Norge er under russisk minnepolitisk press

Ingen har satt ned foten for russisk historiebasert propaganda, mener kronikkforfatterne. PÄ bildet: Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i Kirkenes i anledning markeringen av 75-Ärsdagen for frigjÞringen av Øst-Finnmark, 25. oktober 2019. Vis mer

Under Russlands president Vladimir Putin er historie blitt sikkerhetspolitikk. Norge er gjenstand for en stadig mer offensiv russisk historiepolitikk i nord.

Publisert: 07.09.2023 19:45

Putin bruker historie for Ă„ legitimere krigfĂžringen i Ukraina. Det har blottlagt Kremls aggressive historiepolitikk. NĂ„ er det Ă„penbart at fortellinger om fortiden brukes som et verktĂžy i russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Kremls historiepolitikk er imidlertid ikke et nytt fenomen.

Den er blitt utviklet gjennom de to siste tiÄrene. BÄde for Ä bygge stÞtte for regimet i den hjemlige opinionen og for Ä slÄ tilbake mot Ukraina og andre tidligere sovjetrepublikker og Þstblokkstater som har insistert pÄ Ä lÞsrive seg fra sovjetarven, bygge nasjonal identitet og skrive historie pÄ egne premisser.

Kari Aga Myklebost og Joakim Aalmen Markussen.

SÊrlig har historien om andre verdenskrig vÊrt gjenstand for strid i de sÄkalte minnekrigene mellom Russland og nabostater i Sentral- og Øst-Europa.

Ukraina, de baltiske statene og andre har argumentert stadig sterkere for at Den rÞde armé var en okkupasjonshÊr som urettmessig ble stÄende pÄ deres territorier etter den tyske kapitulasjonen i 1945. Imens har den russiske Dumaen, underhuset i nasjonalforsamlingen, vedtatt lover som «beskytter minnet» om sovjethÊren fra det Kreml omtaler som historieforfalskning og angrep fra fiendtlige stater.

Kremls bruk av historien for Ă„ legitimere geopolitiske aggressive ambisjoner skjĂžt fart i forbindelse med den folkerettsstridige anneksjonen av Krym i 2014. En ny omdreining kom med fullskalainvasjonen av Ukraina i fjor. Minnekrigene er blitt til varm krig.

Foruroligende forskningsfunn

OgsÄ Norge har vÊrt gjenstand for russisk historiepolitikk, sÊrlig i nord. Men fremstÞtene fra russiske aktÞrer i Norge har i stor grad gÄtt upÄaktet hen.

I forskningsprosjektet «Memory Politics of the North 1993–2023» ser vi pĂ„ hvordan historie er blitt brukt politisk som del av norsk-russiske bilaterale relasjoner. Funnene fra det siste tiĂ„ret er foruroligende.

I Nord-Norge er det blitt satt opp nye monumenter over sovjetisk krigsinnsats etter initiativ fra russiske statlige og statstilknyttede aktÞrer. Blant dem er den russiske etterretningstjenesten FSBs veteranforening i Murmansk og en tidligere senator fra Murmansk som representerte Putins stÞtteparti Forent Russland i FÞderasjonsrÄdet.

Kilder vi har gÄtt gjennom, viser hvordan disse aktÞrene har organisert godt planlagte sÄkalte patriotiske minneturer over den norsk-russiske grensen siden 2011.

Turene skal hedre krigsinnsatsen til sovjetiske soldater og norske partisaner innenfor en narrativ ramme om heroisk norsk-sovjetisk kampfellesskap og seier over nazismen. De har vÊrt dominert av Kremls symbolbruk og perspektiver pÄ krigshistorien. Etter hvert er minneturene blitt supplert med nye krigsminnesmerker, en «patriotisk filmfestival» og utvikling av «patriotisk turisme» i grenselandet.

Eksporterer sin dogmatiske historiefortelling

Norge og Russland har tradisjon for Ä markere krigshistorien i nord i fellesskap. Tradisjonen gÄr tilbake til den kalde krigen. Det siste tiÄrets russiske minnepolitiske offensiv spiller nettopp pÄ denne.

Resultatet er blitt eksport av Kremls stadig mer dogmatiske fortelling om andre verdenskrig over grensen til Norge i nord, med sovjetnostalgiske og militÊrpatriotiske symboler. Et tydelig eksempel er NordflÄtens initiativ i 2020 om Ä stille ut en sovjetisk stridsvogn ved Partisanmuseet i Øst-Finnmark.

Den russisk-ortodokse kirken er en av Kremls viktigste stÞttespillere bÄde overfor den hjemlige opinionen og i legitimeringen av russiske geopolitiske ambisjoner. Den har ogsÄ deltatt i den offensive historiepolitikken overfor Norge.

Det siste tiÄret er det satt opp sÄkalte pomorkors ulike steder i Øst-Finnmark. PÄ samme mÄte som krigshistorien er pomorhistorien sterkt forankret i nordnorsk minnekultur. Ved Ä spille pÄ historisk fellesskap og retorikken om fredelig naboskap mellom Norge og Russland i nord som er blitt dyrket innenfor Barentssamarbeidet, har russiske aktÞrer naturliggjort nye russiske monumenter.

Mer oppmerksomhet i Russland enn i Norge

Russlands minnepolitiske offensiv overfor Norge har fÄtt lite oppmerksomhet i norsk offentlighet. Russisk presse har derimot skrevet mye.

Der beskrives Norge og sÊrlig befolkningen i Nord-Norge som vennligsinnet og som en alliert i Russlands «kamp mot forfalsking av historien».

Fra 2014 ble retorikken i den russiske mediedekningen trappet opp. Den norske viljen til felles krigsminnemarkeringer og «allianse» med Russland om historien ble omtalt som et uttrykk for norsk stÞtte til Kremls pÄstÄtte kamp mot nynazisme i Ukraina i vÄr egen tid. Lignende bruk av historie for Ä bygge minneallianser med nabostater finner vi i russisk politikk overfor Serbia og Belarus.

Paradoksalt nok fikk den russiske historiepolitikken fra 2014 Þkt fotfeste pÄ norsk side. Den ble tildelt Þkonomisk stÞtte fra norske kilder som Barentssekretariatet og Forsvarsdepartementet. Ingen har satt ned foten for russisk historiebasert propaganda.

Etter fullskalainvasjonen av Ukraina har vi sett en mer aggressiv og hÞylytt russisk minnepolitikk overfor Norge. I august i Är reiste Russland et pomorkors i den forlatte russiske bosettingen Pyramiden pÄ Svalbard, uten tillatelse fra norske myndigheter.

Den russiske generalkonsulen i Barentsburg og gruveselskapet Arktikugol har arrangert seiersparade 9. mai og bÄtparader pÄ Den russiske flÄtens dag pÄ Svalbard. I Kirkenes har generalkonsulen brukt FrigjÞringsmonumentet som arena for Ä fremme pÄstander om at Russland bekjemper nynazisme og historieforfalskning i Ukraina.

Haster med skjerpet bevissthet

Gjennom det siste tiĂ„ret har Norge vĂŠrt utsatt for et offensivt russisk minnediplomati i nord. Og vi har i liten grad registrert det – eller vĂŠrt skodd for Ă„ hĂ„ndtere det.

Bevisstheten om de sikkerhetspolitiske aspektene ved sovjetisk minnediplomati overfor Norge var langt hÞyere under den kalde krigen enn i dag. Arven fra tre tiÄr med norske investeringer i Ä bygge relasjoner over den norsk-russiske grensen innenfor rammene av Barentssamarbeidet er noe av forklaringen.

Under Vladimir Putin er historie igjen blitt et utenrikspolitisk propagandaverktÞy tett knyttet til Kremls sikkerhetspolitikk. Det er pÄ hÞy tid at bevisstheten om dette Þker.