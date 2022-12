Putin er en Dostojevskij-figur

Bernt Hagtvet Professor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo/Oslo Nye Høyskole

6 minutter siden

Den amerikanske diplomaten og statsviteren Henry Kissinger kaller Russlands president Vladimir Putin en «Dostojevskij-figur». Hva legger han i det? spør Bernt Hagtvet.

Krigen i Ukraina er mer enn en katastrofe. Det dreier seg om en hel internasjonal ordens oppløsning.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her

Makt må møtes med motmakt, mener den amerikanske statsviteren, politikeren og diplomaten Henry Kissinger. Det skaper balanse. Men motmakten må være legitim – den må oppfattes som moralsk akseptabel for å kunne virke.

Men likevekt er ikke det samme som fred. Orden er målet. Tragedier er ofte uunngåelige: Valgene i internasjonal politikk står ofte mellom to onder, ikke mellom godt og ondt.

Dette er Kissinger i essens – han som flyktet fra Nazi-Tyskland og Hitler, har i hele sin livsfilosofi ment at de beste intensjoner kan føre til de mest katastrofale konsekvenser.

Atomvåpnene har forandret alt. Disse masseødeleggelsesvåpnene krever illusjonsløs realpolitikk. Å hindre krigen er alle staters overordnede interesse. En mest mulig regelstyrt orden er derfor det altoverskyggende målet for alle, selve kjernen i statsnytten (raison d’ État). Koste hva det koste vil.

Også når det koster menneskerettighetsrespekt og små staters valg og rett til nasjonal selvstendighet mot USAs geopolitiske interesser (som i Chile i 1973).

En hel verdensorden for fall

I dette perspektivet er krigen i Ukraina mer enn en katastrofe. Det dreier seg om en hel internasjonal ordens oppløsning. På sett og vis slutten på perioden fra 1945.

For Kissinger må interessemotsetninger mellom nasjonene forankres i faste rammer, eller mer teknisk institusjonaliseres i organisasjoner med overnasjonale normer, FN, Osse, universelle menneskerettighetskonvensjoner, Europarådet, Genève-konvensjoner om sivilisering av krigen: folkeretten. Bare slik kan krigstrusler ha håp om å bli kanalisert inn i forutsigelige kanaler og potensielt uhåndterlige og voldelige konflikter bli unngått.

Kongenes siste argument

Men illusjonsløst: Når alt kommer til alt, er det militærmakt som spiller hovedrollen i fredsskaping: «ultima ratio regum», «kongenes siste argument», som Ludvig XIV lot inngravere på kanonene sine.

Russland går generasjoner i møte som verdens ledende pariastat

Invasjonen i Ukraina er et vannskille i internasjonal politikk. To generasjoners omhyggelig oppbygde normverk for fred er slått til grunnen, med massive artilleriangrep på sivile mål, boligblokker, skoler, sykehus.

Hvordan kan denne ordenen gjenoppbygges? Russland går generasjoner i møte som verdens ledende pariastat.

Idealismens nedgang

«Soft power» er i dette perspektivet som sprø bjelleklemt i det store maktspillet mellom nasjonene. USA kan forsøke å fremme disse verdiene – om de ikke kommer i veien for det sentrale målet: stabil orden og den egne nasjonens interesse.

Derav détente détentenedtoning av motsetningene mellom partene i en konflikt med Sovjet under Nixon, der Kissinger fulgte denne doktrinen og ikke la særlig energi i arbeidet med å hjelpe forfulgte russiske jøder, hans eget folk. Slike hensyn var underordnet avspenningen og kunne svekke USAs overordnede interesser: forutsigelig orden.

En intellektuell med makt – uten anger

På fallrepet av livet sitt er Henry Kissinger blitt mer åpen og har gitt flere intervjuer (men er ikke av den grunn blitt mer selverkjennende).

Wall Street Journal spurte ham for eksempel i august i år i anledning den siste boken hans, den nittende i rekken, «Leadership. Six Studies in World Strategy», om det var noe han angret på.

«Det hadde selvsagt vært bedre fra et manipulativt synspunkt (sic!) om jeg hadde tenkt ut et svar, for jeg får alltid spørsmål om dette.»

«Men jeg torturerer meg ikke om ting vi kunne ha gjort annerledes.» (Kissinger gjør unntak for små taktiske feil, hvilke forblir uklare).

Den amerikanske politikeren og diplomaten Henry Kissinger.

Ukraina – buffer som Finland?

Kissinger møtte kontroverser etter at han talte om krigen i Ukraina i Davos i vår. Før krigen hadde han tenkt seg Ukraina som et slags Finland, en bufferstat mellom øst og vest. Det er nå helt utenkelig, sier han. Men han mener fremdeles at Ukraina bør med i EU.

Når han ser tilbake mener Kissinger at det var uforsiktig («incautious») av USA og Nato å åpne for at Ukraina en gang skulle bli medlem i Nato. Dette kunne ha vært medvirkende til å fremskynde eller utløst den nåværende krisen, sier han.

«En må tenke på Russlands legitime sikkerhetsinteresser.»

Polen i Nato, ja, for det landet hører logisk med i vest, men ikke Ukraina, som er et konglomerat av territorier knyttet historisk til Russland, og som russerne alltid har betraktet som sin egen bakgård, uttaler han.

Tre mulige fredsalternativer

Kissinger ser nå tre veier ut av invasjonen i Ukraina.

1. «Russland biter seg fast i områdene de har erobret. Da vil landet ha tatt 20 prosent av Ukrainas territorium: stripen av land langsmed Svartehavet som omfatter de mest fruktbare landområdene og Ukrainas tyngste industridistrikter og Krim.»

Dersom Russland biter seg fast der, er det en permanent seier for Russland, trass i alle tilbakeslagene i krigen, særlig tapet av Kherson. Natos rolle vil da ikke ha blitt så aktiv som tiltenkt.

Dette må unngås. Putin må ikke få en seier. Det vil bare væte appetitten hans for nye erobringer, mener Kissinger.

Putin må ikke få en seier. Det vil bare væte appetitten hans for nye erobringer, mener Kissinger.

2. «Ukraina driver Russland vekk fra alt land som er hærtatt, inkludert Krim. Med dette scenarioet reiser spørsmålet om krigen kommer til å dreie seg om en krig mot Russland selv.»

3. «Krigen stopper ved stillingene som var 24. februar («status quo ante»). Da vil krigen innebære et smertelig tap for Vladimir Putin. Ukraina vil da bli opprustet og stå i nært samband med Nato, om enn ikke formelt som medlem.»

Hva som vil skje med territoriene som blir liggende under russisk kontroll, må bli gjenstand for forhandlinger. Kissinger dementerer at han har sagt at Krim må oppgis av Ukraina. Internasjonalt aksepterte statsgrenser er det som skal legges til grunn, er hans hovedsynspunkt.

Kissinger tar også til orde for en massiv Marshall-plan for gjenreising av Ukraina, og han har alltid vært av den mening at utenrikspolitikk ikke er hard science, men en kunstform full av umulige skjønnsspørsmål og uoversiktlige avveininger. «Det er dette så få professorer skjønner», sier han.

Hjelp fra Vesten avgjørende

Hva angår utsikten til en fastfrossen stillingskrig, sier han: Som tilfellet var med gjenforeningen av Europa etter den kalde krigen, som varte i mer enn to generasjoner, er det mulig å tenke seg et tilsvarende scenario i Ukraina. Eller Nord- og Sør-Korea nå.

Kissinger vil ikke ha noen mening om hva som bør bli resultatet av eventuelle fredsforhandlinger. Men han står fast på at Vesten må fortsette å sende våpen, især luftvernskyts, for å gi Ukraina maksimal selvstendighet, og at det må bli opp til Ukraina å bestemme hvor lenge krigen skal vare.

Han mener en fred ikke må gi Putin for stor gevinst. «Uansett utfall vil Sverige og Finland komme med i Nato; det gjør forsvaret av Østersjøen lettere å samordne. EU har aldri vært så samlet, og Ukraina vil ha den største konvensjonelle hærstyrken i Europa, tett knyttet til Nato.»

Og ikke minst: Angsten for et russisk overraskelsesangrep på Vest-Europa, som har ligget der som en mardrøm siden 1945, kan svekkes fordi Nato vil ha vist at russisk aggresjon er blitt slått tilbake med konvensjonelle styrker.

For første gang etter 1945 må Russland innse at landet står foran et samlet Europa i stedet for et Europa som er avhengig av den amerikanske atomvåpenparaplyen.

Ingen unnskyldning – kritikken som treffer

I intervjuene og Kissingers bok «Leadership» er det ingen drøfting av det venstresiden, under ledelse av blant andre Christopher Hitchens, har kalt hans krigsforbrytelser: bombingen av Laos, Nord-Vietnam og Kambodsja som la grunnen til Pol Pots folkemord fra 1975 til 1978, det som kostet omkring 1,8 millioner mennesker livet. Disse bombetoktene medførte tap av om lag 250.000 liv, er det blitt anslått.

Chile i 1973 er den virkelige mørke flekken i fortiden hans. 27. juni 1973 utbrøt Kissinger: «I don’t see why we need to stand by and watch a country go Communist due to the irresponsibility of its own people.»

USA hjalp Chiles daværende president Salvador Allendes fiender. General Augusto Pinochets kupp kostet om lag 3000 chilenere livet og tiår i diktatur. Det var ikke i USAs interesse å risikere kommunistisk maktovertaking, enda Salvador Allende holdt seg minutiøst til demokratiske spilleregler. Det var underordnet.

Kissinger mente Allende ville bli en chilensk Kerenskij: spille rollen som naiv inngangsportal til et leninistisk diktatur, som i 1917.

Raskolnikov eller Karamasov?

Kissinger kaller Putin en «Dostojevskij-figur». Hva legger han i det? Ikke fyrst Myshkin i «Idioten», «det absolutt gode mennesket»? Karamasov, som mener Guds død åpner for den grenseløse nihilismen? Eller Raskolnikov, morderen? Eller mer sannsynlig, en ugjennomsiktig skikkelse på kanten av det uforutsigelige.

I sitt 100. år kan ikke Kissinger vente med å se hvilken figur Putin er, selv om han han holder fast ved at tragedien alltid er det uunngåelige. Og at politikk sjelden er å velge mellom det gode og det onde, men mellom to onder.