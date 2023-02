Svak analyse og dårlige løsninger fra Helsepersonellkommisjonen

08.02.2023 20:00

Helsepersonellkommisjonen ved leder Gunnar Bovim (bildet) presenterte nylig sin utredning om behovene for personell og kompetanse i helse- og omsorgstjenesten frem mot 2040.

Kommisjonen har i realiteten ikke peiling på hvordan den skal nå sine mål.

Helsepersonellkommisjonens rapport er på mer enn 300 sider. Mye tyder på at både presse og beslutningstagere kommer til å nøye seg med å lese sammendraget.

Dette innledes med en oversikt over demografiske fremskrivninger enhver kan tilegne seg kunnskap om på Statistisk sentralbyrås hjemmesider: Andelen eldre øker, og andelen yrkesaktive blir lavere. Målt opp mot tilgangen på kvalifisert helsepersonell er dette et regnestykke som ikke går opp: Det blir for få ansatte til å ta vare på hjelpetrengende eldre.

Vi beskrev denne utviklingen, begrenset til det intensivmedisinske fagfeltet, for godt over ti år siden.

Men sammendraget i kommisjonens rapport skaper et unyansert bilde av utviklingen.

Skaper et falskt inntrykk

Kommisjonen viser til at det nå er mer enn 400.000 ansatte i helse- og omsorgssektoren. Vurderingen er at helse- og omsorgstjenestenes andel av samfunnets totale arbeidsstyrke ikke kan fortsette å øke.

Her blander kommisjonen sammen personell fra vidt forskjellige virksomheter.

Den unnlater for eksempel å nevne at en stor del av tilveksten i antall omsorgsarbeidere er et resultat av et politisk mål om full barnehagedekning. Det er noe som har utløst et behov for ca. 80 000 årsverk, og som ikke har noen verdens ting med helsetjenester til eldre mennesker å gjøre.

Tilveksten innenfor spesialisthelsetjenesten har derimot vært moderat i senere år og er under det forventede.

En slik udifferensiert fremstilling skaper et falskt inntrykk av at vi står overfor én samfunnssektor som eser ut uten mål og mening.

Det gir bedre innsikt om vi skiller epler og pærer.

Andelen av norsk økonomi som går med til helsetjenester, er midt på treet i europeisk sammenheng. I sykehus som er underlagt de regionale helseforetakene, er det ca. 95.000 ansatte, det vil si mellom 3 og 4 prosent av det totale antallet sysselsatte her til lands. Ikke desto mindre hevder kommisjonen at det er nettopp her det må settes tæring etter næring.

Få synlige endringer under Kjerkol

Under pandemien ble det åpenbart hvor sårbare sykehusene våre er.

Selv om antallet kritisk syke koronapasienter var beskjedent sammenlignet med mange andre land, gikk det kraftig ut over vår evne til å håndtere planlagt behandling med behov for blant annet narkose og overvåking.

Ingvild Kjerkol, daværende helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, kritiserte Solberg-regjeringen for ikke å iverksette tiltak for å styrke utdanningskapasiteten for helsepersonell for å bemanne slike funksjoner, og for ikke å styrke intensivkapasiteten.

Men etter et drøyt år med Kjerkol som helseminister er det få synlige endringer. Retorikken har nå endret karakter.

Fleksibel bemanning fremheves nå som løsningen på kapasitetsutfordringer på både kort og lang sikt. Og sykehusene har fått beskjed om å spare penger.

Også amatørkirurger?

I Helsepersonellkommisjonens rapport har dette antatt en nærmest komisk karakter.

Kommisjonen introduserer begrepet «hus og hytte» for å beskrive en bemanningsmodell der helsepersonell innimellom får anledning til å trene i høyspesialiserte avdelinger – for eksempel intensivavdelinger – for slik å skape fleksibilitet ved stort pasientbelegg.

Hvorfor nettopp pasientgrupper med aller høyest risiko for å dø skal eksponeres for personell med kun sporadisk opplæring, er litt uklart.

Vil kommisjonen også sette døren på gløtt for amatørkirurger?

Det kan være greit å minne om at de fleste «gode ideer» oftest ikke er noe annet enn nettopp det.

Økt vektlegging av tilfredshet

NRK-programmet «Brennpunkt: Omsorg bak lukkede dører» 18. januar illustrerte at menneskelige ressurser ikke uten videre kan erstattes av «velferdsteknologi», og at ressursknapphet kan ha alvorlige konsekvenser.

Med mindre man bevisst velger å yte mindre omsorg med lavere kvalitet, vil derfor en økende andel eldre fremtvinge at antall ansatte i helsesektoren går opp.

Den største utfordringen kommende tiår vil derfor være å rekruttere og beholde helsepersonell i et arbeidsmarked der flere og flere arbeider i tjenesteytende næringer.

Det viktigste tiltaket vil være økt vektlegging av tilfredshet og autonomi på arbeidsplassen. Å frata arbeidstagerne medbestemmelse vil derimot føre til svekket rekruttering, økt sykefravær og økt frafall.

Generell arealknapphet i nye bygg og spektakulært mislykkede IKT-prosjekter er andre viktige hindre for økt produktivitet.

Bedre tilrettelegging av effektive arbeidsprosesser må vektlegges sterkere de kommende årene.

Løsningen på personellmangelen

Helsepersonellkommisjonen gir ingen god samfunnsøkonomisk begrunnelse for hvorfor den mener andelen sysselsatte i ulike helse- og omsorgsyrker ikke bør bli større.

Når kommisjonen samtidig sier at noe av løsningen på personellmangelen er å satse på ansatte med kortere utdanningstid, blir motivet tydeligere: En slik løsning gir oss ikke flere unge arbeidstagere, og den eneste troverdige forklaringen som da gjenstår, er at dette er billigere.

Det er imidlertid grunn til å minne om at norsk økonomi gir oss svært stor valgfrihet. At utdanningskapasiteten fortsatt begrenser tilgangen på kvalifisert personell, er forsiktig sagt pinlig.

Unnlatelsessynd de siste 20 årene

Kommisjonen er tydelig på at den ikke vil anbefale omfattende import av utdannet helsepersonell fra utlandet for å løse utfordringene. Men Norge har råd til vesentlig større innvandring.

En stor unnlatelsessynd de siste 20 årene har vært å begrense både innvandring og utdanningskapasitet. En rausere politikk ville ha bidratt til å utjevne forholdet mellom antall hjelpetrengende eldre og antall yngre med riktig kompetanse, og det ville ha tjent alle samfunnssektorer.

Som kronen på verket ønsker Helsepersonellkommisjonens leder Gunnar Bovim seg i stedet et nytt forskningsprogram der fem milliarder kroner settes av med ett mål for øye: Finne ut hvordan vi kan bli færre ansatte pr. pasient i helsetjenestene.

Utover det åpenbart kritikkløse i beløpets størrelse (under pandemien ble det til sammenligning satt av ca. 130 millioner kroner i ekstraordinære forskningsmidler) må forslaget betraktes som en innrømmelse: Kommisjonen har i realiteten ikke peiling på hvordan den skal nå sine mål.