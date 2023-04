Putins Russland har arvet Stalins fake news

Evan Gershkovich risikerer 20 års fengsel fordi russiske myndigheter mener han er spion.

Og nå er nok en utenlandsk journalist anklaget for spionasje i Russland.

05.04.2023 20:15

29. mars 1933 sammenkalte en ung journalist til pressekonferanse i Berlin. Gareth Jones’ budskap vakte oppsikt. Waliseren kom rett fra sultkatastrofen i Ukraina og ville fortelle verden om sovjetisk terror.

I løpet av kort tid ble han effektivt dysset ned. Den unge reporteren ble beskyldt for å være spion. Vestlige kolleger som trodde på Kremls spinn, sluttet seg til fordømmelsen. Mørkleggingen var så effektiv at den menneskeskapte hungersnøden Holodomor var et ikke-tema i over femti år.

Kampen om fortellingene under Stalin peker frem mot russiske desinformasjonskampanjer på 2000-tallet. Nå er nok en utenlandsk journalist anklaget for spionasje i Russland.

Hungersnøden som ikke fantes

Vinteren 1933 lå folk døde i gatene på landsbygda i Ukraina, men hungersnøden eksisterte offisielt ikke. Forskjellen var stor fra situasjonen i 1921, da myndighetene appellerte om internasjonal hjelp, og Fridtjof Nansen kom til unnsetning. Da var Sovjetunionen ennå ikke formelt opprettet.

Nå strammet Stalin-regimet grepet ikke bare rundt sine egne, men også utenlandske forbindelser. Diplomater og journalister som visste, ble presset til taushet. Vestlige forfattere og politikere som hadde hyllet revolusjonen, fulgte opp med å lovprise kollektiviseringen, mens de tonet ned den fremvoksende terroren som «fellow travellers».

Det vokste frem et mørke midt på dagen, som forfatteren Arthur Koestler senere kalte det. Koestler reiste faktisk gjennom Ukraina i 1932 som ung journalist i Kominterns regi. Han så sultende bønder på jernbanestasjonene. Alt ble bortforklart av reiseguidene, og selv lot han seg bli bløffet. Han brøt ikke med kommunistpartiet før mot slutten av Moskvaprosessene, og det tok enda mange år før han skrev om hva han hadde sett på turen.

Spionasje og sabotasje

Den språkmektige og velutdannede Gareth Jones var som Koestler født i 1905. Men waliseren var mye mer av en gravejournalist. I februar 1933 klarte han å intervjue Adolf Hitler om bord i den nyutnevnte rikskanslerens privatfly, før han dro videre til Moskva. Det var hans tredje reise i Sovjetunionen på tre år.

Gareth Jones var også utenriksrådgiver for den ruvende liberaleren David Lloyd George. Han ble mottatt høyt på strå i Moskva, hvor man forventet at han skulle rapportere om moderniseringen. Uten følge fikk han reise til en tysk traktorfabrikk, et påskudd han brukte til å vandre gjennom 20 landsbyer og 12 kollektivbruk nord for Kharkiv. Han sov på gulvet i spartanske koier, mens folk forsøkte å livnære seg på dyrefor og kjøtt fra egne hester. Brød var ikke å oppdrive i «the formerly rich Ukraine».

I begynnelsen fikk han store overskrifter: «Gareth Jones Hears Cry of Hunger All Over Ukraine, Once Russia’s Sea of Grain». 31. mars var budskapet enda skarpere. Da publiserte London Evening Standard hans artikkel «Famine rules Russia». Her siterte han sultende industriarbeidere som sa at femårsplanen hadde tatt kverken på jordbruket og «alt det beste i Russland».

Sovjetiske myndigheter ble rasende. Utenriksminister Maksim Litvinov, som selv hadde mottatt journalisten i audiens, gjorde det klart at Jones var nektet innreise for all fremtid. Han beskyldte også Jones for å være britisk spion.

Gareth Jones hadde et sjeldent overblikk. Han trakk linjer mellom sult, terror, vanstyre og tvangskollektivisering. Han skrev om hvordan myndighetene kneblet de vrange, som da 35 landbruksfunksjonærer ble henrettet i forkant av hans ukrainske ekspedisjon. Jones så dette i sammenheng med rettssaken mot en gruppe britiske ingeniører som jobbet i Sovjetunionen. De var ansatt i industriselskapet Metropolitan-Vickers og ble i januar 1933 anklaget for spionasje og sabotasje.

Korrumpert av oppvartningen

Man skulle kanskje tro at Gareth Jones ville ha fått litt kollegial støtte, men nei. I boken «Rød sult: Stalins krig mot Ukraina» vier Anne Applebaum et helt kapittel til dekkoperasjonen. Hun viser hvordan det utenlandske pressekorpset var blitt korrumpert av oppvartningen i Kreml. De var avhengige av velvilje hos russisk UD og tok avstand fra den unge reporteren, tross hans overbevisende kildemateriale. En av dem innrømmet i ettertid at de «sjonglerte med fakta for å tilfredsstille et diktatorisk regime».

Særlig nyttig for det sovjetiske regimet var The New York Times’ innflytelsesrike korrespondent Walter Duranty, som rapporterte fra Moskva i årene 1922 til 1936. Han fikk Pulitzer-prisen i 1932 og latterliggjorde med stort hell sin yngre kollega. I sin motartikkel forsvarte han Stalins brutale behandling av ukrainerne med et utsagn som ofte tillegges Lenin: «You can’t make an omelette without breaking eggs». Duranty hevdet at dødeligheten kom av sykdommer som skyldtes «feilernæring», ikke sult. Overskriften var: «Russians hungry but not starving».

Noen har anført at budskapet til Gareth Jones forståelig nok havnet i skyggen av den fremvoksende fascismen i Europa. Selv klarte han imidlertid å advare både mot Hitler og Stalin.

Skutt og drept

Høsten 1933 var den diskrediterte Jones tilbake i hjembyen i Wales. Han flyttet inn hos foreldrene og jobbet som lokal juniorreporter. Året etter la han ut på en lang reportasjetur til Det fjerne østen. I Mandsjuria i det japansk-okkuperte Mongolia ble han etter sigende overfalt av «kinesiske banditter» og drept med tre skudd, kvelden før sin 30-årsdag. Nyere undersøkelser har sannsynliggjort at drapet kan ha vært bestilt av NKVD, Stalins hemmelige politi.

Først mange år etter sin død fikk Gareth Jones oppreisning. Hans opptegnelser ble publisert i 2015, biografier og filmer ble laget, minnesmerker er reist til hans ære og ukrainske gater er oppkalt etter ham. Walter Duranty, derimot, er gitt det tvilsomme kallenavnet «Stalins apologet». Fra et strålende renommé i samtiden er han degradert til en tidlig formidler av «fake news», en skamplett på journalistikkens historie.

Består vi prøven?

Åh, det er så enkelt å sitte på trygg avstand fra historien og la seg opprøre av fortellingen om idealisten og opportunisten. Men hva med gråsonene?

Hva med den kritiske offentligheten, hva med gravejournalistikken på 2000-tallet. Besto vi prøven?

Hva med alle som inntil ganske nylig solte seg i glansen av dagens leder i Kreml – enten de var ute etter PR, svarte penger, materiell luksus eller politiske gevinster?

I ukene etter 24. februar 2022 fikk vi stadig høre propaganda om krigen som ikke fantes. I Mariupol gjennomførte AP-journalistene Mstyslav Tsjernov og Jevgenij Maloletka sitt livs oppdrag. 21. mars ble de mot sin vilje evakuert av ukrainske militære i pansrede biler. Begrunnelsen var: «Hvis de tar dere, vil de tvinge dere til å stå foran kamera og fortelle at alt dere har filmet er en løgn. Alt dere har gjort i Mariupol, vil være bortkastet.»

I samme periode ble fotojournalisten Maks Levin meldt savnet. Han publiserte sitt siste bilde 12. mars 2022. 1. april ble han funnet etterlatt i skogen nord for Kyiv, skutt to ganger. Han etterlot seg kone og fire barn, bare 40 år gammel.

Maks Levin la ikke skjul på at dagens flom av desinformasjon stiller enda høyere krav til den klassiske journalistikken. For som han sa: «Husk at informasjonskrigen ikke er mindre skitten enn den krigen som foregår på bakken.»

Jerngrepet strammes

Ganske mange av Levins kolleger er drept i Ukraina det siste året. Andre sitter bak murene, det være seg i Russland eller på Krym. Allerede i mars 2014 ble halvøya effektivt ryddet for journalistiske motstemmer.

Sommeren 2018 ble et russisk dokumentarteam likvidert i Den sentralafrikanske republikk mens de fulgte sporene etter Wagner-gruppen. Før helgen ble det kjent at den amerikanske journalisten Evan Gershkovich er arrestert i Jekaterinburg. Han ville undersøke Wagner-gruppens rolle i den «militære spesialoperasjonen».

32 år gamle Gershkovich har bodd seks år i Moskva. Nå har han fått FSB på nakken og risikerer 20 års fengsel. Hvorfor? Fordi han visstnok er spion. Akkurat som Gareth Jones.