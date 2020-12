Er du mørk i huden og lettkrenket, så er det din tid nå

Shabana Rehman Komiker, skribent og medlem i Ytringsfrihetskommisjonen

Nå nettopp

Norge trenger et krenkastingsråd, mener komiker Shabana Rehman. Foto: Tore Meek/NTB

Melaninrik glasurgenerasjon møter hvit samvittighet.

Kronikk

Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Norge trenger et krenkastingsråd. Kampanjer som halshugger kulturhistorien og setter fyr på arkivene gjennom iscenesatt privat krenkelseshysteri, er nå den nye normalen. Dette er ikke revolusjon, dette er revolusjonen som spiser sine barn.

Er du mørk i huden og lettkrenket, så er det din tid nå. Nå kan du bruke din offermakt til å sparke nedover på alle, uansett historisk rom eller tid uretten måtte ha skjedd under. Du trenger ikke lenger å bruke krefter på å stå opp mot den ekte hatefulle rasismen som rammer barn.

Det du virkelig kan leke med midt i koronaen, er sminken til en komiker som på toppen av det hele er antirasist. Er det ikke befriende?

Krenket på fulltid

Nå kan du kjenne på skadefryd over at uskyldige mennesker som ikke vil noen noe vondt, som tjener sine egne penger, har tak over hodet og får betalt for å underholde, kan miste jobbene sine. Så gøy.

Det er bare å arrangere kampanjer gjennom instagramkontoer som når helt til topps, og ved hjelp av enøyde organisasjoner og pressen nå være krenket på fulltid.

Fakta Dette er debatten – I starten av desember besluttet TVNorge å ta julekalenderen Nissene over skog og hei fra 2011 av sendeskjemaet. De fjernet den også fra strømmetjenesten Dplay. – Grunnen var beskyldninger om at karakteren Ernst-Øyvind, spilt av Espen Eckbo, var et eksempel på «blackface». – Blackface betød opprinnelig å male ansiktet svart eller brunt for å karikere personer med mørk hud og fremheve negative stereotypier. – TVNorges beslutning har skapt mye debatt. 16. desember besluttet TV-kanalen at de legger serien tilbake på Dplay. Vis mer

Du kan surfe deg krenket gjennom underholdningsverdenen og faktisk bli hørt når du deler din helt private humoravsmak med verden og få den til å legge seg flat. For hvem vil være en rasist?

Du har fått ditt eget antirasistiske krenkbare realityshow som produserer søppel i en verden hvor det er så mye alvor å forholde seg til, at kvalitet bare er superbrysomt. Det er nå ditt krenkede overjeg som kan trykke på en knapp og få folk stemt ut!

Du kan skape en buffersone rundt deg uten irritasjon, uten motstand, du er jo både curling- og dessertgenerasjonens brune og svarte barn og voksne, vokst opp i en verden tilrettelagt for deg og din hudfarge.

Noe annet har du ennå ikke håndtert. For hvite mennesker står i kø for å lære deg nettopp det ved å tale din fargerike sak.

Splitt og hersk er deres metode. Omsorg for hele deg i samfunnet har de ikke, og du har slukt det rått.

Splitt og hersk er deres metode. Omsorg for hele deg i samfunnet har de ikke, og du har slukt det rått.

Du er fornøyd med ditt snevre perspektiv, som ironisk nok er på linje med svarte slaver som ikke fikk lære seg å lese og skrive. De trengte ikke å vite alt. For de skulle jo ikke brukes til alt.

Så lenge du som mørk i huden, nå har sertifikat på å dra rasismekortet, ikke for å komme til bunns i noen sannhet, men for å slette historien etter å ha rasisterklært den.

Espen Eckbo som karakteren Ernst-Øyvind i TV-serien «Nissene over skog og hei» har skapt mye debatt. Foto: Discovery

Glem strukturell rasisme

For hvem orker å gå inn i virkelig strukturell rasisme, det er jo så komplisert.

Glem strukturell rasisme, at Norge gjennom Equinor forgifter brønner og vannforsyninger uten skam, eller at kjøttindustrien er den egentlige årsak til pandemier.

Det er for mye, ikke sant? Heller ikke trenger du å bry deg om hvordan sukkerindustrien eller plantevernsgifter gjør fattige mennesker syke over hele verden. De som hverken har penger, nettilgang eller utdanning til å forebygge, men henter sin sykejournal fra egen kropp som varsler sykdommer.

Mye morsommere med Espen Eckbos brunkrem, right?

Du er blitt den velfødde inkarnasjon av brune og svarte menneskers privilegium: skape mest mulig drama ut av din kjedsomhet og mangel på annet talent enn å dyrke offerstatus.

Der er du derimot blitt en ekspert.

Hvem orker å gå inn i virkelig strukturell rasisme, det er jo så komplisert

Ja, du er blitt en verdensmester som nå slipper å forholde seg til vanskelige spørsmål som religionskritikk og kulturstagnasjon, for ikke å snakke om tvangsekteskap og omskjæring og sånt dritt. Gratulerer!

Komikerne Shabana Rehman og Zahid Ali mener krenkelsesdebatten er gått for langt. Foto: Privat bildemontasje

Endelig elsker alle deg

Nå kan du rope rasist på høylys dag hvor det ikke finnes rasisme, mens dine brødre og søstre som opplever å bli banket opp, jaget, de som kjenner på virkelig utrygghet og sensur, du vet alle de tingene som skaper fordommer blant hvite å snakke om, det blir det nå forsvinnende lite oppmerksomhet rundt.

Og godt er det, for da slipper jo du å svare på spørsmål fra hjernedøde nordmenn som stiller det verste spørsmålet du vet om:

«Du, hvorfor er kulturen deres slik?»

Din rasismeposering er nå det som igjen kan gi alle brune og svarte mennesker synlighet, ikke på grunn av deres hoder eller hjerter, ikke på grunn av deres talent eller kompetanse, men på grunn av deres selvfølgelige medfødte rett til å bli krenket og få lover og regler tilpasset etter seg.

Hvem trenger ryggrad når hodet er hevet?

Og endelig elsker alle deg, også ignorante politikere som soler seg i sekterisk posør-antirasisme. For hvem trenger ryggrad når hodet er hevet? Ekte kjærlighet, det.

Og protesterer noen av dine egne brune eller svarte medmennesker mot dette, fordi de vitterlig ser faren ved å få tatovert «offer» på pannen, så må de passe seg.

Da får de høre: – Hallo, du har ikke fripass til rasisme selv om du er brun i huden.

De er parkert. Men kun hvis de finner seg i det. Og det er det altfor mange som dessverre gjør.

Les også Jonna Støme ønsker nisser med «blackface» velkommen på TV. Men ikke akkurat nå.

Samtidshistorieløse

Så har vi våre norske komikere, og deres arbeidsgivere som aller helst vil løpe og gjemme seg når «blackface» blir slengt i trynet på dem.

Å, dette er så vanskelig. På den ene siden vil vi jo ikke være usensitive, eller støtte «blackface», vi vil ikke være historieløse og uten empati. Problemet løst, ikke sant? Kan vi alle ha det koselig igjen?

I redsel for å være historieløse løper de nå den risiko å være noe som er enda verre: samtidshistorieløse. Ignorant, kalles det.

I redsel for å være historieløse løper de nå den risiko å være noe som er enda verre: samtidshistorieløse. Ignorant, kalles det.

For slavehandel er det kun hvite som har holdt på med, ikke sant? I Asia og Midtøsten finnes jo ikke slaver. I Saudi-Arabia og Kuwait i dag er jo svarte og gule mennesker behandlet som likestilte medborgere med gode jobber og alle rettigheter?

Fremstilt som intelligente og innovative mennesker i populærkulturen deres, også. Så klart! Dette blir jo for innviklet. Enklere å forholde seg til sort og hvit.

På den andre siden tenker hvite, melaninfattige, forvirrede sjeler:

Men, jeg levde jo ikke under slavetiden og er ikke rasist, hvorfor må det brenne under rumpa mi bare fordi jeg spiller en mørk karakter?

Ødelegger hele antirasismen

I mine øyne er det ingen forskjell på slike brune og svarte såkalte «antirasister» og kvinner som misbruker #metoo-kampanjen for å ødelegge livet til menn de ønsker plassen til. Det er på linje med og like skadelig som falske voldtektsanklager.

Hvis brune og svarte sensurryttere med hjelp fra reaksjonære krefter nå kan henge ut hvem som helst som rasist med kampanjepregede rakettangrep, og dermed ødelegger hele antirasismen, så er det et annet enda større problem at norske komikere og journalister ikke så dette komme.

Hadde de fulgt lite grann med, så hadde de skjønt at dette startet ikke nå. Dette startet med deres egne brune og svarte kolleger som i 20 år er blitt forfulgt, sensurert, ekskludert og til tider likvidert fordi de har benyttet seg av den samme ytringsfriheten.

Den samme selvfølgeligheten til å bryte alle tabuer for underholdning, folkeopplysning eller rett og slett for fri utforskning. Ingen diskriminering. Ingen forskjellsbehandling i humoren eller samfunnskritikken.

Men se, der var de norsknorske komikerne og journalistene for lite opptatt av utlendingene til at de skjønte at dette hadde noe med dem selv som mennesker å gjøre.

Nå er de selv rammet, og ved å bøye nakken nå, får de en profesjonell fremtid hvor det er dem som blir gjort til latter. For friheten til å tulle, undersøke, grave og være uavhengig har de jo solgt seg ut av, med den kulturarven det vil etterlate seg.

Shabana Rehman har sammen med Zahid Ali opprettet Facebook-siden Krenkastingsrådet. Der skal de blant annet vurdere hva som er ekte krenkelser opp mot de iscenesatte.

Flere meninger om denne debatten:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter