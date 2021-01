Angela Merkel var avgjørende for å redde EU

Sylo Taraku Statsviter og rådgiver i Tankesmien Agenda

Nå nettopp

Mange spådde Angela Merkels politiske død under migrasjonskrisen, skriver kronikkforfatteren. Foto: Markus Schreiber / AP / NTB

Men migrasjonskrisen svekket henne.

Kronikk

Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

2015 var et spesielt år i Europas historie. Bilder fra folkevandringen til Europa var uforglemmelige. De gjorde inntrykk og mobiliserte millioner av europeere i flyktningsaken.

Tysklands forbundskansler kom fort i sentrum av begivenhetene. Måten Angela Merkel håndterte migrasjonskrisen på, illustrerer godt både hennes svake og sterke sider.

Hun tilpasset seg stemningsbølgene i opinionen, men det var til syvende og sist hun som løste migrasjonskrisen i EU.

«Wir schaffen das»

Den østtyske protestantiske prestedatteren Merkel må ha vært preget av bildene fra flyktningdramaet og den gjeldende stemningen i opinionen da hun kom med sin berømte uttalelse «wir schaffen das», «vi skal klare det», under en pressekonferanse i slutten av august.

Merkel kritiserte motstanden mot innvandringen og oppfordret til en «velkomstkultur» i Tyskland. Hun kom også med en direkte invitasjon til flyktninger til Tyskland: «De som flykter fra terror, krig eller har andre grunner for beskyttelse, er velkomne.»

Når historien om Europas mektigste kvinne skrives, vil migrasjonskrisen få en sentral plass, mener Sylo Taraku. Foto: Joseph Pessar

Disse uttalelsene begeistret asylliberalere i Tyskland og hele kontinentet. Europas «jernkvinne» fremsto plutselig som Mor Teresa og en direkte motpol til Ungarns nasjonalistiske statsminister, Viktor Orbán.

At hun inviterte verdens flyktninger til Europa uten å konsultere med andre europeiske ledere, sier noe om hennes overbevisning og selvtillit den gangen.

Selfies med asylsøkere

Invitasjonen ble akseptert. Migrasjonsstrømmen ble ytterligere forsterket. Europarådets president Donald Tusk uttalte at det kan komme millioner av nye asylsøkere til Europa.

På vei til Tyskland hadde noen av flyktningene plakater med Merkel. De så henne som redningskvinnen, eller «moren». Da asylsøkere endelig ankom Tyskland, tok Merkel selfies med unge menn fra Midtøsten. Disse bildene ble spredt i hele verden.

Europarådets president Donald Tusk uttalte at det kan komme millioner av nye asylsøkere til Europa.Opinionen snudde fort mot Merkel da krisen ble merkbar også i Tyskland. Hundretusener av asylsøkere måtte tas imot i løpet av kort tid. Schengen-avtalen var satt ut av spill. Grensekontrollen var tilbake mellom EU-land. Nasjonenes Europa var i praksis plutselig tilbake.

Det kunne blitt en permanent tilstand, hadde ikke denne krisen blitt løst.

Tyskerne begynte å demonstrere. Presset mot Merkel økte drastisk. Selfiene hun hadde tatt kort tid tilbake, ble flittig brukt av innvandringsmotstandere for å svartmale henne. Da gjorde Merkel helomvending.

Grep for å sikre Europas stabilitet

Bare uker etter at hun kritiserte Ungarns grensekontroll kraftig, bestemte hun seg for å gjøre det samme. Ikke nok med det – som Europas mektigste leder var det hennes kall å ta grep for å sikre Europas stabilitet.

Deretter inngikk hun en avtale med Tyrkia som gjorde det mulig å sende asylsøkere som ankom Hellas, tilbake til Tyrkia. Dette endret situasjonen drastisk.

Bortsett fra å bremse folkevandringen og spare flere tusen Middelhav-druknede menneskeliv årlig, har avtalen også bidratt til en kraftig forbedring av situasjonen for tre millioner syriske flyktninger i Tyrkia. Europeiske land begynte å satse mer på kvoteflyktninger i stedet for å la alle som ønsker å prøve sin sak, få komme til Europa.

Under migrasjonskrisen snudde Angela Merkel kappen etter vinden. Samtidig viste hun handlekraft og tok ansvar for å sikre Europas stabilitet, skriver Sylo Taraku. Foto: Fabrizio Bensch/Reuters/NTB

Merkel har i ettertid gjentatt frasen: «Det som skjedde i 2015 kan ikke, bør ikke og skal ikke skje igjen». Hun forvirret det tyske folk med sine vendinger, men hun forvirret også landene rundt seg. To ganger under migrasjonskrisen investerte hun altså sin politiske kapital i unilaterale initiativer og ba EU-partnere om støtte etterpå. Først med sitt velkommen-initiativ, så med stengte grenser og avtalen med Tyrkia.

Hva foregikk i hennes hode?

Til tross for irritasjonen dette skapte, tok andre EU-ledere hensyn til at det også handlet om hennes politiske overlevelse. At de fleste var enige om at noe måtte gjøres for å rydde opp i kaoset masseinnvandringen skapte, hjalp selvsagt EU-landene med å akseptere Merkels kuvending.

Hva var det som foregikk i hennes hode under migrasjonskrisen? Det er noe mange har lurt på. Flere bøker prøver å svare på hvorfor, og de er blitt populære. Spesielt Robin Alexanders bok Die Getriebenen, som beskriver hva som skjedde bak lukkede dører. Den solgte 120.000 eksemplarer bare på et par uker. Felles for disse bøkene er en fortelling om at Merkel er en taktisk leder som følger stemningsbølgen i befolkningen.

Mange spådde hennes politiske død under migrasjonskrisen. Spesielt etter de omfattende sexovergrepene på nyttårsaften i Köln og andre byer. Over 1200 tyske kvinner ble seksuelt trakassert og 24 ble voldtatt av ikke-vestlige innvandrere. Det var ikke bare overgrepene som skapte sinne, men også politiets og pressens fortielse av hva som skjedde.

Men Merkel overlevde så vidt. I 2017-valget hadde de etablerte partiene CDU/CSU og SPD mistet til sammen 1,5 millioner velgere til det nye høyrepopulistiske partiet Alternativ for Tyskland (AfD). De ble over natten landets tredje største parti.

AfD kunne blitt større, hadde det ikke vært for lederproblemer internt eller om tyskerne ikke ble skremt av Brexit og Trumps seier i 2016. Av historiske årsaker ønsker tyskere stabilitet og er livredde for nasjonalismens tilbakekomst. En av Tysklands mest kjente psykologer, Stephan Grünewald, kaller dette for tysk «selvbremsing».

Reddet Schengen

Uansett svekket migrasjonskrisen Merkel. Den skapte en stor ripe i lakken for bildet av henne som en pragmatisk leder.

Da velkommenskulturen dominerte, representerte Merkel Europas beste humanistiske idealer. Men det virker som hun ikke forsto rekkevidden av migrasjonskrisen med det samme. Straks hun ble klar over at hennes politikk ikke var bærekraftig, tok hun ansvar på vegne av hele EU og viste handlekraft.

Slik hun reddet euroen etter finanskrisen, reddet hun også Schengen-avtalen etter migrasjonskrisen. Det er derfor ikke rart at det er ikke opportunisme hun blir assosiert mest med, men nettopp handlekraft.

Lave oppslutningstall presset Merkel til å trekke seg som partileder i 2018. Og i år slutter hun også som forbundskansler. Igjen vil biografier om henne bli populære. Når historien om Europas mektigste kvinne skrives, vil migrasjonskrisen få en sentral plass. Den har svekket henne og endret det politiske landskapet i Tyskland for alltid.