Fly er ikke alltid den beste måten å reise på.

Den første sommeren jeg satte meg på toget sørover, med ryggsekk, Interrailbillett, lite penger og få planer, hadde jeg to sanger i bakhodet.

Den første var en vandresang fra Ringenes Herre: «The Road goes ever on and on / Down from the door where it began / Now far ahead the Road has gone / And I must follow, if I can.»

Den andre: Kraftwerks hyllest til toget, Trans-Europe Express.

Jeg dro fordi jeg hadde behov for et eventyr. Og omtrent slik gikk det også.

Ikke et offer

Det kommer en debatt til Norge nå om hvorvidt vi bør fly mindre for klimaets skyld. Den vil rase bittert i mange år, fordi det ikke finnes noen klimavennlig måte å fly på, og ingen vet når det blir mulig. Debatten vil handle om å ofre ting. Skal jeg virkelig måtte ofre flyferien og jobbreisene?

Og så glemmer man fort at det ikke nødvendigvis er et offer å droppe flyturen, fordi det å fly ikke alltid er den beste måten å reise på. Fly er best når du vil komme frem raskt, men ikke hvis du ønsker å legge ut på et eventyr.

Ut på eventyr

I fjor la vi ut på et nytt eventyr, jeg, kona og hunden, på toget sørover, med få planer og for mye bagasje.

På en flyferie begynner ikke ferien før du lander. Alt frem til da er irriterende venting i likedanne sikkerhetskontroller, avgangshaller og flyseter. Med toget begynner ferien med en gang du forlater stasjonen.

Det er kjedelig. Det skjer ingenting, i flere timer. Så bytter du tog, og det skjer ingenting i flere timer til.

Men det er ikke kjedelig som å sitte på en flyplass, men kjedelig som underveis i et eventyr, hvor verden endrer seg rundt deg, ett hus og en by om gangen, helt til alt du kjenner er blitt byttet ut med noe fremmed.

Den norske delen av reisen er kjedeligere enn den behøver å være. Mens Bane Nor fomler med konkurranseutsetting og NSB leker med bilutleie og et navnebytte som beviser teorien om at kommunikasjonsarbeidere har lite å gjøre, har vi latt det viktigste, infrastrukturen, henge etter. Godstogtrafikken mot Europa er nesten borte. Passasjertogene somler av gårde.

Først etter Göteborg skyter de fart. Resten av Europa er knyttet sammen med hastigheter nordmenn vil måtte vente lenge på. Mye lenger enn den forsiktige InterCity-utbyggingen på Østlandet.

Uglamorøst

Det er sjelden glamorøst å sitte på toget. Det meste av spenningen består i å lure på om du har satt av nok tid til togbyttet i Osnabrück, og om neste tog vil være et av dem som nesten ikke har bagasjeplass.

Men så kommer de likevel, de store øyeblikkene. De største for oss var å reise inn i Italia, via den franske rivieraen, og ut gjennom de østerrikske alpene. Det er flott å se disse stedene fra luften. Det er flottere å se dem nedenfra, i timevis.

Du kan planlegge togferien i detalj hvis du vil, men et eventyr er litt tilfeldig. Jeg hopper ikke lenger av på stasjoner uten å ha et sted å overnatte. Men hvorfor velge stedet mer enn en uke i forveien? Vi skaper reisen underveis.

Eventyret er å sitte i en sliten Airbnb-leilighet i et Paris som ikke lever opp til forventningene og vite at det går tog videre i alle retninger. Eventyret er også å ta lokaltoget til en kjedelig landsby i Italia, bare fordi leiligheten ser fin ut, og ha de beste dagene på hele turen.

Reiseverktøy

Så hva trenger du for å legge ut på et togeventyr? God tid. Heldigvis har nordmenn mer ferie enn de fleste. Nok ferie til den luksusen det er å kunne legge ut på et eventyr iblant. Tålmodighet og litt idealisme kommer også godt med. Det er ikke så lett å reise langt med tog som det burde være. Det er tungvint å kjøpe billetter når du skal gjennom flere land.

De to verktøyene vi endte opp med å bruke mest, var nettstedene seat61.com og rome2rio.com.

Seat61 har svar på alle spørsmålene du måtte ha om hvordan det er best å reise fra Paris til Roma, hvor du kjøper billetter for toget fra Verona til Innsbruck, og hvor lang tid du burde satt av til det togbyttet i Osnabrück.

Rome2rio er en reiseruteplanlegger som viser deg at du kommer frem to timer fortere hvis du tar bussen fra Nice til Pisa enn toget. (Men ta toget.)

Med Rome2rio oppdager du også fort at det nesten alltid er billigere å fly. Men Interrailbilletter kan være en god måte å redusere prisen på, og du trenger ikke være ung for å kjøpe dem.

Oppvåkning

Det burde være lettere å legge ut på togeventyr enn det er. Det vil aldri bli lett å drasse med seg familien på tog fra Norge til Roma. Men det burde vært mulig å bestille billettene på ett felles sted. Og det burde vært mulig å ta den første delen av reisen via et nattog til Hamburg.

Det foregår en liten oppvåkning over hele Europa nå, hvor folk oppdager at toget ikke bare er mer klimavennlig enn flyet, men ofte også en bedre måte å reise langt på. Og at det kunne vært enda bedre, hvis vi satset ordentlig på det.

I Sverige har reisedebatten pågått lenger enn i Norge, og mange snakker åpent om sin egen flyskam. Resultatet er blitt at flere reiser med tog enn tidligere, både på ferie og på jobbreiser, og også blant barnefamilier. Under årets vinterferie i Sverige økte antallet togreiser til København med 73 prosent fra i fjor. Den nye regjeringen har lovet å satse på nattog til Europa.

Gammelt og velprøvd

Det trengs innovasjon i togbransjen. Et annet spennende svensk initiativ er å sette opp chartertog for lange reiser, slik at du slipper å planlegge turen selv. Men det toget trenger mest av alt, er ikke nye oppfinnelser, men å bli prioritert.

Nattoget er like gammelt som passasjertoget. Japan har hatt høyhastighetstog siden 1960-tallet. Toget er en gammel, velprøvd og god teknologi som er blitt neglisjert fordi alle fikk det for seg at flyet var fremtiden. I dag vet vi at den fremtiden må settes på vent i påvente av teknologi som kan ta lang tid å utvikle. Elfly vil kreve store gjennombrudd i batteriteknologien.

Avinor ønsker å bygge en tredje rullebane på Gardermoen. Min spådom er at innen den åpner, vil mange flere nordmenn ha innsett at vi ikke kan fortsette å fly som før, og at dette egentlig er helt greit, fordi toget ofte er en bedre måte å reise langt på. Hvis du ikke tror meg, prøv selv. Legg ut på et togeventyr i sommer.