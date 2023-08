Vil vår nye kulturminister berge Nationaltheatret?

Eller kommer Norges største kulturskandale til å fortsette?

Blir Lubna Jaffery (Ap) den første kulturministeren som loser Nationaltheatrets evig uløste byggesak i havn? Eller kommer Norges største kulturskandale til å fortsette?

Spørsmålene melder seg etter Anette Trettebergstuens (Ap) overraskende avgang 23. juni. Før det skjedde, rakk hun å lansere en plan for et opprustet Nationaltheater.

Planen går ut på å anlegge et nybygg under bakken på Tullinløkka i Oslo sentrum. I tillegg skal det gamle teaterbygget på Johanne Dybwads plass pusses grundig opp.

Dermed løses et problem som har bestått siden Nationaltheatret sto ferdig i 1899: å finne permanent plass til biscener, verksteder og andre tilleggsfunksjoner. For alt dette har teateret til denne dag måttet leie lokaler rundt om i byen.

Trettebergstuens plan svarer også på det vanskelige spørsmålet om hvor Nationaltheatret skal sette opp sine forestillinger i anleggsperioden. Samtidig innebærer den at Nationaltheatret blir tilført nye, funksjonelle lokaler et par steinkast fra moderhuset.

Kanskje kommer en avgjørelse

Hvor mye denne løsningen vil koste, hvordan prosjektet skal gjennomføres rent teknisk og hvor lang tid det vil ta, får vi en idé om senest 1. april 2024.

Innen den datoen skal Statsbygg ha lagt frem resultatet av et omfattende prosjekteringsarbeid. Det arbeidet pågår nå for fullt. Så skal planen etter alle solemerker sanksjoneres av regjeringen og deretter vedtas av Stortinget. Kanskje!

For ingen vet pr. i dag hvor høyt – eller lavt – vår nye kulturminister, regjeringen og stortinget vil prioritere landets nasjonale teaterscene, 100 prosent eid av Kulturdepartementet.

Det gjør ikke utfallet mindre uvisst at Høyres kulturpolitiske talsperson Tage Pettersen i Aftenposten har karakterisert det som galskap hvis teateret både får nye lokaler og får beholde det gamle bygget. Slik Tullinløkka-planen innebærer.

Råtner på rot

Tiden er uansett overmoden for å gjøre noe fundamentalt med det stadig mer forfalne Nationaltheatret. Det fredede bygget råtner på rot, takket være mange årtier med elendig vedlikehold, politisk beslutningsvegring og store rystelser fra tunnelbygging i undergrunnen.

I dag er deler av huset pakket inn i plastpresenninger og støttet opp med stillaser. Slike sikringstiltak har lenge vært nødvendig for å unngå at forvitrede bygningsdeler faller ned og skader så vel publikum som forbipasserende.

Samtidig er listen over rapporter om teaterets stadig mer begredelige tilstand lang som en mislykket komedie. Og prislappen øker år for år, både på hva det vil koste å sette teateret skikkelig i stand og ved «å lappe og lime». Ifølge Nationaltheatrets egne tall løp summen for «midlertidige tiltak» i perioden 2013–2021 alene opp i nærmere 300 millioner kroner.

«Forfalt i en grad som er ukjent for de fleste»

I en artikkel i fagbladet Norsk Shakespearetidsskrift, støttet av Fritt Ord, dokumenterer vi at styret ved teateret allerede for 50 år siden, slo alarm og krevde handling:

... På grunn av manglende vedlikehold gjennom et par mannsaldre har bygningen forfalt i en utstrekning som er ukjent for de fleste. Det gjelder også teatersalen. Det er nødvendig å restaurere teateret, heter det i teaterets årsberetning for 1970, anført av styreleder, tidligere Ap-statsråd og nasjonal strateg Jens-Christian Hauge.

Den profilerte Høyre-representanten Georg Apenes tar opp tråden, fra Stortingets talerstol, når vår nasjonalforsamling debatterer ekstrabevilgninger til teateret våren 1971: «Nationaltheatret truer med å rase sammen ... (og er) bygningsmessig i en slik forfatning at det er et åpent spørsmål hvor lenge det varer før naturlig slitasje, mangelfullt vedlikehold og virkningen av tunnelbanearbeidene forvandler Nationaltheatret til friluftsscene.»

Også Arbeiderbladet følger på: «Livsfarlig å vandre langs Nationaltheatret», melder avisen i august 1972. Men alle advarsler møter døve ører. Det samme skjer når styret etter brannen i 1980 påpeker at teateret trenger en mer fundamental restaurering: De folkevalgte, med Willoch-regjeringen i spissen, går kun med på å sette teateret i samme stand som før hovedscenen ble flammenes rov.

Fakta Det nye Nationaltheatret Nationaltheatret på Johanne Dywads plass i Oslo må rehabiliteres og oppgraderes. Bygget er i ferd med å falle fra hverandre flere steder. Det er teknisk utdatert som teater.

Regjeringen satte en kostnadsramme 1,9 milliarder i 2017.

I mai 2021 leverte Statsbygg «forprosjektet». Det viser hvordan man skulle levere på bestillingen: Bygget skulle totalrenoveres og bli topp moderne. Amfiscenen skulle ligge under bakken. Men Statsbygg kunne nå informere om at prosjektet blir 2 milliarder dyrere.

I august besluttet Kulturdepartementet å skrote forprosjektet. De ba Statsbygg lage et revidert forprosjekt innenfor kostnadsrammen og uten amfiscenen.

I februar kom det nye forprosjektet. Statsbygg kom frem til at selv en nedskalert versjon av prosjektet vil koste 4,4 milliarder. Dette utkastet var uten amfiscene. Vis mer

Løsning under bakken

Døve ører møter også teatersjef Ellen Horn når hun i 1996 ber regjeringen Brundtland om støtte til en plan for fremtidig utbygging av teateret under bakken. Horns idé var å la Jernbaneverket, som på denne tiden gravde ny tunnel gjennom Studenterlunden, sette av et ekstra hull. Der kunne teateret senere bygge nye lokaler til biscener og verksteder. Men landets lengstsittende kulturminister Åse Kleveland (Ap) vender tommelen ned.

Nei, sier også etterfølger Abid Raja (V) og Solberg-regjeringen i 2021, når Statsbygg skisserer en plan der Amfiscenen er gravd ned i bakken, på teaterets egen grunn. Da har Statsbygg tre år tidligere levert Kulturdepartementet en rapport hvor det står: «Vedlikeholdsetterslepet og bygningens tilstand er betydelig forverret siden tilstandsanalysen i 2011.».

Livredd for plan B

På Nationaltheatret er sjefen selv, Kristian Seltun, erklært tilhenger av Tullinløkka-løsningen: Den løser det meste. Vi får en moderne scene, og vi får et sted å flytte til når teateret pusses opp. Og bare så det ikke er noen tvil om det: Det gamle teateret skal fremdeles være vår hovedscene, sier han til Norsk Shakespearetidsskrift.

Noen plan B ønsker ikke teatersjefen å snakke høyt om. Klok av skade frykter han at det kan gi næring til nye år med ekstrarunder og krangling.

Seltuns frykt er, som vi har forsøkt å påvise, velbegrunnet. Ingen bør bli overrasket hvis «bøygen» «bøygen»Bøygen var i østnorsk folketro et overnaturlig vesen i slangeham, mest kjent gjennom Ibsens bruk av den i Peer Gynt. igjen trekker det lengste strået når våre folkevalgte skal avgjøre fremtiden for den nasjonale teaterscenen i Henrik Ibsens hjemland.