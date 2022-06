Hvorfor bytte «Hviterussland» med «Belarus»?

Ulf Andenæs Journalist og tidligere Aftenposten-korrespondent i London, Wien og Washington

9 minutter siden

Vladimir Putin fortjener en smekk, vi unner ham alt ondt. Så la oss gjøre Hviterussland til Belarus. Det er kanskje slik det henger sammen, skriver Ulf Andenæs.

Det er en hake ved navnebyttet.

Kronikk

Hviterussland skal fra nå hete Belarus på offisielt norsk. Hva våre myndigheter bestemmer at andre land skal hete i korrekt versjon, er ikke alltid lett å bli klok på. For dette finnes ingen konsekvente regler, og det bør vi kanskje ikke ha heller, fordi offisielle vedtak bør ta hensyn til språkkultur og hevd.

Russiskkyndige opplyser at «Belarus» betyr noenlunde det samme som Hviterussland på innbyggernes eget språk. Så da er vi egentlig like langt?

Innbyggernes eget navn

Skulle vi fulgt det samme prinsippet for landene i nabolaget til hviterusserne – eller belarusserne – skulle vi på korrekt norsk omdøpe Russland til russernes eget Rossija, Polen til polakkenes eget Polska, Slovakia måtte bli Slovensko som det kalles av myndighetene der, Ungarn måtte bli Magyarorszag, og Georgia ville vel blitt Sakartvelo, som er georgiernes egen betegnelse, Tyrkia ville blitt Türkiye og Albania ville blitt Shqiperi. Men for Hviterussland slår vi altså til med innbyggeres eget navn – Belarus.

Om vi skulle lete etter noen form for konsekvens på dette område, kommer vi et lite stykke på vei om vi konstaterer at vi bruker oftest en betegnelse på vårt eget språk i navnene på land som vi har hatt langvarig og omfattende forbindelse med.

Ren slump

Derfor heter det på offisielt norsk Storbritannia og ikke Great Britain, Tyskland og ikke Deutschland, Frankrike og ikke France, Spania og ikke Espana, Sveits og ikke Schweiz, Østerrike og ikke Österreich. I slike land er det bare ren slump hvis vårt norske navn og landets eget navn er det samme, som i tilfellet Italia.

Blant våre nordiske naboer lar vi det svensktalende mindretallets Finland gå foran Suomi, skjønt vi for ganske mange år siden tok vekk den ene n i Finnland og lot det bli Finland som en naboskapets gest. Lenger vekk bruker vi Japan i stedet for japanernes eget Nippon, og Kina i stedet for kinesernes Zhongguo. Der har vi ikke brydd oss om myndighetenes eget navn på landet, mens vi derimot var fulle av endringsvilje da Persia ble til Iran, Siam til Thailand og militærdiktaturet i Burma døpte om sitt rike til Myanmar. India og Pakistan på sin side går like bra på både norsk og utenlandsk.

Slik kunne vi fortsette å finne motstridende eksempler kloden rundt, for den som henger med.

Hva skjedde med Lettland?

Noen ganger er navnsettingen på offisielt norsk særskilt vanskelig å forstå. Det en gang så hevdvunne Lettland ble alt for lenge siden endret til Latvia, for å komme nærmest mulig innbyggernes eget Latvija. På de to andre baltiske republikkene holdt vi derimot fast ved Estland, i stedet for innbyggernes eget Eesti, og Litauen, i stedet for innbyggernes eget Lietuva.

Spør ikke meg hva som er logikken i dette. Lettland var et bra navn som ikke minst svenskene har holdt på, men så har jo svenskene hatt et ganske annerledes nært forhold til Lettland enn hva vi har hatt.

I enkelte tilfelle ville jeg tro at det norske navnet beholdes fordi myndighetenes navn blir for vanskelig for Ola nordmann å uttale: Ikke minst av den grunn holder vi oss klokelig til Elfenbenskysten i stedet for myndighetenes eget Cote d'Ivoire.

Inkonsekvensene lever stundom sitt eget liv. De gamle nordmenns navn på Wales var Bretland, etter de opprinnelige keltiske briter som klorte seg fast i landet, i motsetning til England som angelsakserne hadde erobret fra dem og gitt navn til. Senere har Ola nordmann nøyd seg med å ta i bruk det engelske navnet på landet, som på valisernes eget språk heter Cymru.

Historie kan gå tapt

Oftest er det nok slik at jo mer eksotisk og fjernt et land er, desto mer sannsynlig er det at vi beholder det fjerne landets eget navn på seg selv, fordi vi ikke har kjent til noe annet. Det kan være en god navneskikk å holde fast ved den norske betegnelsen på mange slags utland der noen slik betegnelse finnes, fordi med det viser vi at vi har hatt såpass av et forhold til landet, at det har funnet sin egen plass i vårt norske språk.

En ulempe med å skifte navn på et land eller en by er at historie risikerer å gå tapt. Det går litt lettere med dem som har hatt samme navn til alle tider.

Så hvorfor bytte Hviterussland med Belarus? Det skjedde et øyeblikk etter at opposisjonslederen i landet hadde vært på besøk i Norge og bedt oss om å gjøre det. Jeg kan se en god grunn til det: Navnet Hviterussland kan høres ut i noen ører som om landet fortsatt er en avlegger av Russland. Og det fortjener ikke Putin, synes vi. Tvert imot: Putin fortjener en smekk, vi unner ham alt ondt. Så la oss gjøre Hviterussland til Belarus.

Men det er en hake ved byttet likevel: De russiskkyndige har forklart oss at «Belarus» er navnet på landet også på russisk. Med andre ord: Belarus er det Putin sier. Her det klaff mellom Putin og de hviterussiske frihetskjemperne. Så da gjør vi vel saktens begge parter til lags med navneskiftet.

Denne teksten er først publisert på Ulf Andenæs’ Facebook-side.