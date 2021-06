Tyrkia tar demokratiet til fange

Jørgen Lorentzen Skribent og forfatter

Recep Tayyip Erdogan står ikke langt tilbake for russiske Vladimir Putin når det gjelder kontroll over egen befolkning, skriver Jørgen Lorentzen. Foto: Pool Presidential Press Service / NTB

I Erdogans banditt-Tyrkia forsvinner en prisbelønt lærer sporløst mens en mafiasjef henger ut staten.

Tyrkia er i økende grad i ferd med å utvikle seg til en bandittstat. Siden det tvilsomme forsøket på militærkupp i 2016 har president Recep Tayyip Erdogan skjerpet grepet om makten i landet. Han står ikke langt tilbake for russiske Vladimir Putin når det gjelder kontroll over egen befolkning.

Han har tatt kontroll over universiteter og høyskoler, sparket lokalt valgte ordførere og satt inn sine egne. Han har nesten full kontroll over trykte media og TV og har nylig gjennomført nye lover som kveler digitale medier også.

For tyrkiske kvinner står det om livet etter at president Erdogan trakk Tyrkia ut av Istanbul-konvensjonen 20. mars i år, som det første av alle land som skrev under. Allerede første helgen etter at Erdogan strøk konvensjonen av kartet, ble det meldt om en rekke drap på kvinner. Antallet kvinner drept i Tyrkia i 2021 var nærmere 80 allerede i mars, ifølge CNN. For hele 2020 var tallet 300.

Kidnapping

Måten Tyrkia opererer på i internasjonale farvann, er svært alvorlig. I en rapport fra Freedom House kommer det frem at Tyrkia er det landet i verden som har gjennomført flest bortføringer siden 2014, og at regjeringen rapporterer 116 hjemføringer etter kuppforsøket i 2016. Dette er bortføringer fra land som Aserbajdsjan, Moldova, Kosovo, Ukraina, Pakistan, Malaysia, Gabon og Kenya – og nå også sannsynligvis Kirgisistan.

Grunnen til kidnappingene skal være at personene er tilhengere av predikanten Fethullah Gülen, som Erdogan mener sto bak det nevnte kuppforsøket. Presidenten har gjort en massiv utrenskning i eget land, og i flere år har han også «hentet hjem» tilhengere av Gülen til Tyrkia, hvor de blir fengslet for livet og torturert.

For presidenten finnes det ingen grenser, hverken moralske eller faktiske

1. juni forsvant den tyrkiske læreren Orhan Inandi fra sitt hjem i Bisjkek i Kirgisistan. Han er rektor ved den tyrkisk-kirgisiske Sapat-skolen, som Erdogan hevder er grunnlagt av Gülen, og har jobbet i Kirgisistan siden 1995. Inandi mottok tittelen «Excellence in Education of the Kyrgyz Republic» i 2002 og ble tildelt æresdiplom for sitt bidrag til forbedring av utdanningssystemet i landet.

Fremdeles er ikke Inandi dukket opp. Kona og advokaten hans hevder at han holdes skjult i den tyrkiske ambassaden, noe som ikke er bekreftet. I en film på Twitter ser vi en bil som forsøker å forlate ambassaden i Bisjkek: Da demonstrantene sperrer veien for bilen og ber om å få se hva som befinner seg i bagasjerommet, snur bilen og returnerer til ambassaden.

International Association for Human Rights Advocacy i Genève sammenligner forsvinningen med Khashoggi-saken og tar til orde for å unngå at den blir av tilsvarende sort.

Rektor Orhan Inandi (foran til venstre) er sporløst forsvunnet etter at den tyrkiske regjeringen har satt inn en kidnappingsoffensiv mot dem de mener er politiske fiender. Her går han sammen med den kjente kirgisiske forfatteren Tjingiz Ajtmatov (i blå dress). Foto: Privat

Orhan Inandi er én av mange. Så langt har ikke Tyrkia våget å forsøke seg på noen kidnappinger fra vestlige land, men i både Sverige og Norge har det vært saker om tyrkere som blir overvåket, eller lister som blir laget over motstandere av det tyrkiske regimet. I løpet av de siste fem årene har over to tusen fått asyl fra Tyrkia.

Sjokkerende avsløringer fra mafiaboss

Blant tingene som sjokkerer tyrkere mest om dagen, er serien av Youtube-videoer som legges ut av den tidligere mafiabossen Sedat Peker. I disse videoene kommer han med sterke anklager mot flere navngitte maktpersoner, spesielt innenriksminister Süleyman Soylu. Peker forteller om bestillinger av drap, om kokainsmugling fra Colombia til Tyrkia, pengetransporter og betaling av statstjenestemenn i Tyrkia.

Hittil er disse videoene sett av nærmere 80 millioner mennesker og er et hett tema i alle diskusjonsprogrammer på tyrkisk TV. Innenriksministeren har måttet gå ut og forsvare seg og hevder bestemt at alt sammen er ren løgn.

For et par dager siden måtte president Erdogan selv gå ut og støtte sin innenriksminister. Fra talerstolen i parlamentet uttalte han at «vi skal forfølge medlemmer av kriminelle gjenger hvor hen i verden de gjemmer seg».

Dette gir en dårlig smak i munnen fordi det også hentyder til hvordan han har kidnappet tilhengerne av Fethullah Gülen, som han til tider omtaler som en kriminell bande. For presidenten finnes det ingen grenser, hverken moralske eller faktiske.

I både Sverige og Norge har det vært saker om tyrkere som blir overvåket

Statlig våpensmugling og drap

I video nummer åtte bekrefter Seker avisen Cumhuriyets reportasje om at den tyrkiske etterretningstjenesten (MIT) sto bak våpensmugling til den islamistiske organisasjonen Al Nusra i Syria. Denne reportasjen var utgangspunktet for at sjefredaktør Can Dündar først ble fengslet og siden måtte flykte fra landet.

En av de sterkeste anklagene går mot Tolga Agar, et av Erdogans medlemmer i det tyrkiske parlamentet. Peker sier at Agar har voldtatt og drept den 18 år gamle Yeldana Kaharman i mars 2019. Kaharmans død ble registrert som selvmord og ikke etterforsket, selv om det også den gang var påstander om at hun var blitt drept. Nå bekrefter altså mafiabossen drapet.

Selv om det er uklart hvor Sedat Peker skjuler seg, mener de fleste at han er i Dubai, men flytter seg rundt på forskjellige bosteder så ikke MITs lange arm skal få tak i ham. Grunnen til at Peker nå går ut mot Erdogans støttespillere, skal være at hans gjeng ble raidet av politiet i april i år. Da utsatte de også hans kone for ubehagelige situasjoner i hjemmet deres. I mai begynte han å direktesende de første videoene på Youtube.

Sannhetens øyeblikk

Erdogan og Peker var tidligere forbundsfeller, og Peker er ikke den eneste mafiabossen i Tyrkia. Det er en rekke av dem, og det er kjent at det har vært en nær kobling mellom mafiaen og regjeringen.

Det er forståelig at tyrkere følger spent med. Det er også forståelig at Erdogan og Soylu slenger ut skjellsord mot det som kan oppleves å være en truende skygge over horisonten. Mafiaen i Tyrkia har nok innsikt i det meste av det som skjer av lyssky økonomiske så vel som politiske saker i landet.

14. juni skal president Erdogan møte president Joe Biden. Sedat Peker har i flere videoer hevdet at han snart skal fortelle sannheten om Erdogan også. I den siste filmen forteller han at han skal vente med dette til etter møtet med Biden. Tyrkere venter i spenning.