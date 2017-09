Det er prisverdig av Ola Hegdal å ta opp temaet falske minner, noe jeg selv har arbeidet for å popularisere i bokform sammen med min søster, som underviser, og sammen med NRK.

I sitt tilsvar til meg i Aftenposten 1. september kommer han med en utdypning av sin tolkning av Arv og miljø av Vigdis Hjorth. Han har moderert seg noe, men jeg er fortsatt uenig i tolkningen.

Usannsynlig?

Hegdal peker på at det er usannsynlig at Bergljot kan ha opplevd overgrep og ikke husket dem på 30 år. Han mener dessuten det er merkelig at hun ikke husker selve overgrepene.

Hegdal avviser overgrepshistorien fordi han avviser begrepet fortrengning. Men det er en feilslutning. Man trenger ikke tro på fortrengning som forklaring for å tro på at man kan ha glemt overgrep i 30 år.

Glemsel - fire forklaringer:

Det finnes alternative forklaringer når mennesker i voksen alder kommer til at de har vært utsatt for overgrep, blant annet:

1. Hjernens evne til varig minnelagring skjer gjennom gradvis modning. Minner fra de første årene etter at varig minnelagring er etablert, vanligvis ved 3-5-årsalder, er mer sårbare for glemsel over lang tid. Minnene kan ha overlevd, men kan være svake.

2. Overgrep er vanligvis noe som oppleves som dramatisk, og slike opplevelser huskes vanligvis altfor godt. Noen overgrep blir imidlertid ikke gjennomført med brutalitet og makt, men med manipulasjon og list. Det har ikke den sjokkeffekten som ellers fører til traumatiske minner – uten at det gjør overgrepene ufarlige av den grunn. Minnene kan dukke opp igjen senere, gjennom vanlige hukommelsesmekanismer, og forstås på en ny måte som voksen.

3. Man kan ha lykkes veldig godt med langvarige strategier for å skyve minnene unna, slik at man har klart å leve uten å måtte tenke på dem over lang tid. En påminnelse i omgivelsene kan likevel trigge deler av minnet. Man kan videre ha glemt at man har husket opplevelsene tidligere.

Når Bergljot reagerer så kraftig på at hun har skrevet «han tok på meg som en lege, […] som en far», kan det være fordi det hun skriver har fungert som en påminner som aktiverer minnet om at overgrepet skjedde. Andre påminnere kan være lukter, filmer, samtaler med andre eller å være tilbake på stedet hvor det skjedde.

I romanen beskriver Bergljot at hun husker at hun husket tidligere, en gang på barneskolen. Dette peker i retning av at hun tidligere har hatt minner om hendelsene, som hun siden har glemt at hun har hatt.

4. Gjennom innflytelse fra en sterk autoritet, som overgriperen og resten av familiens fortielse, kan det tenkes at minnene blir satt i tvil i løpet av oppveksten. «Dette kan ikke ha skjedd med meg, jeg må ha innbilt meg det», er en mekanisme som kan ha bidratt til at man gradvis har mistrodd egen virkelighetsoppfatning.

Dette er et område av psykologien hvor vi må erkjenne at vi ikke vet nok om hva som foregår under glemselens slør over tid. Forskningen peker på at det er svært sjelden overgrep ikke huskes, men at det også forekommer tilfeller hvor hukommelsen er varierende over tid, og hvor overgrepene har vært glemt.

Falskt minne?

At Bergljot ikke har levende, episodiske minner fra selve overgrepene, er frustrerende, både for Bergljot selv, og for Ola Hegdal. Til tross for all psykoanalysen (som ifølge Hegdal burde gi rikt monn av falske minner), har hun ikke noe bevis i sin egen hukommelse i form av spesifikke scener. Men dette kan forklares ved naturlig glemsel, som følge av at det er lenge siden overgrepene skjedde og at hun ikke har tenkt på dem.

Hukommelsen baserer seg på flere typer minner. Mye av det vi vet om oss selv, er lagret som «fakta», det vil si semantiske minner. Disse er mer robuste enn de detaljerte episodiske minnene. At overgrepsminnene ikke kommer tilbake med økende livaktighet og intensitet, er i tråd med hvordan hukommelsen fungerer.

Hadde hun vært utsatt for et falskt minne-syndrom, ville hun snart hatt tilgang til detaljerte minnebilder fra spesifikke episoder, i langt større grad enn boken uttrykker.

Hegdal gjør samme feil

At det foregår drømmetolkning i terapien, kan bety at terapeuten bidrar til videre utbrodering, men det beviser jo ikke at den opprinnelige erkjennelsen av overgrepene er falsk. Generelt får vi vite lite om selve terapien i romanen, og i alle fall ingenting som er i tråd med typisk manipulerende metoder.

Det at Bergljot går i terapi, er ikke i seg selv et bevis på at hun innbiller seg overgrepene. Derimot er det påfallende hvordan Hegdal tolker omstendighetene rundt Bergljots erkjennelse ved å trekke inn aspekter ved hennes liv, personlighet, omgangskrets og tidsånd, som i alle fall jeg ikke fant noen holdepunkter for mellom bokens permer.

Enda mer alvorlig er det at hans tolkning bidrar til en sammenblanding mellom fenomenet falske minner, usympatiske karaktertrekk («smått paranoid, ustabil») og skjulte motiver. Ved selv å begå psykologiske analyser av Bergljots personlighet og motiver, gjør han jo samme feil som han beskylder Bergljot og psykoanalytikeren for å gjøre.

Hegdal skriver at jeg «innrømmer at falske minner kan være et problem i psykoterapi». Jeg gjør mer enn å innrømme det. Både i undervisning av psykologstudentene ved Universitetet i Oslo, og nå sist på Dagsnytt Atten. Men mitt syn er at vitnepsykologien må sees i et nøytralt lys, ikke som den ene blokken i en sannhetsdebatt.

Det jeg ikke skrev

Jeg skrev ikke noe sted i min kronikk at Bergljots historie må være sann. Men for å komme til Hegdals opprinnelige konklusjon om at den ikke kunne være sann, må man lese mye inn mellom linjene.

Folk flest vet ikke hva de skal legge inn mellom linjene. De kan komme til å lese Arv og Miljø, og deretter lese at dette er et typisk tilfelle av falske minner, uten at det foreligger faktiske holdepunkter for det i teksten. Da kan de bli forledet til å tro at hukommelsesforskningen støtter at det skal så lite til for at en overgrepshistorie ikke bør bli trodd.

Vitnepsykologi handler ikke om å diskreditere overgrepsofre. Vi trenger ydmykhet om dette emnet, og vi trenger mer forskning.

