesskapet. Dette krever tverrfaglighet og godt samarbeid mellom mange ulike instanser.

Gode uterom er avgjørende for å bo godt i en tett by. La oss sammen jobbe frem en god kombinasjon av bolig og næring og skape økt liv i Kvadraturen.

Vi er overbevist om at Kvadraturen, ved å spille på bygningene som allerede er der, kan være attraktivt både som byområde og boområde.

For å konkludere: Vær med rette stolt av Oslos historiske sentrum – og hent ut potensialet fra eksisterende bygninger.

I dette bildet tenker vi at høyhus ikke bare er upassende, men også overflødig.